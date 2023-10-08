10 признаков того, что пора расставаться

Начало года – лучшее время подводить итоги, строить грандиозные планы на будущее, а еще… задуматься об отношениях, в которых вы находитесь. Вполне возможно, они давно себя изжили и пора двигаться дальше. Задаваться вопросом о том, являются ли ваши отношения здоровыми – абсолютно естественно. Но если некоторые перечисленные ниже симптомы покажутся вам до боли знакомыми – стоит задуматься о целесообразности их продолжения. В обратном же случае — что может быть лучше, чем начать новый год точно зная, что у вас в отношениях все отлично?











10. Если какой-нибудь дурацкий сериал вдруг кажется гораздо интереснее.

9. Если ваша работа начинает занимать все ваше время.

8. Если вы серьезно «запали» на кого-то другого.

7. Если один из вас изменяет.

6. Если ваш партнер вас ЖУТКО раздражает.

5. Если интимные отношения стали какими-то «не такими».

4. Если вы боитесь остаться в одиночестве.

3. Если вы думаете, что ваш партнер изменится.

2. Если вы потеряли в отношениях самого себя.

1. Если вы дочитали до этого момента.