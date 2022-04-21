14 целебных добавок к чаю

Черный и зеленый чай — кладезь витаминов и питательных веществ.



Они являются природными антиоксидантами, снимают стресс, поднимают настроение, согревают в морозы. Казалось бы, может ли этот напиток быть еще полезнее? Конечно, да.



Мы выбрали для вас 14 лучших лечебных добавок, которые сделают любимый напиток еще вкуснее и полезнее. Заваривайте чай, укрепляйте иммунитет и согревайтесь!









1. Ягоды облепихи

2. Лимон

3. Высушенные корочки цитрусовых

4. Чабрец

5. Плоды аниса

6. Мята

7. Сушеные ягоды черники

8. Корень имбиря

9. Цветы календулы

10. Лаванда

11. Роза

12. Цветы жасмина

13. Корица

14. Шиповник