Натурщицы гениев: Кем были в реальной жизни красавицы с великих полотен

Их лица (а также другие части тела) мы можем видеть на самых известных полотнах живописцев. И это здорово, что имена некоторых натурщиц, позировавших гениям и сохранившихся в образе персонажей картин, дошли до наших дней. Увы, судьбы этих «знаменитостей» очень интересны, а порой даже трагичны. Вот несколько таких примеров.
Натурщица Рембранта
Саския ван Эйленбюрх, дочь бургомистра, была женой и одновременно натурщицей Рембрандта. Они прожили вместе 8 лет, пока в 1642-м муза художника не скончалась от чахотки.
Натурщица и жена Рембранта в образе Флоры
По некоторым данным, если во время супружества влиятельные и богатые родственники Саскии покровительствовали Рембранту, то после ее кончины делать это перестали, что резко отразилось на финансовом состоянии живописца.
Натурщица Рубенса
Возлюбленная и натурщица Рубенса, купеческая дочь Елена Фоурмен была его второй женой (первая умела). Вдовец долго не решался жениться повторно, но когда сделал это, понял, что поступил правильно. Они прожили вместе 10 лет и произвели на свет пятерых детей.
В браке с художником она родила пятерых детей.
«Я решил жениться, потому что не чувствую, что готов к воздержанию» – честно писал Рубенс. Кстати, на тот момент ей было 16, а ему – 53.
Натурщица Боттичелли
Симонетта Веспуччи (урожденная Каттанео) была, можно сказать, музой Сандро Боттичелли и благодаря его работам стала для нас, потомков, символом итальянского Ренессанса.
Рождение Венеры работы Сандро Боттичелли. В образе Венеры - Симонетта.
Ее боготворили братья Лорненцо и Джулиано Медичи. Впрочем, их обожание было безответным, поскольку красавица была замужем.
Интересно, что благодаря доброте и искренности Симонетты, во Флоренции ею восхищались как мужчины, так и женщины. Иными словами, она обладала не только внешней , но и внутренней красотой, и это знамениты художник умело смог выразить на своих полотнах.
Это тоже Симонетта.
Увы, век молодой женщины был совсем недолог: она скончалась в 23 года от чахотки, несмотря на все усилия медиков Флоренции ее спасти. Оплакивали красавицу всем городом, ведь местные жители ее так любили...
Натурщица Мане
Натурщица по имени Викторина, которую можно увидеть на картинах Эдуарда Мане, сама была художницей. И, кстати, позировала она на только для Мане, но и для его коллег – например, Эдгара Дега.
Викторина, девушка вольного поведения, которая то и дело вставляла в свою речь грубые словечки, с Мане познакомилась в возрасте 18 лет и сразу стала его натурщицей. Не боясь смелых экспериментов, Викторина воплощала в жизнь (вернее, в искусство) любые идеи художника. Вместе они работали 13 лет.
«Завтрак на траве» работы Мане
Под конец жизни натурщица и художница стала много пить, она жила очень бедно и зарабатывала игрой на гитаре на улицах. Интересно, что при таком образе жизни она умерла не в молодости, а в возрасте 83 лет.
Натурщица Брюллова
Эту молодую женщину можно увидеть на самых знаменитых портретах Карла Брюллова. Графиня Юлия Самойлова была его музой и натурщицей. С живописцем она познакомилась сразу после расставания со своим молодым мужем, которого оставила по причине его любви к гулянкам. На момент встречи с Брюлловым Юлии было 24 года.
Знаменитая «Всадница» Брюллова: Юлия Самойлова.
Юлию можно увидеть на картине «Последний день Помпеи» и на других картинах живописца. Кстати, на полотне про гибель Помпеи она изображена сразу в четырех образах: это женщина с дочерьми, девушка, бегущая рядом с античным художником (в его образе художник изобразил себя), горожанка, упавшая с колесницы, и женщина с кувшином.
Четыре образа возлюбленной в одной великой картине.
С Брюлловым Юлия очень тесно общалась очень долго, они даже жили вместе на итальянской вилле, однако в какой-то момент он ей наскучил. Графиня вышла замуж за итальянского певца (правда, тот вскоре умер).
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