7 напитков для поддержания иммунитета и организма в тонусе

1. Ажван

Напиток ажван. \ Фото: tailoredstash.com.







Напиток для борьбы с ОРВИ. \ Фото: vijaykarnataka.com.

2. Митхи ласси

Митхи ласси. \ Фото: twitter.com.

Тот самый напиток, который полезен для пищеварения. \ Фото: google.com.

3. Нимбу пани

Нимбу пани. \ Фото: wallpapercrafter.com.

Поставщик витамина С. \ Фото: patrika.com.

4. Массала

Массала. \ Фото: ciudadtrendy.mx.

Чай, который поможет взбодриться. \ Фото: google.com.

5. Имбирный

Имбирный напиток. \ Фото: althurya.net.

Нормализует давление и пищеварение. \ Фото: blackairnow.com.

6. Гранатовый

Гранатовый напиток. \ Фото: hu.pinterest.com.

Для укрепления иммунитета и снижения уровня холестерина в крови. \ Фото: wordpress.com.

7. Лаймовый

Лаймовый напиток. \ Фото: misscharming.com.

Для пищеварения. \ Фото: slobodnadalmacija.hr.