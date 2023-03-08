Почему мужу с женой нельзя чокаться бокалами и другие суеверия, связанные с этой традицией

Языческий ритуал

Значение рыцарской традиции

Рыцари во время чоканья бокалами выражали свое уважение и единство

Гарантия безопасности знатных особ

Отравление ядом во время пира было не редкостью, поэтому искали способы борьбы с такой жесткой расправой

Правила этикета

Даже такой простой ритуал как чоканье бокалов имеет ряд правил

Суеверия и приметы

Есть суеверие, что мужу с женой нельзя чокаться бокалами, особенно в самом конце

Традиции в разных странах