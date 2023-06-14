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Сквозь туман

Туманом называют скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частичками водяного пара…

Сквозь туман

1. Туман при температуре воздуха выше минус 10 °C — это капельки воды, при от минус 10 до минус 15 °C — смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже минус 15 °C — кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей.

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2. Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 %. Но не всегда…

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3. Однако в сильные морозы (−30° и ниже) в населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах так называемые морозные туманы могут наблюдаться при любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %).

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4. Туманы длятся от нескольких часов до нескольких суток, особенно в холодный период года.

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5. Самое большое количество туманных дней на уровне моря — в среднем более 120 в году — наблюдается на канадском острове Ньюфаундленде в Атлантическом океане.

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7. Дымка — очень слабый туман. При дымке дальность видимости составляет несколько километров. В практике метеорологического прогнозирования считается: дымка — видимость более/равна 1000 м, но менее 10 км, а туман — видимость менее 1000 м. Сильным туман считается при видимости менее или равной 500 м.

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8. Туман в Подмосковье, 24 сентября 2017.

Туман в Подмосковье

9. Порт Гдыни — польский порт, расположен в городе Гдыня, в 16 км от порта в Гданьске. Морские туманы возникают над морем в ходе переноса холодного воздуха на тёплую воду. Этот туман является туманом испарения. Туманы такого типа часты, например, в Арктике, когда воздух попадает с ледового покрова на открытую поверхность моря.

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10. Туман в горах к северу от Пекина, Китай.

11. Туман в Минске, Беларусь.

Туман в Минске, Беларусь

12. Туман в Киеве, Украина.

Туман в Киеве, Украина

13. Катманду, Непал 11 декабря 2017.

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14. Словосочетание «туманный Альбион» давно считается вторым названием Англии. Страна известна своими туманами.

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15. Туман в штате Мэн, США.

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16. Сплошным называется туман с горизонтальной видимостью на уровне 2 м менее 1000 м (обычно она составляет несколько сотен метров, а в ряде случаев снижается даже до нескольких десятков метров), достаточно развитый по вертикали, так что невозможно определить состояние неба (количество и форму облаков). Чаще наблюдается вечером, ночью и утром, но может наблюдаться и днём, особенно в холодное полугодие при повышении температуры воздуха.

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17. Туман в Новом Орлеане.

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