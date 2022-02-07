Как составить цветочную композицию

Эстетичный букет — универсальное средство, позволяющее выражать чувства и демонстрировать результат кропотливой работы, исполняемой по конкретным правилам. В его оформлении нужно обращать внимание на каждый нюанс, от выбора цветов до их размещения и упаковки.



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Выбор цветов

Значение

Цветы собирают, основываясь на негласных нормах, и выбор часто табуирован. В букете нужно обращать внимание на все: вид растений, их оттенок и число зависят от повода дарения. У различных народов правила часто противоречат.Перед сборкой привлекательного букета дарителю нужно подумать о языке цветов — значении определенных видов. О них знают флористы. В своей деятельности они применяют различные рецепты составления конструкций из растений.Цветы говорят об определенных чувствах, однако их выражение зависит от вида и цвета растения. В различных государствах поводы противоположны. К примеру, белый букет выступает символом симпатии и расположения. Такой подарок можно преподнести родственнице или коллеге.А в странах Азии (например, Японии, Китае и прочих) белые цветы дарят в знак траура.Это может вызывать недопонимание в нашей стране, где траурными выступают красные гвоздики, а подбор цветов для оформления букетов зависит от строгих символических значений.Бутоны красного цвета (в особенности розы) символизируют страсть, и в странах Европы воспринимаются в качестве признания в чувствах. Поэтому в букет для коллег, знакомых лучше выбирать бутоны менее насыщенных оттенков. Либо красные розы можно разбавить другими тонами.Чтобы не нарушать нормы этикета, нужно знать, каким образом оформить букет, и для какой цели нужно учитывать символику:Хризантема выражает долголетие и крепкое здоровье.У гвоздики имеется второе значение. Это цветок для мужчин, символизирует стойкость. Аналогичные значения присутствуют у высоких, графичных растений: ириса, гладиолуса.Изящные, имеющие нежный аромат ландыши, сирень, фиалки демонстрируют свежесть, молодость.Лилия демонстрирует роскошь, благородство, величие.У желтых соцветий присутствует сложная репутация. Однако не нужно обращать на нее внимание. В особенности, если вы сочетаете желтый с иными цветами.Ромашки, герберы выступают ненавязчивым символом хорошего отношения и интереса.