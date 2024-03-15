С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 432 подписчика

Как проверить качество икры

Красная икра стоит немалых денег в магазине. А если её качество никуда не годится, то получается, что трата была напрасной! Проверьте, насколько хорошую икру вы купили.
Для этого предлагаем вам 3 народных способа, известных ещё со времён СССР. Именно так раньше и проверяли качество икры!



Что понадобится:

кипяток;

свеча;

перекись водорода 3 %;

ложка и чашка.

Способ № 1: кипяток

Первый, простой и надёжный способ — это залить немного икры кипятком. Вода станет белой, будет напоминать яичный белок. Это признак хорошей, настоящей икры.



Способ № 2: свеча

Второй способ похож на первый — это нагрев небольшого количества икры в ложке над свечой. Икра должна потихоньку побелеть, прижариться и начать «стрелять» (икринки полопаются). Это также говорит о хорошем качестве продукта.



Способ № 3: перекись

Третий способ проверки — с помощью аптечной перекиси водорода 3 %. Наберите немного икры в ложку, сверху полейте перекисью. Жидкость почти сразу станет беловатой — и это тоже признак натуральной икры.



Воспользуйтесь простыми народными методами проверки красной икры на качество и натуральность! Все их легко повторить в домашних условиях.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
советыИкра

Картина дня

наверх