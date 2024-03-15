Как проверить качество икры

Красная икра стоит немалых денег в магазине. А если её качество никуда не годится, то получается, что трата была напрасной! Проверьте, насколько хорошую икру вы купили.

Для этого предлагаем вам 3 народных способа, известных ещё со времён СССР. Именно так раньше и проверяли качество икры!







Что понадобится:



кипяток;



свеча;



перекись водорода 3 %;



ложка и чашка.



Способ № 1: кипяток



Первый, простой и надёжный способ — это залить немного икры кипятком. Вода станет белой, будет напоминать яичный белок. Это признак хорошей, настоящей икры.







Способ № 2: свеча



Второй способ похож на первый — это нагрев небольшого количества икры в ложке над свечой. Икра должна потихоньку побелеть, прижариться и начать «стрелять» (икринки полопаются). Это также говорит о хорошем качестве продукта.







Способ № 3: перекись



Третий способ проверки — с помощью аптечной перекиси водорода 3 %. Наберите немного икры в ложку, сверху полейте перекисью. Жидкость почти сразу станет беловатой — и это тоже признак натуральной икры.







Воспользуйтесь простыми народными методами проверки красной икры на качество и натуральность! Все их легко повторить в домашних условиях.

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