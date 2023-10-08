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10 признаков того, что пора расставаться

Начало года – лучшее время подводить итоги, строить грандиозные планы на будущее, а еще… задуматься об отношениях, в которых вы находитесь. Вполне возможно, они давно себя изжили и пора двигаться дальше. Задаваться вопросом о том, являются ли ваши отношения здоровыми – абсолютно естественно. Но если некоторые перечисленные ниже симптомы покажутся вам до боли знакомыми – стоит задуматься о целесообразности их продолжения. В обратном же случае — что может быть лучше, чем начать новый год точно зная, что у вас в отношениях все отлично?

10 признаков того, что пора расставаться

10 признаков того, что пора расставаться

10. Если какой-нибудь дурацкий сериал вдруг кажется гораздо интереснее.


Неожиданно вы начинаете проводить массу времени, занимаясь всякой ерундой, которая раньше вас вообще не интересовала — только бы избежать интимного общения со своим партнером. Вы можете вдруг увлечься новым сериалом, найти себе новое хобби, или попросту начать больше спать, но избегание «лишнего» секса — очевидный признак того, что в ваших отношениях что-то изменилось. Если вы поймали себя на том, что используете любые оправдания, чтобы не найти времени на близость, скорее всего пришло время задать себе вопрос — почему? Если вам не хочется интима именно с вашим партнером, пора пересмотреть ваше нахождение вместе.

10 признаков того, что пора расставаться

9. Если ваша работа начинает занимать все ваше время.


Так же, как и с предыдущим пунктом — использование работы для того, чтобы проводить меньше времени со своим партнером — очень распространенный признак грядущего расставания. Засиживаясь допоздна в офисе, вы можете просто пытаться избежать столкновения с проблемами в отношениях, поджидающими вас дома. Помните: избегание партнера не сделает ваши отношения лучше, а вот откровенный разговор о том, почему вы не чувствуете себя счастливым — очень даже может. Поделитесь своими сомнениями и послушайте, что ваш партнер скажет вам в ответ. Вы или решите проблему или придете к совместному выводу, что вам обоим это больше не нужно. В любом случае, не стоит позволять работе занять место романтики в вашей жизни.

10 признаков того, что пора расставаться

8. Если вы серьезно «запали» на кого-то другого.


Если вы всерьез заинтересованы в новых симпатиях или, еще того хуже, уже имеете определенную кандидатуру — пришло время двигаться дальше. Сами по себе фантазии о параллельной реальности, в которой вы свободны — вполне нормальны. А вот фантазии о вашей совместной жизни с другим человеком — уже не очень. Если вы поймали себя на ежедневных мыслях о ком-то другом, время попрощаться с вашим партнером. Даже если вы уже не заинтересованы в ваших текущих отношениях, ваша вторая половина заслуживает того, чтобы вы их сначала закончили, прежде чем бросаться с головой в омут новой страсти.

10 признаков того, что пора расставаться

7. Если один из вас изменяет.


Это очень непростой вопрос любых отношений, по которому люди обычно делятся на два противоположных лагеря. Одни считают, что измена — это ужасно, и тот, кому изменяют, узнав об этом, должен немедленно прекратить отношения. Вторые верят, что измена — это лишь симптом наличия проблем в отношениях, которые можно попытаться решить совместными усилиями. К какому бы лагерю вы ни относились, помните, что измена всегда весьма болезненна для второй стороны. Измены повышают уровень стресса, беспокойства, вероятность подхватить ЗППП и, чаще всего, все-таки ведут к расставанию.

10 признаков того, что пора расставаться

6. Если ваш партнер вас ЖУТКО раздражает.


Когда ваш партнер начинает вас просто бесить — это верный признак того, что романтике в ваших отношениях пришел конец. Внезапно то, что казалось вам в вашей второй половине милым и забавным, становится просто отвратительным — будь то кусание ногтей, громкий заливистый смех или неумение мыть посуду. Когда того, что раздражает вас в вашем партнере, становится больше того, что вам в нем или в ней нравится, с отношениями пора прощаться. Обе стороны в отношениях заслуживают, чтобы их ценили и уважали. Просто представьте, например, насколько счастливее вы станете, как только перестанете наконец находить в раковине волосы.

10 признаков того, что пора расставаться

5. Если интимные отношения стали какими-то «не такими».


Мы уже знаем, что избегание секса — симптом подходящих к концу отношений. А что делать, если просто кажется, что с ним что-то «не то»? Вы можете почувствовать, что ваш партнер больше не целует вас так, как раньше, или из интима полностью ушла спонтанность, или, может быть, секс — это, собственно, единственное время, когда вы счастливы. Изменения в сексуальной жизни (качественные или количественные) говорят о том, что в ваших отношениях произошел некий сдвиг. Осталось только выяснить, в какую сторону. Часто секс является отражением того, что происходит в вашей голове. Если вы чувствуете, что вами пренебрегают, или же сами потеряли интерес — страдает ваша сексуальная жизнь и, в результате, отношения. Однако, если вы не готовы «рубить с плеча» – можно обсудить изменения, которые вы почувствовали, со своим партнером — вполне возможно, он или она чувствуют то же самое, и вам в итоге удастся разжечь страсть снова.

10 признаков того, что пора расставаться

4. Если вы боитесь остаться в одиночестве.


Мало кого хоть раз в жизни не посещала мысль: «эти отношения лучше, чем ничего». Если вы поддерживаете связь только потому, что мысль о том, что придется идти на свадьбу друзей без пары или самому делать всю домашнюю работу, приводит вас в ужас, пожалуй, вам стоит задуматься об ее прекращении. Оставаться в отношениях, несмотря на скуку, отсутствие влечения, а то и вовсе оскорбления и насилие, исключительно из боязни остаться в одиночестве — плохая идея. Возможно, вы принадлежите к тем, кто «всегда был в отношениях» и просто боитесь неизвестного. Более чем когда-либо, вам важно найти себя прежде, чем начать думать о том, чего вы хотите от отношений. Вам вряд ли понадобится целое путешествие в духе «Ешь. Молись. Люби», но в мире столько всего интересного, надо просто научиться им наслаждаться.

10 признаков того, что пора расставаться

3. Если вы думаете, что ваш партнер изменится.


Некоторые предпочитают находиться в нездоровых отношениях, потому что ждут, что вторая половина вот-вот кардинально изменится. Например, бросит курить, будет меньше пить, найдет наконец нормальную работу, ну или сделает волшебную операцию по смене характера. Вот вам голая правда: этого не произойдет. Если в отношениях есть некая очевидная проблема, может казаться, что ее решение все сразу магическим образом исправит. Так, например, пары, столкнувшиеся с проблемами зачатия, часто надеются, что появление ребенка немедленно «починит» все в их отношениях. К сожалению, это не так. Если вы сидите и ждете изменений — можете паковать чемоданы. Вы как раз и станете сами тем самым изменением, которого так ждете.

10 признаков того, что пора расставаться

2. Если вы потеряли в отношениях самого себя.


Тут важно вот что: не стоит идти на бесконечные уступки и жертвы, в результате которых вы перестаете узнавать самого себя. Большинство из нас — все-таки более или менее достойные индивидуумы, пытающиеся делать «как лучше». Однако если вы находитесь в отношениях, которые заставляют вас думать, что вы — плохой человек и вообще никчемное создание, пора искать пути отступления. Частые споры и ругань, чувство ревности и отсутствие сексуальной удовлетворенности способны разбудить «зверя» в каждом из нас. Но если вы чувствуете, что доброе отношение навсегда сменилось презрением — расставайтесь, пока не поздно. Никакие отношения не стоят того, чтобы сомневаться в своем характере, особенно если вы в целом уверены, что вы не такая уж плохая личность.

10 признаков того, что пора расставаться

1. Если вы дочитали до этого момента.


Если вы находитесь в здоровых отношениях, вы вряд ли будете читать про все эти признаки того, что вам пора расставаться. Если вы читаете статьи о расставании в интернете, шансы того, что ваши отношения вас не устраивают, очень велики. Хотите правду? – Доверяйте своему внутреннему чутью! Ваши природные инстинкты подталкивают вас к принятию решений, направленных на то, чтобы вы оставались здоровыми и счастливыми. И если в голове у вас звенит тревожный «звоночек» – прислушайтесь. Только вы сами знаете, как вы ощущаете себя в тех или иных отношениях и чего вы хотите от вашего партнера.

Любите друг друга и будьте счастливы в новом году!

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