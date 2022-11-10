Твари без глаз и признания в убийствах. Что медработники слышат от умирающих пациентов?

Врачам и медсестрам, которым приходится иметь дело с неизлечимо больными и умирающими пациентами, доводится видеть на работе немало неприятных, а временами и шокирующих вещей, а временами и не только видеть.
Милый с виду старичок может шокировать медсестру неожиданным признанием в убийстве двадцатилетней давности, а кто-то в предсмертном бреду может ошарашить медиков рассказами о видениях ада, порожденных больным воображением умирающего мозга. Сегодня мы расскажем вам о самых жутких и пугающих предсмертных словах, которые приходилось слышать медработникам от своих пациентов на смертном одре.
У них нет глаз
Ни для кого не секрет, что многих людей, переживших остановку сердца или пребывающих при смерти, иногда посещают всевозможные видения и галлюцинации, порожденные нарушением в работе мозга. Подобной участи, очевидно, не избежал и человек, о котором мы расскажем ниже, правда, вместо света в конце тоннеля ему явилось нечто, куда более пугающее.
Одна женщина, которая работает сиделкой, рассказывает о последних словах своего умирающего пациента, которые впечатлили ее настолько, что иногда до сих пор преследуют в ночных кошмарах. «Когда-то мне пришлось ухаживать за умирающим стариком, и буквально за несколько минут до того, как он отошел в мир иной, он потянулся ко мне и прошептал: «Мне страшно, деточка, потому что у них нет глаз». Брр, меня до сих пор от этого в дрожь бросает».
Это всего лишь убийство, дорогой
А вот еще одна история от медицинского работника, которая способна испугать намного больше, чем неизвестные адские безглазые твари. «Я работал в больнице медбратом, и у нас лежал один пожилой мужчина, который умирал от почечной недостаточности. Его старушка-жена не отходила от него ни на шаг до самой смерти. Однажды я услышал, как она шептала ему: «Не бойся, любимый, ты с этим справишься, это всего лишь убийство, и однажды оно уже сошло тебе с рук. Тебе нечего бояться». Даже знать не хочу, что она имела в виду».
Увидимся в аду
А вот еще одна довольно жутковатая история, которую каждый может трактовать так, как ему больше нравится. «Когда я был в интернатуре, мне пришлось наблюдать, как у нас в больнице умирал один настоящий отморозок. Ему было всего 20 лет, член местной банды, его привезли к нам из тюрьмы, у него был рак печени в последней стадии. Несмотря на болезнь, он был очень агрессивен и зол на весь мир. Зная, что он скоро умрет, охрана пропустила к нему родителей. Мать все время рыдала над ним и умоляла принять Бога в своем сердце, но он лишь орал и посылал ее на три буквы. Меня вызвали вместе с другими медиками в составе дежурной бригады, когда у него внезапно началась аритмия. Он злобно посмотрел на мать и из последних сил крикнул: «Пошел ты, Иисус», но через пару секунд его лицо вдруг перекосило, и он начал визжать: «О нет, о нет, черт, нет, уберите их от меня!», а в следующий миг упал на подушку и умер. Что бы это ни было, туда ему и дорога».
Совпадение?
Еще одна история о том, как последние слова пациента до глубины души шокировали врача. «У меня был пациент, который перенес инсульт, но его откачали. Он шел на поправку, но через четыре недели после инсульта подхватил пневмонию, которую его организм уже не смог выдержать. Он скончался ровно в 5 часов утра, я констатировал его смерть. За секунду до этого он посмотрел мне в глаза и сказал: «Ты украл эту девочку, и за это ты будешь гореть в аду». Я чуть не поперхнулся, ведь ровно неделю назад я действительно отбил девушку у своего бывшего лучшего друга». Просто совпадение, не так ли?
Я должен кому-то признаться
Иногда врачам приходится слышать довольно жуткие вещи, даже если убрать из уравнения всевозможную чертовщину и мистику. «Однажды пациент, который умирал в мое дежурство, подозвал меня к себе и прошептал: «Простите, доктор, но я должен хоть кому-то признаться, где я спрятал ее труп». Закончить он уже не успел, у него остановилось сердце».
Дьявол уже здесь
И последняя история от медсестры, умирающий пациент которой утверждал, что всю ночь провел в палате с самим Сатаной. «У нас в больнице умирал один мужчина. Одна из худших смертей, которые я когда-либо видела. Он бился в предсмертных судорогах, его глаза были широко открыты, а его лицо застыло в ужасной гримасе. Всю ночь он стонал и кричал о том, что в его палату приходил дьявол, и все время повторял: «Бегите отсюда, бегите! Здание скоро взорвется!». Перед самой смертью он из последних сил приподнялся и прокричал реанимационной бригаде: «Дьявол был со мной всю ночь, но не бойтесь, с вами Бог», и сразу же отошел».
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