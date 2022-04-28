Как зашить дырку невидимо и очень аккуратно с помощью скотча

Зашить дырку невидимо, очень аккуратно и красиво можно с помощью обыкновенного скотча. Работа очень простая и интуитивно понятная — справится даже новичок в шитье!







Одежду выверните наизнанку. Соедините края дырки максимально ровно. Сверху приклейте скотч, который будет удерживать края дырки вместе.







Возьмите нитку в тон одежде. В данном мастер-классе взята нитка контрастного цвета специально, чтобы была видна работа. Итак, сделав узелок на конце нити, проденьте иглу чуть выше дырки, примерно на 0,5 см.







Начиная сверху, иглой захватывайте пару ниточек на одежде. Пару ниток сверху дырки и пару ниток снизу дырки. Прошейте таким образом всю дырку, стараясь делать стежки как можно чаще и ближе друг к другу. Там, где дырка шире, стежок будет соответственно более длинным.







Когда закончите шить, сделайте простой трюк — потяните за нить, чтобы дырка затянулась. Иглу с ниткой выведите наизнанку, сделайте закрепку и обрежьте. Уберите скотч.







Из-за того, что в примере специально выбрана контрастная нить, шов виден. Однако, с ниткой в тон шов вообще незаметен!







Подробнее о том, как зашить дырку потайным швом, смотрите в видео ниже:



