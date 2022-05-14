20 «счастливчиков», у которых выдался кошмарный денек

Люди, чей день действительно не задался.
Дни бывают удачные и не очень. Но если кому-то кажется, что сегодня уж точно не его день, то стоит посмотреть фотографии, собранные в этом обзоре. Все эти ребята просто отправлялись по своим делам или хотели отдохнуть и не подозревая, что у них сегодня выдался кошмарный денёк.
1. «Вот стою и думаю: а не поехать ли мне сегодня на метро...»
Незваные гости.
2. «Мы еще не поехали, а она уже улетела... Но красиво, красиво, ничего не скажешь!»
Уйти красиво.
3. «Эй, парень с невозмутимым лицом, если ты думаешь, что останешься сухим, то ты слишком ошибаешься!»
Сухим не останется никто!
4. Возможно он подплыл, чтобы мужчина смог разглядеть его поближе...
Милый крокодильчик.
5. «Эх, хороший был мужик, трудолюбивый... Единственное, что глупый!»
Трудолюбивый глупец.
6. Сейчас, кто-то познает всю силу природы!
Огромная волна.
7. Здесь, утро точно началось не с кофе...
Сюрприз в спальне.
8. «Вот тебе и припарковался на минуточку...»
Пренеприятнейший сюрприз.
9. Угадайте, кто здесь везунчик!?
Любимица фортуны.
10. «Немыслимо, этот кусок ушел прямо у меня из рук!»
Выскользнул из-под носа.
11. «Шла себе, шла, никого не трогала и тут, откуда ни возьмись - фонтан!»
Внезапно.
12. «Вау, я и не знал, что мой велосипед так умеет!»
Неприятная неожиданность.
13. «Я не была готова к столь близкому знакомству!»
Лицом к мячу.
14. «Ой, а что это за симпатичные лапки торчат из моей зубной щетки!?»
Незваный гость.
15. «Жизнь такая штука, сначала ты на гребне воды, а через секунду уже несешься вниз с водопада...»
По течению.
16. «Красивая фотография получилась, жаль, что последняя...»
Финальный кадр.
17. Вот почему сидеть близко не так уж и хорошо
Все прелести игры.
18. «Вот так, был друг и нет его...»
За бортом.
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