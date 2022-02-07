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Как составить цветочную композицию

Эстетичный букет — универсальное средство, позволяющее выражать чувства и демонстрировать результат кропотливой работы, исполняемой по конкретным правилам. В его оформлении нужно обращать внимание на каждый нюанс, от выбора цветов до их размещения и упаковки.

Подробнее узнать о том, что нужно учитывать при подборе цветов, чтобы растения соответствовали поводу, как правильно упаковать цветы и что может являться оригинальной упаковкой можно на сайте.Как составить цветочную композицию

Выбор цветов



Цветы собирают, основываясь на негласных нормах, и выбор часто табуирован. В букете нужно обращать внимание на все: вид растений, их оттенок и число зависят от повода дарения. У различных народов правила часто противоречат.
Перед сборкой привлекательного букета дарителю нужно подумать о языке цветов — значении определенных видов. О них знают флористы. В своей деятельности они применяют различные рецепты составления конструкций из растений.

Значение



Цветы говорят об определенных чувствах, однако их выражение зависит от вида и цвета растения. В различных государствах поводы противоположны. К примеру, белый букет выступает символом симпатии и расположения. Такой подарок можно преподнести родственнице или коллеге.
А в странах Азии (например, Японии, Китае и прочих) белые цветы дарят в знак траура.
Это может вызывать недопонимание в нашей стране, где траурными выступают красные гвоздики, а подбор цветов для оформления букетов зависит от строгих символических значений.
Бутоны красного цвета (в особенности розы) символизируют страсть, и в странах Европы воспринимаются в качестве признания в чувствах. Поэтому в букет для коллег, знакомых лучше выбирать бутоны менее насыщенных оттенков. Либо красные розы можно разбавить другими тонами.
Как составить цветочную композицию

Чтобы не нарушать нормы этикета, нужно знать, каким образом оформить букет, и для какой цели нужно учитывать символику:
Хризантема выражает долголетие и крепкое здоровье.
У гвоздики имеется второе значение. Это цветок для мужчин, символизирует стойкость. Аналогичные значения присутствуют у высоких, графичных растений: ириса, гладиолуса.
Изящные, имеющие нежный аромат ландыши, сирень, фиалки демонстрируют свежесть, молодость.Лилия демонстрирует роскошь, благородство, величие.
У желтых соцветий присутствует сложная репутация. Однако не нужно обращать на нее внимание. В особенности, если вы сочетаете желтый с иными цветами.
Ромашки, герберы выступают ненавязчивым символом хорошего отношения и интереса.
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