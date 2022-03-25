Как давали детям имена на Руси, и какие были запрещены для простолюдинов
Сегодня родители не знают проблем при выборе имени для своего чада - назвать ребёнка можно так, как нравится маме и папе. А ведь раньше все было не так просто, и при наречении следовало соблюдать строгие правила. Как выбирали имена в языческой Руси, что изменилось после христианизации, почему Разина называли Стенька – читайте в нашем материале.
Выбор имени для ребенка – воплощение эмоций родителей
В древней Руси родители проявляли большую фантазию, когда думали, как назвать своего ребёнка. До христианизации это можно было делать самостоятельно, потому имя могло отражать всё что угодно, в зависимости от настроения родителей.
Картина Николая Константиновича Рериха. Ярослав Мудрый, 1941 год. Сочетание языческого и христианского имени одновременно: Ярослав-Георгий Мудрый.
Долго ждали ребенка, и когда, наконец, появился наследник - называли Жданом. Родился второй ребёнок в семье, и его закономерно называли Вторак. Если малыш был весёлый, шумный, игривый - почему бы не назвать его Забава или Шумело. Во время рождения малыша на улице трещал мороз – вот и имечко есть, Мороз. Часто использовались название месяцев, например Травень, а это ничто иное, как май на древнеславянском.
В имени могло быть зашифровано всё что угодно, например, родителям очень хотелось, чтобы их ребёнок был богатым, сильным, известным, потому они назвали его Ярослав, что можно перевести как яркий, сильный, энергичный. Бывало, что ребенка называли некрасивым именем, например, Нелюбом или Неустроем, и не потому, что не ждали его или не хотели, а для того, чтобы отогнать злых духов, которым будет не интересен ребёнок с таким неблагозвучные именем.
Имена-прозвища
Прозвища возникли на Руси очень давно, ещё когда страна не была христианской. Фантазия народа было неистощима, прозвищ было очень много, но использовали чаще всего самые распространенные. Получить их можно было за что угодно, за профессию, за странный внешний вид, за какие-то привычки.
Василий Суриков, картина Степан Разин. Стенька Разин – пример уменьшительного имени на Руси.
Например, если человека называли Кузнец, сразу становилось понятно, кем он работает. Встретив крестьянина, носящего имя Молчун, можно было не задумываться о его характере. Человек с именем Малюта наверняка желал бы иметь рост повыше.
Интересно, что в течение жизни человек мог иметь несколько прозвищ.
Существовали и защитные прозвища. В древние времена люди верили в порчу и сглаз, и не интересное и по нынешним меркам обидное имя помогало защитить от этого. Например, Злоба - пример защитного прозвища.
После того, как Русь стала христианской, прозвища стали прибавлять к основному имени человека. Не стоит думать, что этим увлекались лишь простолюдины, нет, достаточно вспомнить Ивана Калиту или Александра Невского. В дальнейшем прозвища стали основой для фамилий, которые знакомы современному человеку. Кстати, ярым противником прозвищ был Пётр I, который запретил их на территории России.
Имена в честь святых
После прихода христианства жители Руси стали получать новые имена: детей называли в честь христианских святых. На замену привычным именам, таким как Ждан или Храбр, пришли новые - Кирилл, Фёдор, Варвара. Сегодня они привычны для слуха, а во время реформы Владимира Великого люди с трудом привыкали к своим новым именам.
В.М. Васнецов. Царь Иван Грозный. Иван Грозный, прямое имя которого было Тит.
В XIV-XVI веках при рождении ребёнку давалось не только публичное христианское имя, но и прямое, в честь святого, чей день отмечался. Из исторических примеров: Василий III, чье прямое имя было Гавриил. Сын же его, Иван Грозный, имел прямое имя Тит. Еще примеры двойных имен, то есть сочетание языческого и христианского имени одновременно: Владимир-Василий Мономах и Ярослав-Георгий Мудрый.
Христианские имена
С развитием и укреплением христианства древнеславянские имена всё меньше использовались. Был составлен даже особый список, включающий запрещённые языческие имена. Когда на Руси появилось книгопечатание, написанию имени стало придаваться большое значение.
И Рюриковичам пришлось пережить христианизацию имен. Первым христианским именем на Руси считается Василий, его получил при крещении в Константинополе Киевский князь Владимир Великий в 988 году. Канонизированные имена Борис и Глеб имели сыновья Владимира, но при крещении дети звались вовсе не так, а Роман и Давид.
Табель о рангах, введенный Петром I./Фото: www.memotest.ru
Во времена Владимира Святославовича появился и ономастикон. Это список имен, даваемых новорождённому при его крещении. Выбиралось имя по святцам, и делал это сам священник. Сегодня такие имена называются календарными, потому что для их выбора используются церковные календари. В списках были только имена святых, поэтому, появившись на свет, ребенок вместе с именем получал и покровителя небесного.
Если продолжить тему династии Рюриковичей, надо сказать, что в ней существовали две категории имен, двухосновные славянские - Остромир, Святослав, Ярополк, и скандинавские - Игорь, Глеб, Ольга. В те времена к каждому имени прикреплялся особый статус, например, вышеназванные могли носить исключительно особы с великокняжеским титулом. Сейчас это кажется странным, но только в XIV веке такое ограничение было снято. Если имена, заимствованные из Скандинавии, были чрезвычайно популярны среди княжеских родов, то среди простолюдинов они встречались достаточно редко.
Имя передавалась от старшего поколения к младшему, если дед умирал, то его имя не должно была пропасть, его присваивали новорожденному внуку.
Иван, Ванюшка
Самое распространенное имя на Руси - Иван, считается, что до Октябрьской революции так звали каждого четвертого крестьянина. Если спросить любого иностранца, какие русские имена он знает, ответ будет однозначным - Иван. С этим именем связана история возникновения выражения «Иван, не помнящий родства». Когда полиция отлавливали бродяг, не имеющих паспортов, то чаще всего те назывались именно Иванами.
Государей стали называть Иванами со времен Иван Калиты, использовалось имя вплоть до 1764 года. В этом году погиб Иван VI и называть так царских младенцев запретили во избежание неприятностей.
Сегодня родители могут дать ребенку любое имя./Фото: static1.gophotoweb.com
Уменьшительные имена были распространены на Руси в XVI-XVII веках. Обычно они произносились уничижительный тоном, потому присваивались государственным преступникам. Достаточно вспомнить Емельку Пугачёва или Стеньку Разина. Если человек обращался в вышестоящую инстанцию, то он должен был назвать себя именно уменьшительным именем, например, «обращаюсь к тебе я, Васька, царский холоп».
Сегодня уменьшительные имена могут выражать совершенно другие эмоции, например любовь или умиление. Хотя, некоторые понятия старины все же сохранились. Вряд ли уважаемого и солидного человека назовут Петька, скорее всего его имя будет произнесено как Петр или, в крайнем случае, Петя.
А есть у вас отчество?
Отчество в России подтверждает связь человека с отцом. Первоначально это звучало не так, как сегодня а, например, «Владимир, Петров сын». Только высокородным людям позволялось добавлять в отчество окончание «ич». Рюриковичам это было, естественно, позволительно, потому Святополк именовался Святополк Изяславич.
Правители России относились к отчеству очень трепетно, окончание «ов» и «ович» строго-настрого закреплялись в специальных документах, например при Петре I это был табель о рангах, при Екатерине II - чиновничьи роспись. Окончание отчества обозначало социальную принадлежность человека. Наиболее активно отчества стали применяться с XIX века, а для крестьян разрешение на отчество было получено после отмены крепостного права. Сегодня очень сложно представить себе человека, не имеющего отчества, настолько прочно вошла в нашу жизнь это традиция. Кроме того, наличие одинаковых имен и фамилий делает применение отчества необходимым.
Крестьяне получили отчества только после отмены крепостного права./Фото: cn15.nevsedoma.com.ua
Если до Октябрьской революции имя человеку присваивала церковь, то после переворота это мог делать каждый желающий. Началось массовое нашествие Владленов, Виленов и Вилов (сокращенно от Владимир Ильич Ленин), Кимов (сокращённо от Коммунистический Интернационал молодёжи), Трудомиров (труд + мир) и других чудных имен. Пиком фантазии можно считать витиеватое женское имя Даздраперма, что означает «Да здравствует Первое мая».
Сегодня в Россию возвращается мода на привычные имена, Иван, Мария, Любовь, Владимир. Но отдельные люди по-прежнему изощряются при выборе имени для малыша. Только теперь это не Индустриализация, Интернационал или Энергия, а малопонятные придуманные конструкции, или имена кумиров, актеров и певцов, а также понравившиеся имена из фильмов, книг, комиксов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии