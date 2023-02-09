Призраки замка на костях: Какую мрачную историю хранит британский Чиллингем

Монастырь в наследство







Примеры археологических находок времен Железного и Бронзового веков

Во имя войны

Вид на современный замок Чиллингем / Фото: ru.advisor.travel

Пыточная в замке была оснащена по последнему слову техники и никогда не пустовала

Первые призраки

Король Эдуард I | Фото: wikimedia.org

Внутреннее убранство комнат все еще поражает роскошью, хотя и стало чуть более современным

Как увидеть призрака

Призраки – частые посетители замка, некоторые из них даже попали на фотографии

На страже супружеской верности

Леди Мэри Беркли, жена Томаса Чамберса / Фото: commons.wikimedia.org

И снова война

Сад Чилленгема воссоздали по старым проектам / Фото: wikimapia.org

Современный Чиллингем

Несравненная Кейт Бланшетт в роли Елизаветы / Фото: cinemoda.ru