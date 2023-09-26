Натурщицы гениев: Кем были в реальной жизни красавицы с великих полотен

Натурщица Рембранта

Натурщица и жена Рембранта в образе Флоры

Натурщица Рубенса

В браке с художником она родила пятерых детей.

Натурщица Боттичелли

Рождение Венеры работы Сандро Боттичелли. В образе Венеры - Симонетта.

Это тоже Симонетта.

Натурщица Мане

«Завтрак на траве» работы Мане

Натурщица Брюллова

Знаменитая «Всадница» Брюллова: Юлия Самойлова.

Четыре образа возлюбленной в одной великой картине.