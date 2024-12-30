Психологические уловки, из-за которых мы спускаем в супермаркетах больше, чем планировали потратить

Многие из нас, отправляясь в супермаркет и даже вооружившись списком покупок, неизменно возвращаются домой, прихватив то, что не очень-то нужно было, а то и вовсе не укладывалось в бюджет. Хоть и хочется, возможно, поругать себя за это, делать это не стоит: лучше прочитать нашу статью и узнать, какие хитрости и уловки используют маркетологи, чтобы заставить нас покупать больше товаров и по более дорогим ценам.

Подталкивают нас на лишние покупки при помощи хитрой выкладки товаров

Подстегивают нас на покупки эмоциями

Используют нашу неспешность или, наоборот, излишнюю поспешность против нас

Воздействуют на нас при помощи цветовых решений

Завлекают скидками и акциями

Проектируют дизайн помещений так, чтобы увеличивать продажи

Свежие овощи и фрукты не просто так выкладывают у входа в магазин. Это делают для того, чтобы люди, набрав полезной еды, более охотно клали в корзинку всякие вкусняшки вроде чипсов или сладостей.А вот молоко, яйца и хлеб — одни из наиболее популярных продуктов в супермаркетах — специально раскладывают в отделах, наиболее удаленных друг от друга. Так вы проведете в супермаркете больше времени, а, значит, и купите больше.Но в целом планировка для большинства супермаркетов одна и та же: свежие продукты — фрукты, овощи, мясо, молочные продукты — располагаются вдоль внешних границ супермаркета. А менее популярные замороженные, термически обработанные или упакованные — в центре зала. Так что если вы зашли только за хлебом и молоком и не планируете покупать ничего другого, лучше идти по периметру супермаркета. Или идти по указателям сразу к нужному отделу.Еще одна хитрость супермаркетов — это класть рядом товары, которые берут вместе: например, чипсы рядом с газировкой или сладости рядом с кофе или чаем. Так мы не забудем, купив шоколадку, прихватить упаковку кофе, даже если изначально и брать-то не собирались.Акции в супермаркетах, оказывается привлекают нас не просто потому что мы хотим сэкономить. Каждый раз, когда мы покупаем товар, как нам кажется, выгодно, наш мозг вырабатывает дофамин — гормон радости.Принято считать, что в плохом настроении мы делаем больше покупок. Но это не совсем так: на самом деле любые сильные эмоции — хоть радость, хоть грусть — заставляют нас тратить больше денег.Запах свежей выпечки или запеченной курицы в отделе кулинарии тоже подстегивает нас покупать больше — причем не только еду.Кроме того, наличие пекарни вызывает интуитивное доверие к супермаркету. Кажется, раз там готовится еда, значит, там все должно быть свежее и качественное.Если у вас не слишком обширный список, то больше 20-25 минут по магазину ходить не стоит: считается, что импульсивные решения о покупке люди принимают после 23 минут пребывания в супермаркете. А после 40 минут шопинга рациональное мышление и вовсе начинает давать сбой.В то же время идея «заскочить по-быстрому за хлебом», оказывается, тоже выгодна не сколько нам, сколько супермаркетам: человек, который забежал всего минут на 5-10, тратит в магазине за каждую минуту больше, чем тот, кто находится минут 30. Как раз для таких покупателей придуманы кассы самообслуживания, чтобы побудить их зайти в магазин и купить товары.Красные и желтые ценники уже почти интуитивно мы воспринимаем как акцию и что-то выгодное.Зеленый фон используется в супермаркетах там, где расположены овощи, фрукты и грибы, так как он ассоциируется со свежестью и экологической чистотой товаров.А золотой с черным часто используется для дорогих товаров, так как это сочетание вызывает ассоциацию с роскошью.Упаковка дешевых товаров обычно выглядит непрезентабельно и часто имеет блеклую упаковку. Так создается впечатление, что их качество ниже аналогичных товаров. При этом состав продуктов нередко оказывается одним и тем же.Как еще заставить покупателя покупать больше, чем ему необходимо? Конечно, поставить акцию 2 по цене 1 или 3 по цене 2. Так мы с меньшей вероятностью пройдем мимо, а то и возьмем в итоге ненужную нам вещь.Нередко на покупателей влияет так называемый эффект дефицита. Особенно часто этим грешат маркетплейсы, создавая впечатление, что осталось всего 2-3 понравившихся платья на складе и покупать нужно прямо сейчас: завтра товара уже не будет или он будет дороже. Дефицит создает ощущение, что товар хорошего качества, даже если это не так. Но и обычные супермаркеты могут создавать искусственно эффект дефицита, объявляя низкие цены на товары на короткий срок: например, только 25-26 декабря. При этом сами цены, разумеется, могут быть не ниже, а то и выше, чем обычно.Также компании часто подталкивают нас к покупке товара, который им нужно распродать, при помощи так называемого эффекта приманки. Допустим, пользователи неохотно покупают чипсы с новым вкусом, и они уже порядком залежались, так что вот-вот выйдет срок годности. И вы зашли в магазин за пачкой любимых чипсов, например, со вкусом зеленого лука. Стоит она $ 2. А рядом лежит такая же по размеру пачка чипсов с новым вкусом по цене $ 3,3, и тут же рядом акция: пачка ваших любимых чипсов вместе упаковкой новых чипсов — всего $ 3,5. Трудно не устоять перед предложением, и вы берете обе. В то же время, если бы просто увидели всего 2 варианта: взять любимые чипсы за $ 2 или за $ 3,5 взять эти 2 пачки, вы бы, скорее всего, остановились бы на первом варианте.Эффект приманки можно заметить и в кинотеатрах, где среднее ведерко попкорна часто стоит почти столько же, сколько и большое. Это заставляет нас выбирать тот вариант, который на самом деле выгоден кинотеатру: самый объемный.Во многих супермаркетах нет отдельного выхода, а можно выйти только через кассы. Это делается специально: побродив по супермаркету некоторое время, вы можете почувствовать, что у вас сформировались определенные клиентские отношения с магазином и вам нужно обязательно что-то приобрести. А некоторые люди просто чувствуют себя неловко, проходя через кассы с пустыми руками.Неудобная парковка возле торгового центра или супермаркета может заставить вас остаться там дольше, а, значит, и потратить больше денег. Во-первых, некоторые люди интуитивно будут откладывать неприятный момент отъезда с парковки на более поздний момент, а, во-вторых, вы можете не торопиться, надеясь, что большая часть клиентов уедет и на парковке станет просторней. Выход здесь один: парковаться дальше от ТЦ.Во многих супермаркетах окна затонированы или просто отсутствуют, так что понять, что на улице уже стемнело, невозможно. А искусственное освещение и расслабляющая музыка создают ощущение, что время остановилось, а торопиться некуда.Многие торговые центры спроектированы так, чтобы вызывать эффект Грюна: имеют намеренно запутанную планировку, чтобы посетитель забыл о своих первоначальных планах и совершал больше импульсивных покупок. Супермаркеты также часто используют эффект Грюна, например, часто меняя отделы местами или создавая запутанные маршруты, из-за которых мы дольше проводим времени в магазине. (Иронично, но сам архитектор Виктор Грюн, в честь которого названа эта манипулятивная практика, с осуждением относился к ней).