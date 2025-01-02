Как украсить непримечательный сплошной забор

Профнастил является популярным и практичным материалом для строительства заборов. Но у него есть и один достаточно существенный недостаток — его вид не всегда может радовать глаз. Несмотря на ряд преимуществ, таких как прочность, долговечность и приемлемая стоимость, он всё равно не вписывается в общий ландшафт дачного участка.

1. Растения и травы

2. Хозяйственные принадлежности как декор

3. Подсветка забора

4. Художественная роспись забора

5. Деревянные элементы настоящая эстетика

6. Использование специальных наклеек или пленки

7. Аррт-объекты для забора

Однако не стоит отчаиваться, а также мириться с тем видом, который открывается из окна на забор, ведь есть возможность преобразить его. Есть множество способов сделать забор более привлекательным и даже дизайнерским.Очень удачная идея украшенияКонечно, не самым простым, но самым красивым способом украсить сплошной забор будет создание на заборе грядок. Растения придадут ему не только красоты, но и помогут создать некое подобие живой изгороди. Можно как высадить кустарники вдоль всего забора, так и сделать клумбы и грядки прямо на нём. К примеру, хмель, виноград, плющ точно скроют под собой некрасивый забор. Они быстро разрастаются и долго остаются цветущими.Красивая конструкция, к которой приложили много усилий, точно привлечёт внимание, станет изюминкой участка. Примеры оформления вертикальных грядок на заборе бесконечны. Там можно высаживать как травы, так и простые цветы. Это очень сэкономит пространство, особенно если земли на участке и так мало, а огромное желание создать красивый сад есть. Такие грядки — отличное решение и для участков, где места предостаточно.Это могут быть и маленькие клумбочкиОни также могут разместиться вдоль сарая, летней кухни и даже доме. В них не нужно будет часто обрабатывать почву, к тому же там будут минимально прорастать сорняки, им просто будет неоткуда расти. Также многие конструкции подобного типа очень легко перемещаются с места на место. Их можно собирать, разбирать и переставлять, а также комбинировать по своему усмотрению. Менять композицию хоть каждый день. Чтобы создать такие грядки нужны водосточные желоба из ПВХ, а можно и металлические. Там могут расти как многолетние, так и однолетние растения, но только те, которым не требуется большой объём земли.Если подойти ближе к такому сплошному забору, создастся ощущение пустой стены. Территория около забора, как правило, пустует, там либо ничего не сажают, либо пытаются прикрыть хоть чем-то. Но это также может испортить общее впечатление о саде в целом. Чтобы упорядочить все растения, можно установить перед забором и специальные отдельно стоящие стеллажи с растениями. Они бывают разных размеров и с разными количеством полок. Там выстраивают также разные по размеру растения.В таких конструкциях можно создать и грядки, там не обязательно должны расти только лишь сплошные цветы. Небольшой огород там вполне приживётся, к тому же больше будет находиться на солнце. Эти конструкции также очень мобильны и не займут много места на участке, а забор будет скрыт.Целый декорированный уголокВ качестве необычного декора не нужно покупать множество украшений, подойдут даже старые вещи, которые уже не используются. Это могут быть садовые инструменты, лопаты, грабли. А могут быть и столовые приборы либо даже кастрюли. Их можно прикрепить к забору в необычных формах, или выложить как из мозаики рисунок, создать необычное панно. Даже разобранные деревянные ящики тут же преобразят однотипный сплошной забор.Это также и отличный способ вдохнуть новую жизнь в старые вещи, которые жалко выбросить. Диски от колёс будут очень красиво смотреться на заборе, блестеть на солнце. Словно старинные щиты викингов, висящие на стенах их хижин. Также все эти предметы будут красиво сочетаться с цветами, натурально и по-дачному, по-летнему.Главное — не переборщить с тем, как будет украшен забор и чем именно, чтобы это не превратилось в стену, на которой просто прикреплена куча хлама, который некуда девать. Всего должно быть в меру и гармонично. Не обязательно вешать всё на забор, инвентарь также можно разложить на стеллажи, которые используются для растений. Просто выделив на нём один ярус под свои нужды.Забор сразу заиграл новыми краскамиЕсли хотя бы немного внимания уделить этому пространству на участке, оно сразу же заиграет новыми красками, хотя бы по вечерам. Уличные гирлянды будут смотреться на заборе просто замечательно. Освещение тут же значительно изменит восприятие такой сплошной стены. Можно взять и такие фонарики, которые работают от солнечной энергии, накапливаемой за день. К тому же такой подход будет не просто частью декора на участке, но и повысит его безопасность, будет приятнее проводить время на улице летом.Будет радовать глазКонечно, на забор можно вообще ничего не крепить и ничем его не загораживать. Вместо этого можно просто взять краски и кисть и начать творить на таком большом холсте. Это может быть как нечто абстрактное, так и какой-то сюжет из сказки или любимого фильма. А можно просто продолжить рисовать природу и создать перед домом дубовую рощу. Краски нужно брать специальные, чтобы с первым дождём всё не смылось и не поблекло от солнца так сильно, что не будет возможности разобрать, что же было когда-то изображено.Декорирование стеллажамиЕсли добавить к забору деревянных элементов, он ту же преобразится. Это поможет смягчить жесткий вид, забор станет более натуральным и природным. Это могут быть как деревянные рейки, декоративные панели, так и садовая шпалера.Что такое садовая шпалера? Это универсальный элемент для любого сада, и для забора он тоже подойдёт. Выглядит шпалера как беседка без крыши или большая ширма. Она прекрасно поможет смягчить острые углы, линии профнастила и сделает вид более мягким и гармоничным. Слишком строгие для спокойного ландшафта заборы перестанут отвлекать на себя внимание. Также она может стать отличной опорой для вьющихся растений. Их нужно посадить прямо около её ножек и дальше, например, девичий виноград сам поползёт вверх. На шпалере хорошо будут смотреться — гортензия, плющ и клематис.Саму шпалеру тоже можно отлично декорировать, не оставлять в первоначальном виде. Она отлично подходит для того, чтобы её покрасить, обвязать гирляндами или лентами, повесить фонарики или садовые фигурки. Это будет очень нетипичный элемент ландшафта. Подобного рода конструкции отлично сочетаются с цветами.Наклейка тоже неплохо смотритсяКрасивые наклейки на забор или целые картины, выполненные на плёнке, уже давно продаются для таких целей в магазинах. Не нужно заморачиваться, это недорого стоит и легко клеится. С каждым сезоном картинки можно менять. Очень красиво смотрятся наклейки в виде граффити. Их также легко снять как и наклеить.Бамбук внесёт экзотикиКогда есть желание, но нет идей, не стоит отчаиваться. Какой-то арт-объект тоже может стать отличным украшением забора. Это могут быть металлические скульптуры, сваренные из всего ненужного, или керамические изделия. Такие композиции точно станут центром внимания на участке.Можно использовать для этого и натуральные материалы, ничего не варить и не пилить. Например, красиво прикроют такой однотонный забор из профнастила маты из бамбука. Их не нужно дополнительно украшать, стоит просто прикрепить, чтобы не упали. Обычно они продаются в виде рулонов, где планки соединены простой проволокой, так что установить их легко.Декорирование с помощь шпалеры