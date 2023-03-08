Почему мужу с женой нельзя чокаться бокалами и другие суеверия, связанные с этой традицией

Пожалуй, сейчас трудно представить любой праздник или застолье без звона бокалов. Традиция чокаться довольна старая, она была придумана, чтобы выказать уважение присутствующим, а в некоторых случаях даже обеспечить безопасность жизни людей. В данное время люди чокаются бокалами, отдавая дань этой традиции, чтобы усилить атмосферу праздника и поднять немного настроение. Этот жест помогает объединиться в кругу, созданном из бокалов, встретиться взглядом с окружающими людьми, а также поддержать звоном озвученный тост или приятные слова.
Языческий ритуал
Во времена язычества люди верили в существование различных божеств, а также нечистой силы. Считалось, что в местах скопления людей, соответственно и на различных пиршествах, присутствовали злые духи, которых отпугивали колокольным звоном. Но это не всегда было доступно, поэтому наши предки пользовались подручными средствами, а именно, кубками. Кстати, в то время кубки были металлические и деревянные, так что звон от них был достаточно громким и пугающим.
Считалось, что любая нечисть может попасть через рот, когда человек его открывает, чтобы выпить из своего бокала. Злой дух, поселившись внутри, мог влиять на сознание, а также управлять жизнью человека. Чтобы этого не допустить, люди и придумали такую традицию, которой мы с удовольствием пользуемся и по сей день, правда уже с иным значением этого ритуала.
Однако есть страны, в которых до сих пор верят, что прежде, чем выпить, нужно отпугнуть нечисть. К примеру, в Африке, дабы отпугнуть злых духов, используют специальные маленькие колокольчики. В них звонят, прежде чем приступают к употреблению спиртных напитков.
Значение рыцарской традиции
Рыцари во время чоканья бокалами выражали свое уважение и единство
Среди рыцарского стола окружения короля Карла Великого существовала традиция — подносить кубки с напитками в самый центр стола, громко, что есть силы, чокаясь друг с другом. В этом случае такой ритуал выполнялся не для отпугивания духов, а для подчеркивания единства, непобедимости, уважения и силы братства.
В некоторых источниках говорится, что именно рыцари придумали данную традицию, но это не так. Они просто позаимствовали ее, вложив туда новый смысл, более близкий им по духу.
Гарантия безопасности знатных особ
В наши дни чокаются бокалами лишь для развлечения и увеселения, а вот в старые времена эта традиция была залогом безопасности. Еще с античности появился обряд чокаться кубками. Это было вызвано тем, что борьба за власть очень часто сопровождалась подмешиванием яда в алкогольные напитки конкурентов и уже действующих правителей. В основном яд подмешивали во время пиров, так как там жертва могла расслабиться, опьянеть и потерять бдительность.
Никто не знал от кого можно ожидать подлости, врагом мог оказаться любой, даже из самого близкого круга лиц. Желающий смерти королю или кого-то из знати мог попросту сидеть рядом за столом. Хозяин или глава стола, для большей безопасности и защиты от отравлений, первым выпивал немного напитка из общего кувшина, а после уже всем присутствующим разливал вино по кубкам, причем до самых краев.
Отравление ядом во время пира было не редкостью, поэтому искали способы борьбы с такой жесткой расправой
Прежде, чем пригубить свой бокал, все собравшиеся чокались с такой силой, чтобы алкоголь, наполненный до краев, расплескивался, попадая в кубки других, а также на еду за этим столом. Так что, если хотя бы в одном из кубков находился яд, то пострадать могли бы все присутствующие, в том числе и тот человек, который хотел отравить правителя.
Если кто-то отказывался чокаться или пить, то его тут же начинали подозревать в преступных намерениях, а также говорить, что он не уважает людей, которые присутствуют на пиршестве. Также была традиция обмениваться своими кубками с вином. Никто не знал кому какой достанется, поэтому угадать с ядом было практически невозможно. Опять же, если человек отказывался обменяться бокалами, это было знаком, что человек нечист в своих помыслах или же его считали трусом, который к тому же оскорбляет этим хозяина застолья.
А вот среди обычного населения данная традиция появилась чисто из копирования поведения своих правителей и господ. В общем, как и в наше время, забавы ради. Так традиция дошла до наших дней, прижилась и полюбилась во многих странах мира. Единственное, что со временем поменялось в современном мире, так это правила этикета этой, незамысловатой на первый взгляд, традиции.
Правила этикета
У каждой страны есть свои правила традиции чоканья бокалами. Чтобы не показаться невоспитанным и некультурным, необходимо соблюдать эти довольно простые правила, так сказать, застольного этикета. К слову, в современном мире не так строго придираются к выполнению этих правил, особенно, если за столом собираются близкие друзья или родственники. Но все же есть люди, которые стараются придерживаться правил и суеверий, связанных с данной традицией.
Даже такой простой ритуал как чоканье бокалов имеет ряд правил
Изначально чокаться было принято лишь алкогольными напитками, особенно это выглядит изысканно с бокалами, в которых плещется шампанское или вино. Эти напитки, как и сами фужеры, подчеркивают торжественность и атмосферу праздника. Но в наше время допускается чокаться соком или водой, ведь непьющим людям не хочется отрываться от коллектива и всеобщего веселья. Моветоном считается чокаться бутылкой или банкой, поэтому содержимое необходимо заранее перелить в бокал или на крайний случай в стакан.
Держать бокал необходимо на уровне глаз компаньона или же немного ниже. Но ни в коем случае не поднимать выше головы, так как это считается дурным тоном. Также очень важно смотреть в глаза человека во время встречи бокалов, не лишним будет немного улыбнуться
Мужчинам во время чоканья с начальником, женщиной, важным гостем, человеком старшим по возрасту или рангу необходимо держать свой бокал немного ниже этого человека. Таким образом он показывает свое почтение и уважение. Кстати, женщине не стоит первой тянуться бокалом к мужчине.
Расстояние для данного ритуала не должно превышать длину вытянутой руки. Дурным тоном считается тянуться через весь стол с фужером в руке. Если есть возможность, лучше встать и подойти к человеку, к которому хотите дотянуться. Либо же просто немного приподнять в руке свой бокал, улыбнувшись этому человеку, добавляя легкий кивок головы, обозначая таким образом свое почтение.
Чтобы получился красивый и мелодичный звон бокалов, их необходимо держать за ножку, так как при обхвате вверху звук будет глухим, к тому же оставит некрасивые следы от пальцев. Держа бокал ни в коем случае нельзя оттопыривать пальцы. Ударять бокалом о бокал нужно верхним, но никак не нижним краем.
Если на торжестве или официальном приеме находятся малознакомые люди, то можно не чокаться или делать это изредка, так как данная традиция считается более дружеской и семейной. В некоторых семьях и компаниях принято чокаться лишь после первого тоста, затем каждый отпивает из своего бокала, когда сам захочет, а в некоторых — после каждого.
Суеверия и приметы
Запрещено чокаться фужерами на поминальном обеде. В старые времена наши предки считали, что звук от столкновения фужеров может отпугнуть душу усопшего, и ему будет потом трудно обрести покой. А в наши дни не принято ударять бокалом о бокал по причине того, что данный ритуал ассоциируется с праздником и радостью, а поминки являются грустным поводом для встречи.
Существует примета, что мужу с женой нельзя чокаться, дабы не потерять рассудок. Некоторые верят, что супругам нельзя чокаться последними, так как это может привести к ссорам или же разводу. В последнюю очередь девушкам стоит чокаться с чужим мужчиной, лучше холостым, это поможет привлечь в их жизнь семейное счастье, а также финансовое благополучие.
Есть суеверие, что мужу с женой нельзя чокаться бокалами, особенно в самом конце
Еще в нашей стране особенно выделяют третий тост. Именно его пьют за любовь или за женщин. Причем бокал необходимо держать в левой руке, так как она ближе к сердцу. Некоторые девушки верят, что, если во время этого тоста приподнять немного ноги, то любовь будет неземной. Многие к таким вещам относятся скептически, но все же стараются им следовать, а вдруг поможет.
Традиции в разных странах
У каждой страны есть определенные слова, сопровождающие звон бокалов. В Украине говорят «будьмо», в России — «вздрогнем» или «будем здоровы», в Италии — «чин-чин», в Англии — «чирс», в Китае — «кампэй», в Испании — «салюд», в Норвегии — «сколь». В некоторых странах просто называют имя того, с кем собираются соприкоснуться бокалами.
Также во многих странах различен этикет поднятия бокала. В Швеции первым всегда поднимает фужер хозяин дома или виновник торжества. Во Франции чокаются по очереди с абсолютно каждым присутствующим, обязательно глядя в глаза своему визави.
В Китае очень важно показать свое уважение, поэтому человек, младший по чину или возрасту, касается чашей о ножку бокала старшего или же важного гостя. А вот в Японии вообще нет такой традиции чокаться бокалами.
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