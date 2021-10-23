Сумасшедшая классика: Скандальные коллажи с персонажами легендарных полотен

Звёздная ночь. Автор: Barry Kite.
Трудно сказать, чем был вдохновлён американский иллюстратор Барри Кайт (Barry Kite), создавший весьма скандальную серию коллажей. Главной темой его работ стали классические полотна, над которыми он старательно потрудился «преобразив» их так сказать на новый лад, а попросту говоря - в лучших традициях современного мира. Стоит ли говорить о том, что ни в чём неповинная Мона Лиза, пустившись во все тяжкие, томно курит в авто, а Девушка с серёжкой и вовсе выплясывает в клубе на шесте, вот к чему приводит фантазия и специфическое чувство юмора. Но что поделать, такова жизнь и даже персонажам легендарных картин уже ничто земное и человеческое не чуждо в баснословном XXI веке.
Смерть Адониса. Автор Barry Kite.
Жёлтый дом. Автор Barry Kite.
Художник недооценённый. Автор Barry Kite.
Селфи, оп-оп. Автор Barry Kite.
Драка. Автор: Barry Kite.
Танго субботним вечером. Автор: Barry Kite.
Пост модерн квартет. Автор: Barry Kite.
Пауза. Автор: Barry Kite.
Однажды в Старбаксе. Автор: Barry Kite.
Лига чемпионов. Автор: Barry Kite.
Воскресный день. Автор: Barry Kite.
Пожилая женщина. Автор: Barry Kite.
Профилирование. Автор: Barry Kite.
Танцы с шинами. Автор: Barry Kite.
Временное явление. Автор Barry Kite.
Танго. Автор: Barry Kite.
Девушка с жемчужной серёжкой выступление в баре. Автор: Barry Kite.
Сексуальные домогательства на рабочем месте. Автор: Barry Kite.
Американская готика. Автор: Barry Kite.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии