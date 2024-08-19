Чем обшить дом снаружи
Как обычно выбирают материал для отделки фасада: смотрят на картинку, нравится – значит, надо брать. Потом только выясняется, что обшивка не подходит или требует затратных подготовительных работ. Попытаемся разобраться, какие отделочные материалы подходят для разных типов домов, какие параметры нужно учитывать.
Общие правила внешней отделки дома
Причин, по которым стоит заняться внешней отделкой дома или коттеджа, несколько:
Хочется, чтобы свой дом выглядел красиво, опрятно, был не похож на другие дома по соседству.
Отделка фасада дает дополнительную теплоизоляцию, защищает от сырости и прочих капризов погоды.
Нужно отвадить насекомых и грызунов.
Дом с обшивкой простоит дольше, если все сделать правильно и с умом.
При обшивке дома снаружи велик соблазн все сделать по принципу «дорого и богато». Эстетически привлекательный фасад – вещь важная, но не стоит гнаться исключительно за красотой. Для разных типов строений – и материал тут является важнейшим фактором – существуют нюансы и объективные ограничения.
Принципиальный параметр – поддержание нормальной влажности в помещениях. Для этого необходимо, чтобы паропроницаемость наружной обшивки была выше, чем аналогичный показатель для материала стен. Если правило соблюдено, то лишняя влага будет выходить наружу. Если нет – будет скапливаться на стенах и потолках, что в дальнейшим грозит сыростью, неприятным запахом, грибками, плесенью, промерзанием зимой и, в конечном счете, разрушением стен.
Чтобы не ограничивать выбор материала для обшивки дома, есть два варианта:
Обустроить вентилируемый фасад с обрешетками и вентиляционными отверстиями;
Крепить обшивку непосредственно на стены, защищенные изнутри слоем пароизоляции.
Благодаря появлению различных и эффективных полимеров (на базе пенополистирола), в последнее время популярен именно второй вариант, так называемый «мокрый фасад». Он, помимо прочего, хорошо держит тепло, позволяя экономить на отоплении. Нужно иметь ввиду, что без внутренней пароизоляции здесь не обойтись – материал плохо пропускает влагу.
Обшивка деревянного дома
Деревянные дома живут меньше своих каменных или кирпичных собратьев, органика быстрее поддается разрушению. Часто здания из дерева обшивают, чтобы освежить их вид. С другой стороны, обшивка, скажем, бревенчатого сруба эффектным материалом только осовременит его. С чем сочетаются деревянные стены?
Сайдинг
Самое простое и наименее затратное – обшивка стен сайдингом. Он может быть виниловым, деревянным или металлическим. В последнем случае важно предусмотреть возможность изготовления обрешетки, которая послужит каркасом для фасадного материала.
Вагонка
Обшить дом вагонкой выйдет дороже, но презентабельней. Здесь можно также рассмотреть вариант с имитацией бруса. Материал в обязательном порядке нужно пропитывать специальными составами (антисептиками), покрывать лаком или красить.
Обшивка дома вагонкойОбшивка дома вагонкой
Блок-хаус
Следующее решение по внешней отделке дома – блок-хаус. Данный вид облицовки имитирует цилиндрованные бревна, хорошо защищает от ветра и придает солидный внешний вид. Блок-хаус монтируется на обрешетку, материал снабжен пазами, нужными для сборки, и вентиляционными отверстиями. Как правило, делают его из натурального дерева хвойных пород. Внешне блок-хаус напоминает привычную нам вагонку.
Если «деревянный» вид дома вам не принципиален, то стоит рассмотреть вариант с теплоизоляцией и штукатуркой. Обшивка идет в два слоя: сначала на фасад крепятся теплоизоляционные плиты, армируются сеткой, далее наносят декоративную штукатурку.
Не стоит обшивать деревянный дом кирпичом или камнем – это дорого, нужен дополнительный фундамент, будет создаваться лишняя нагрузка, не понятно, зачем прятать дерево.
В любом случае не забывайте про утепление. Утеплитель выбирается под материал отделки.
Если «деревянный» вид дома вам не принципиален, то стоит рассмотреть вариант с теплоизоляцией и штукатуркой. Обшивка идет в два слоя: сначала на фасад крепятся теплоизоляционные плиты, армируются сеткой, далее наносят декоративную штукатурку.
Не стоит обшивать деревянный дом кирпичом или камнем – это дорого, нужен дополнительный фундамент, будет создаваться лишняя нагрузка, не понятно, зачем прятать дерево.
В любом случае не забывайте про утепление. Утеплитель выбирается под материал отделки.
Обшивка кирпичного дома
Кирпичные здания прочные, способны держать большой вес. Поэтому и вариантов внешней отделки здесь больше, чем у дерева.
Самое экономичное и быстрое – опять-таки сайдинг. Для кирпичных стен подойдут варианты из металла, пластика и фиброцемент.
Фасадный клинкерный кирпич чрезвычайно популярен в Европе: из десяти домов девять будут обшиты именно им. Изготовленный из тугоплавких глин, материал очень плохо поглощает воду, что делает возможным его применение в любых климатических зонах. Хорош при внешней отделке зданий из строительных блоков.
Практичный вариант отделки кирпичного фасада – утепленная штукатурка. Это разновидность «мокрых фасадов», которые пользуются сегодня повышенным спросом.
Фасадная плитка представляет собой очень прочный, практичный, неприхотливый материал с высокими изоляционными характеристиками. Выглядит тоже волне достойно и сделано из того же материала, что и гибкая черепица.
Элегантно смотрится и выполняет все необходимые для обшивки дома функции камень: кварцит, сланец, гранит, песчаник, мрамор. Удовольствие это, правда, не из дешевых. Для экономии естественный материал можно заменить искусственным: керамика, бетон, полимеры, смола – такие виды фасадных камней широко представлены на рынке. Альтернативой камню может служить керамогранит.
Некоторые уже слышали про гибкий камень. Гибкий он потому, что пластичный и сворачивается в рулон подобно линолеуму. Делают его из песчаника: срезают тонкий слой с выразительным рисунком и полируют. Он долговечен, жаропрочен, легок, устойчив к механическим воздействиям, легко чистится и монтируется.
В случае необходимости обрешетки, для кирпичных зданий она должна быть из металлического профиля.
Обшивка каркасного дома
Каркасное строение легкое, поэтому, обшивая его, первое, что нужно учесть – вес отделочного материала. Оптимальным решением будет сайдинг: он легкий и экономичный.
Под сайдинг кладется утеплитель, можно выбрать фактуру и цвет материала. Вместо сайдинга также сгодится вагонка, блок-хаус или даже штукатурка. Альтернативы выйдут заметно дороже. Главное, повторимся, правильно рассчитать веса.
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