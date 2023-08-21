Ядовитые платья и ртутные шляпы: 5 нарядов из прошлого, которые больше напоминают орудия пыток

Как и сейчас, в прошлом люди уделяли большое внимание своему гардеробу. Мода Викторианской эпохи была не только высокой, но и фатальной. Каким только экзекуциям себя не подвергали модники и модницы прошлого, чтобы выглядеть как можно эффектнее.
1. Корсеты
Корсеты - опасный предмет гардероба в прошлом.
Во все времена узкая талия была эталоном красоты. Что только не делали женщины, чтобы подчеркнуть свою фигуру. Самым популярным атрибутом гардероба любой дамы в XIX веке был корсет. Но иногда девушки крайне фанатично подходили к этому вопросу и слишком туго затягивали свои наряды.
Слишком частое ношение корсетов приводило к деформации грудной клетки и внутренних органов. Это влекло за собой проблемы с дыханием и множество заболеваний, нередко смертельных. Известны случаи, когда дамы настолько сильно затягивали свои корсеты, что просто погибали от удушья. Именно поэтому, еще одним неизменным спутником женщин прошлого была специальная нюхательная соль, которая в случае чего могла привести даму в чувства.
2. Ядовитая одежда
Ядовитые зеленые платья.
В прошлом цветовая палитра женских нарядов была не слишком разнообразна, поэтому каждый новый оттенок пользовался большой популярностью. В конце XVIII века в Европе вошел в моду зеленый цвет. Но добиться красивого зеленого оттенка было очень сложно. Эту проблему смог решить ученый Карл Вильгельм Шииле, который получил благородный зеленый окрас путем смешивания медного купороса и белого мышьяка.
В то время люди не знали о смертельной опасности мышьяка и свободно носили одежду и аксессуары, покрашенные с его помощью. Конечно, больше всего от яда страдали портные, но и дамам, носившим зеленые платья, тоже доставалось. Мышьяк впитывался в кожу и со временем приводил к серьезным заболеваниям, отравлениям или даже смерти.
3. Хлопковые платья
Хлопковые платья часто возгорались.
Платья из красивейшего белого хлопка стали настоящим писком моды в начале XIX века. Все бы ничего, если бы не высокая пожароопасность хлопка, который мог воспламениться буквально от одной искры. Сколько хлопковых плантаций и фабрик сгорело в то время. Возгорание пышных нарядов от свечного освещения было лишь вопросом времени. По информации Novate.ru, в 1844 году британская балерина Клала Вебстер загорелась прямо на глазах у публики. Она слишком близко подошла к свече, и ее хлопковое платье моментально вспыхнуло. Нередко случались пожары и в домах, где на окнах висел хлопковый тюль.
4. Ртутные цилиндры
Ртутные шляпы.
Неизменным атрибутом джентльменов Викторианской эпохи были головные уборы. Отсутствие цилиндра у мужчины означало низкое социальное положение и бедность. Хорошие шляпы в прошлом стоили дорого. Особенно ценились цилиндры из заячьего и кроличьего меха. Даже если бы владелец шляп узнал, что она сделана с применением ртути, он не перестал бы ее носить, ведь смертельная опасность ртути была доказана только в начале ХХ века.
Ртуть использовалась для того, чтобы сделать мех достаточно податливым для придания им формы шляпы. После длительного ношения цилиндра ртуть проникала через кожу или даже легкие в организм человека, часто приводя к летальному исходу. Именно поэтому многие мужчины того времени жаловались на частые боли в животе, судороги, резкие припадки страха и даже паралич.
5. Женские шляпки
Женские шляпки с чучелами птиц.
Одно время в Европе в моду вошли женские шляпки с чучелами певчих птиц. Мало того, что для этих целей убивали сотни редких видов птиц, так и то, что для предотвращения разложения чучел применялся мышьяк. Как и в случае с одеждой, яд мышьяка проникал в голову, поражая мозг и нервные окончания, что было намного опаснее. Более того, часто в таких шляпках заводились мыши и насекомые, которые переносили смертельные инфекции. К счастью, мода на такие головные уборы прошла уже к концу XIX века.
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