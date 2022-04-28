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Как зашить дырку невидимо и очень аккуратно с помощью скотча

Зашить дырку невидимо, очень аккуратно и красиво можно с помощью обыкновенного скотча. Работа очень простая и интуитивно понятная — справится даже новичок в шитье!

Как зашить дырку невидимо и очень аккуратно с помощью скотча

Одежду выверните наизнанку. Соедините края дырки максимально ровно. Сверху приклейте скотч, который будет удерживать края дырки вместе.

Как зашить дырку невидимо и очень аккуратно с помощью скотча

Возьмите нитку в тон одежде. В данном мастер-классе взята нитка контрастного цвета специально, чтобы была видна работа. Итак, сделав узелок на конце нити, проденьте иглу чуть выше дырки, примерно на 0,5 см.

Как зашить дырку невидимо и очень аккуратно с помощью скотча

Начиная сверху, иглой захватывайте пару ниточек на одежде. Пару ниток сверху дырки и пару ниток снизу дырки. Прошейте таким образом всю дырку, стараясь делать стежки как можно чаще и ближе друг к другу. Там, где дырка шире, стежок будет соответственно более длинным.

Как зашить дырку невидимо и очень аккуратно с помощью скотча

Когда закончите шить, сделайте простой трюк — потяните за нить, чтобы дырка затянулась. Иглу с ниткой выведите наизнанку, сделайте закрепку и обрежьте. Уберите скотч.

Как зашить дырку невидимо и очень аккуратно с помощью скотча

Из-за того, что в примере специально выбрана контрастная нить, шов виден. Однако, с ниткой в тон шов вообще незаметен!

Как зашить дырку невидимо и очень аккуратно с помощью скотча

Подробнее о том, как зашить дырку потайным швом, смотрите в видео ниже:


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