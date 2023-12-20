10 странных транспортных средств, которые попали в книгу рекордов Гиннеса

Летающие поленья.
Люди создают удивительные вещи. Инженерный гений человека действительно не знает границ и, как это ни странно прозвучит, способен даже «ломать» законы физики! Или хотя бы здравый смысл… В любом случае, создатели этих транспортных средств были или безумцами, или гениями.
1. Газонокосилка Honda
Это действительно газонокосилка.
Пирс Уорд из британского журнала Top Gear смог разогнать газонокосилку Honda до 187 км/ч после того, как на нее установили 109-сильный двигатель от спортивного мотоцикла Honda VTR Firestorm, а также колеса от ATV.
2. Корзина для белья с двигателем
Очень быстра корзина.
Необычное транспортное средство сделал телеведущий Эд Чайн. Он заставил ездить на скорости до 68 км/ч транспортное средство из раковины, ванны и корзины для белья. Зачем? Это самый правильный и очень хороший вопрос!
3. Коляска из супермаркета
Такая вот коляска.
Энтузиаст Мэтт Маккоун построил тележку для реактивного шопинга, способную разгоняться до 113 км/ч. Возможным это стало после установки на нее модифицированного двигателя от американского вертолета Boeing CH-47 Chinook.
4. Mirai
Не путать с водородным авто.
Это транспортное средство называется так же, как водородный седан от компании Toyota. Сделали этот миниатюрный автомобиль высотой 45.2 см студенты Okayama Sanyo High School. Машине даже разрешено ездить по дорогам общего пользования.
5. «Кроха»
Меньшей этого авто просто нет.
На сегодняшний день это самая маленькая машина, которую можно использовать на общих дорогах. Создана она была в 2012 году Остином Коулсоном. Габариты автомобиля составляют всего 63.5х65.41х126.47 см.
6. Огромный трицикл
Поверьте, оно ездит.
Этот трицикл размером с четырехэтажный дом был сконструирован индейцем Судхакаром. На нем можно не только сидеть, но и ездить. Надо отметить, что сверху открывается отличный обзор на окрестности.
7. Огромный скейтборд
Это не ракурс, это размер.
Как насчет самого большого скейтборда на планете? Выглядит эта штука действительно эффектно, правда ездить на ней совсем неудобно. Длина «доски» составляет 11.4 метра. Высота – 1.10 метра.
8. «Барсук»
Очень странная штука.
Самый маленький броневик, созданный компанией Howe and Howe Technologies специально для американской полиции. В него помещается всего один человек, у него нет персонального вооружения, зато «Барсук» можно использовать внутри здания. Даже в лифт помещается!
9. Моторизированное бревно
Настоящее мотобревно.
Самое быстрое бревно на планете. Буквально. На него установлен электромотор мощностью 35 лошадиных сил. Создано «реактивное» бревно было канадским инженером Брайаном Ридом. Оно может разгоняться до 225 км/ч.
10. Офисный стол на колесах
Если часто опаздываешь.
Очередное безумное творение Эда. На этот раз - офисный стол на колесах с двигателем. Шутки-шутками, но разгоняется это «нечто» до 140 км/ч.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии