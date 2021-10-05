Как сохраните петунию до следующего сезона

Бывают настолько красивые сорта петунии, что хочется сохранить их на будущий год. И есть простой способ сохранения красавицы-петунии до следующего сезона!



У петунии отрезаем аккуратно побеги, также подрезаем корни.



Маточник, или корешок, устанавливаем в горшочек с землей, сбрызгиваем из пульверизатора. Маточник можно и не сохранять, по вашему желанию.



Побеги обрезаем до 5 см, удаляем лишние листья и цветы.



Окунаем в воду, затем — в корневин (или другой стимулятор роста корней), а потом высаживаем в кассеты с землей. Так поступаем со всеми побегами. Сбрызгиваем сверху водой из пульверизатора.



Накрываем крышкой, чтобы создать эффект парника. Проветриваем черенки каждый день. За зиму черенки потихонечку подрастут и дадут корни, а на будущий сезон можно будет высадить готовые цветы!





Подробнее о том, как сохранить петунию на следующий год, смотрите в видео ниже:

