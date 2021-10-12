Как долго действует знак ограничения максимальной скорости на дороге

Печальная практика показывает, что у многих водителей достаточно смутное представление о том, как функционируют знаки, ограничивающие скорость на дороге. И это несмотря на то, что автомобильную школу закачивали все, также как и сдавали экзамены на права. Возможно, самое время освежить свои знания на этот счет, вспомнив, что можно делать, а что нельзя.
Самая простая ситуация. /Фото:лига-закон.рф.
На самом деле знак ограничения скорости может работать очень по-разному в зависимости от конкретной ситуации или, строго говоря – места своей установки. По большому счету правила можно условно разделить на те, что действуют в черте населенного пункта и за его пределами. Однако, давайте обо всем по порядку.
Действует до перекрестка. /Фото: utonews58.ru.
Итак, самая первая и простая ситуация – это установка знака, ограничивающего скорость вместе с поясняющей табличкой, на которой указано расстояние, на протяжении которого будет действовать данное ограничение. Все предельно просто и понятно.
Действует до следующего знака. /Фото: topre.ru.
Если знак не ограничивается никакой пояснительной табличкой, а также чаще всего бывает на территории населенного пункта, то отмеченный участок дороги с ограничением максимальной скорости движения будет действовать строго до следующего перекрестка. В такой ситуации важно не путать настоящие перекрестки с выездами из дворов!
Бывают и небольшие ограничения. /Фото: narodna-pravda.ua.
Когда речь идет об ограничении скорости за пределами населенного пункта, то отменяет действие знака только новый обозначающий снятие соответствующего ограничения. Также, действие одного ограничения может сменяться другим, если на участке стоит последовательно несколько знаков, например 60, 50, 40 км/ч.
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