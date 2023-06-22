Самые холодные города на Земле

Отмечая, что самая низкая в истории температура, -89,2 ºC, зафиксирована 21 июля 1983 года на российской исследовательской станции «Восток», автор нового исследования, эколог Шеа Гунтер (Shea Gunther) решил сравнить эти показатели с температурой в официальных населенных пунктах. Список не ранжирован, он состоит лишь из наименований и описаний городов.







Текст National Geographic Россия



1. Три строчки из восьми посвящены городам России, и все они расположены в Якутии. В самом северном городе республики, Верхоянске, средняя январская температура составляет -45,7 ºC.







2. Верхоянск — один из самых маленьких населённых пунктов в России. Верхоянск — одно из самых холодных мест на Земле, самый холодный город в мире. Самая низкая температура −67,8 °C была зарегистрирована здесь в 1885 году. Верхоянск часто называют Полюсом холода северного полушария.







3. В административном центре, Якутске, зимой можно ожидать от -30 ºC до -50 ºC. Средняя температура января составляет около −40 °C, иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную отметку (последний раз такие морозы наблюдались 2 января 1951 года). Зима длится с октября по апрель включительно, весна и осень очень коротки. Также, был известен случай выпадения снега в июне.







4. Это крупнейший по численности населения город на северо-востоке России, крупный культурный и научный центр. Третий город Дальневосточного федерального округа по численности населения (после Владивостока и Хабаровска).







5. Оймякон является одним из всемирно признанных «Полюсов холода» на планете. По ряду параметров Оймяконская долина — наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население. Абсолютный минимум температуры в аэропорту Оймякона составляет −64,3 ºC.







6. Официально статус Полюса холода отдан Верхоянску, однако спор о статусе Полюс холода ведётся Оймяконом до сих пор.







7. По неофициальным данным в 1938 году в посёлке Оймякон было −77,8°С. На антарктической станции «Восток» была отмечена самая низкая температура на Земле (-89,2 °C), однако станция расположена на высоте 3488 м над уровнем моря, и, если привести оба температурных показателя к уровню моря, то самым холодным местом на планете будет признан Оймякон (-68,3 и −77,6 градуса соответственно).







8. Температурные рекорды для населенных пунктов США не столь впечатляющи. В числе самых холодных обитаемых мест страны эколог называет Интернешнл-Фоллс (штат Миннесота) со средней январской температурой -16,2 ºC.



Неофициальное название города — «Холодильник нации». Это прозвище используется как торговая марка, подтвержденная Бюро по регистрации патентов и торговых марок США в 2008 году.







9. Второй город с США — Фрейзер (штат Колорадо) со среднегодовой температурой в 0 ºC по причине того, что оба этих города ведут борьбу за статус «холодильника американской нации». Возвышение — 2 613 метров над уровнем моря.







10. Еще одно холодное место в США из списка — Барроу на Аляске. Среднегодовая температура здесь — на уровне -11,3 C°, а в июле — +4,6 ºC.







11. Барроу — самый северный город в США, названный в честь Джона Барроу и расположенный в 515 километрах к северу от полярного круга. Севернее города находится мыс Барроу, являющийся самой северной точкой США.







12. В Барроу (4 600 жителей в 2005 году) одни из самых суровых природных условий среди населённых пунктов мира, температура ниже 0 °C держится в городе с начала октября до конца мая, а дневная температура только 109 дней в году превышает 0 °C. Всего же температура в Барроу принимает отрицательные значения в среднем около 324 дней в году, а заморозки и снегопады возможны в любой месяц.







13. В список самых холодных городов на Земле входит Хелл в Норвегии, где зимние температуры держатся на уровне -25 ºC. Хелл, что в переводе означает «ад», в Норвегии приобрел известность за очень удачное сочетание своего названия и субарктической температуры. Примечательно, что средняя температура за февраль здесь составляет — минус 6,66 градуса. Хелл замерзает, в среднем, на треть года, с декабря по март. За последние годы поток туристов в этот город увеличился, в основном, чтобы сфотографироваться на фоне одного из знаков железнодорожной станции.







14. Последний в списке самых холодных городов на Земле — город Снедж в Канаде, со среднегодовой температурой около −12 ºC и рекордом до −63 ºC в 1947 году. Это самая низкая температура в истории Северной Америки.



На карте мира населенный пункт появился в конце 1800-х годов, во время золотой лихорадки Клондайка.







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