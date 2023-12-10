Как коты и собаки выражают человеку свою благодарность или привязанность

Известное дело: собака – друг человека, а человек – раб кота! В отличие от собак, коты не проявляют бурной радости по поводу и без. Однако, это отнюдь не означает, что пушистый комок независимости не умеет говорить человеку «спасибо». Просто собаки и коты делают это по-разному. Увы, заговорить человеческим голосом братья наши меньшие не могут. Зато многое могут сообщить при помощи повадок и языка тела.
1. Тактильный «тактичный» контакт
Знак любви и внимания. |Фото: kogtedralka.ru.
Чаще всего коты выражают свою благосклонность по отношению к человеку через тактильный контакт и язык тела. Если любимый Матроскин трется о ноги и другие части тела хозяина, всяческие просится на руки и выпрашивает ласку, то скорее всего он пытается сказать «спасибо». Барбосы в этом отношении куда более сдержаны. Собака редко первой проявляет ласку и скорее всего будет покорно ждать, пока сам хозяин не обратит на нее внимание.
2. Голос!
Лай от радости! |Фото: mnogo-krolikov.ru.
Если кот мяукает, то скорее всего случилось что-то неладное. Возможно у пушистика нелады со здоровьем, а может кот просто просит еды или воды. Не исключено, что настойчивое «мяу!» — это попытка склонить человека к чему-нибудь вкусненькому. Другое дело - собаки. В отличие от котов, собаки вполне могут лаять не только от страха или злости, но и от радости. Если Барбос скачет вокруг любимого человека и лает, значит риск того, что хвост от радости сейчас отвалится, возрос в несколько раз…
3. Ревность
Кот ревнует не просто так. |Фото: e-turchaninov.ru.
Ревность – это тоже своего рода проявление любви, пускай, и не совсем здоровое. Во всяком случае, если говорить о животных, а не о людях. Коты и собаки часто ревнуют. Если так, то значит они дорожат хозяином и опасаются того, что их исключат из «стаи». Главное, чтобы ревность питомца не перерастала в агрессию по отношению к тому, кто посягнул на долю хозяйского внимания и любви.
4. Совместный сон
Собака греет ноги. |Фото: clearbody.org.
Любимый питомец постоянно напрашивается спать рядом с хозяином? Это хороший знак, даже если вам это не нравится! Кот будет спать только на том человеке, которому благодарен. Собака никогда не уляжется рядом или в ноги человеку, которого она терпеть не может. Так что, если питомец напрашивается на совместную ночёвку, знайте – в отношениях все в полном порядке.
5. Радость встречи
Хозяин вернулся. ¦Фото: novyefoto.ru.
Пожалуй, самый красноречивый способ выражения благодарности питомца в отношении человека. Нет лучшего «спасибо», если питомец бежит человеку на встречу, когда тот возвращается домой. В первую очередь это касается собак. Коты куда реже соизволяют показаться к приходу своего «покорного слуги», однако и они это время от времени делают. По-настоящему плохо, если любимый питомец вообще не проявляет никакой активности при возвращении человека домой.
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