Призраки замка на костях: Какую мрачную историю хранит британский Чиллингем

Есть много старинных замков со своей историей, подчас весьма кровавой. Одним из них является замок Чиллингем в Великобритании. За почти тысячелетие своего существования он успел стать приютом для женского монастыря, превратиться в семейное поместье, пережить перестройку в военную базу и снова стать гнездом рода Грей, открытого для посещения туристами. Однако Чиллингем известен не только как памятник архитектуры, но и как место, где обитает множество призраков.
Монастырь в наследство
Чиллингем был построен в XII столетии. Однако на самом деле его история начинается за несколько тысячелетий до этого, в Бронзовом веке. Во время Второй мировой войны на территории замка немецкими военнопленными проводились своеобразные раскопки. Это позволило обнаружить остатки кремниевых наконечников стрел, поделки из оленьих рогов и другие артефакты родом из Бронзового века. Скорее всего, когда-то очень давно на месте будущей постройки замка находился охотничий лагерь.
Примеры археологических находок времен Железного и Бронзового веков
Когда сменилась эпоха на Железный век, рядом на холме Росс построили заставу, названную Чиллингтон. Историки склоняются к мнению, что название происходит от «усадьба Цеофеля», поскольку это имя иногда сокращали как «Чилл» или «Чив».
Расположение замка было крайне неудобным с точки зрения географии – почти на самой границе между Англией и Шотландией, которые находились в состоянии перманентной кровопролитной войны. Возможно, именно это и стало причиной выбора данной местности для постройки женского монастыря – идеальное место для смирения и аскезы.
В 1246 году один ушлый чиновник продал запустевший монастырь в частные руки. Теперь замок стал родовым гнездом рода Грей.
Во имя войны
Греи за своим имуществом ухаживали на совесть. Сделали ремонт, подновили стены, даже окна прорубили в башенке (а учитывая цены на стекло, им это обошлось в небольшое состояние), когда их обитель соизволил почтить визитом сам Эдуард I. Король направлялся на битву с Уильямом Уоллесом и решил отдохнуть от походных условий. На самом деле многие монархи посетили Чиллингем, включая короля Генриха III, Якова I и Карла I непосредственно перед его заключением в тюрьму.
Вид на современный замок Чиллингем / Фото: ru.advisor.travel
Во время одного из визитов Эдуарда I осенило, насколько важным, с точки зрения военной тактики, было расположение замка. Буквально на следующий день Чиллингем стал собственностью короны и превратился в военную базу.
Пыточная в замке была оснащена по последнему слову техники и никогда не пустовала
Темница Чиллингтона начала заполняться вражескими пленными – шотландскими женщинами и детьми, а также солдатами и шпионами. Легенда гласит, что король Эдуард лично назначил человека, который должен был разобраться с ними: Джон Сейдж.
Первые призраки
Когда травма ноги вынудила Сейджа уйти с поля боя, он умолял короля найти ему место службы. Эдвард назначил его палачом в замке Чиллингтон. Сейдж был садистом и ненавидел шотландцев. В течение трех лет войны он, по слухам, пытал около 50 заключенных в неделю.
Король Эдуард I | Фото: wikimedia.org
Когда война закончилась, Сейдж заживо сжег оставшихся взрослых заключенных на территории замка, в то время как их дети наблюдали за происходящим из так называемой Комнаты Эдварда или Комнаты убийств. Дети тоже не выжили.
Внутреннее убранство комнат все еще поражает роскошью, хотя и стало чуть более современным
В общей сложности 7 500 шотландских заключенных умерли в Чиллингтоне. Их тела покоятся на дне озера. Джон Сейдж также встретил свой конец в Чиллингтоне. Однажды вечером Сейдж убил свою любовницу Элизабет Чарльтон. К несчастью для Сейджа, отец девушки был лидером могущественных пограничных рейверов — банд, которые наводняли пограничные земли, но были жизненно важны для борьбы с шотландцами.
Безутешный отец пригрозил королю, что либо ему выдадут мерзавца, либо он перейдет на сторону шотландцев. У Эдварда не было выбора. Сейджа приговорили к повешению в Чиллингтоне. Но у него было слишком много врагов, поэтому до казни Сейдж не дожил.
Как увидеть призрака
Не только Сейдж бродит неупокоенной душой по залам огромного замка. Он, подобно Кентервильскому привидению, звенит ночами цепями и громко стонет.
В подземельях было замуровано огромное количество людей. Считается, что призрак маленького мальчика, который довольно часто можно увидеть ночами, разыскивает своего отца. Ребенок был одет в голубое, громко плакал и кричал при своем появлении. Его окружал яркий свет, за что призрак и получил свое название — Сияющий мальчик.
Призраки – частые посетители замка, некоторые из них даже попали на фотографии
Привидение чаще всего появлялось в Розовой гостиной или недалеко от нее. Во время одной из реконструкций в стенах комнаты обнаружили останки ребенка. Его одежда истлела, но, скорее всего, она была голубого цвета. Согласно легенде, любопытный малыш нашел какие-то тайные бумаги, за что его и замуровали в стене вместе с опасными документами.
На страже супружеской верности
Считается, что Сейдж перед смертью проклял и сам замок, и всех его последующих владельцев. Когда право собственности на Чиллингем оказалось в руках супругов Беркли, никого не удивил скорый разлад в казалось бы благополучном семействе.
Леди Мэри Беркли, жена Томаса Чамберса / Фото: commons.wikimedia.org
Начиналось все с банальных ссор. А после из небрежной прощальной записки Мэри Беркли узнала, что надоела мужу, и он теперь будет строить семью с ее родной сестрой Генриеттой.
Эта новость разбила сердце женщине. Она прожила в одиночестве еще пару лет, после чего скончалась в 1710 году. Считается, что стоит только неверному мужу переступить порог замка, как бдящая леди Беркли тут же спускается со своего портрета, дабы обличить мерзавца.
И снова война
Замок так и переходил из рук в руки. Каждый новый хозяин старался сделать его еще прекраснее. Так появились новые стены, разбит шикарный парк. Чиллингем стал местом «аристократической тусовки» — сюда съезжались монархи Британского и Французского дворов. А потом снова началась война.
Солдаты не страдали пиететом перед древностью и роскошью. Поэтому весь сад пошел на растопку, следом за редкими породами деревьев в борьбе с британской промозглостью и холодом пали и все предметы мебели. Замок пришел в запустение и оказался на грани разрушения.
Сад Чилленгема воссоздали по старым проектам / Фото: wikimapia.org
Семейство Греев прикинули траты на восстановление и поддержание огромной груды камней, в которую превратился после Второй мировой некогда прекрасный Чиллингем. Оказалось, что это просто бездонная яма для финансирования. Греи отказалась от всех прав на замок. Иначе они бы обанкротились.
Современный Чиллингем
Судьба у замка была бы незавидна. Однако в конце ХХ века сэр Хэмфри Уэйкфилд не побоялся выкупить его. Реконструкция по схемам времен Якова IV обошлась ему в целое состояние. Но он считал это достойным подарком своей жене, которая была потомком тех самых Греев.
Сэр Уэйкфилд не только полностью восстановил замок, но и открыл его для туристов. Теперь прикоснуться к мрачным стенам Чилленгема мог каждый желающий. А в 1998 году замок навсегда вошел в историю кино, став главной сценой событий в фильме «Елизавета» с Кейт Бланшетт в главной роли.
Несравненная Кейт Бланшетт в роли Елизаветы / Фото: cinemoda.ru
Хотя большая часть истории замка задокументирована, хватает и белых пятен. Не указано число тех, кто погиб в стенах Чиллингема. Возможно, на самом деле история Чиллингема не более ужасна и запятнана кровью, чем любая другая крепость-замок в Англии, такая как Лондонский Тауэр или замок Уорик. Однако найденные останки остаются свидетельством страшных событий, какими бы недокументированными они не были.
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