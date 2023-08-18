Как сверхбогатые люди проводят отпуск: Экстремальный туризм для миллиардеров

Недавнее трагическое происшествие с глубоководным аппаратом «Титан», которое унесло жизни пятерых членов экипажа, включая троих туристов, заставило задуматься о том, для чего вообще затеваются такого рода экспедиции. Для обычного человека потратить на отпуск крупную сумму, «шикануть» – уже приключение и экстрим, но тут все по-другому. Миллиардеры ищут свой адреналин. Вот какие путешествия считаются самыми привлекательными для тех, кто устал от роскоши и комфорта и ищет настоящих приключений.
Кто и за что платит?
Заказчиками таких мероприятий становятся, как правило, мужчины зрелого возраста – от 50 до 60 лет. Экстремальный туризм класса люкс, само собой, – удовольствие не из дешевых, но клиентов хватает. Речь о тех, кто готов потратить солидную сумму на приобретение уникальных впечатлений и ярких переживаний, потратить драгоценное время, испытав себя физически и эмоционально, столкнуться с трудностями, которых нет в привычной жизни, какой бы насыщенной она ни была.
Предприниматель Хэмиш Хардинг, погибший на «Титане», имел за плечами полет в космос, погружение ко дну Марианской впадины, побывал на Северном и Южном полюсах планеты
Клиенты компаний, которые берут на себя организацию таких поездок, в силу своего опыта и положения привыкли выигрывать и знают цену проигрышу, а потому ищут игру особенную, такую, в которой можно встретиться лицом к лицу с настоящей опасностью, испытать себя перед лицом новых вызовов, особенно если связаны они не с финансовыми или репутационными рисками, а с самым что ни на есть выживанием в сложных условиях. Вот за такое и готовы богачи платить – и долларами, и порой собственными жизнями.
«Чтобы почувствовать себя живым» - так объясняют путешественники свое стремление к опасным приключениям
Психологи отмечают важную особенность путешествий к океанскому дну или к космическим далям – в такие моменты человек получает возможность почувствовать себя «живым», пусть даже ощущения эти напрямую связаны с нешуточным дискомфортом и чуть ли не физическими страданиями. О привычной роскоши предпочитают на время забыть, в ходу скорее «анти-роскошь», довольно модное сейчас явление. Впрочем, горячий душ после тяжелого испытания на выживание способен только добавить того самого ощущения «жизни».
Включено не все
Итак, куда же предпочитают отправиться в отпуск самые богатые и ищущие адреналина туристы? Уже понятно, что определенным спросом пользуется погружение к обломкам «Титаника». Речь идет о глубине 3800 метров на расстоянии около 600 километров от канадского Ньюфаундленда. Увидеть воочию обломки «непотопляемого» лайнера стало возможным с момента их обнаружения в 1985 году. С 2021 года туристам предлагалась возможность совершить такую экскурсию на подводном аппарате «Титан» в самых что ни на есть спартанских условиях и без каких-либо гарантий безопасности. Стоимость погружения составляла 250 000 долларов.
Туристы, которые опускались к обломкам «Титаника», проводили восемь часов в довольном стесненных условиях. Источник: pinterest.com
Опуститься можно и ниже – в бездну Марианской впадины в Тихом океане. С 2020 года уже не только исследователи, но и туристы-миллиардеры отправлялись на дно впадины, удаленное от поверхности океана на десять километров. «Экскурсия» обходится в три четверти миллиона долларов. Впрочем, испытать себя стихией воды можно и не погружаясь ниже уровня мирового океана. Богатым туристам предлагаются экспедиции к самому безлюдному материку, Антарктиде – а чтобы было интереснее и опаснее, по пути преодолеваются бурные воды пролива Дрейка, полные айсбергов и вообще крайне не гостеприимные для путешественников.
Самой Антарктидой, пожалуй, ищущего адреналина миллиардера уже не удивить, разве что отправить его к самому полюсу (с проживанием в отапливаемой капсуле) или организовать восхождение на самую высокую точку материка – гору Винсон. Кстати, о горах – одним из самых опасных восхождений остается покорение вершины Эвереста, высочайшей точки суши. По статистике, шансы не вернуться из экспедиции составляют примерно 1 %, немудрено, что сюда тянет и богатых туристов. Правда, и «обычным» приходится выложить немаленькую сумму, приключение эконом-класса обойдется в 40-50 тысяч долларов. Богачи платят в несколько раз больше – получая взамен дополнительный (а то и неограниченный) кислород в баллонах, хорошую еду, улучшенную связь.
Космическим туристам тоже не предложат особенного комфорта во время путешествия. Источник: google.com
Самым отчаянным отдыхающим предлагаются прыжки с парашютом с горы Эверест. В воображаемом прейскуранте, включающем разнообразные виды экстремального отдыха, значатся и «охота» за ощущением невесомости на высоте 80 километров над землей – в специальном летательном аппарате, и полеты в космос – точнее, на окраины атмосферы планеты: приключения пусть не сверхопасные, но погружающие человека в радикально новые для него условия.
Реальная цена экстремальных приключений
Британский предприниматель Джулс Маунтин не так давно совершил трансатлантический полет на вертолете – челлендж довольно серьезный и рискованный, ведь вертолет не летает без дозаправки на расстояние больше 300 миль. До этого Маунтин уже испытал удачу, поднявшись на Эверест. Мотивация его, правда, несколько отличается от стремлений богачей, ищущих необычного отдыха от комфортной жизни: несколько лет назад предприниматель столкнулся с серьезным диагнозом, перенес тяжелую операцию и химиотерапию и сам себе пообещал, что, если сумеет победить болезнь, будет жить максимально полной жизнью.
Джулс Маунтин, ко времени своего перелета на вертолете через Атлантику уже покоривший Эверест. Источник: pinterest.com
Те люди, кто переживает свой экстрим в повседневной жизни, к такому «туризму» часто относятся скептически: игры на выживание знакомы миллионам людей и внутри их собственной повседневной реальности – от безденежья и голода ли, или от войн и от других опасностей. Последняя экспедиция «Титана», окончившаяся трехдневными поисками и констатацией факта гибели всего экипажа в результате разрушения корпуса аппарата, вызвала довольно бурные обсуждения относительно такого рода туризма. На попытки спасти охотников за адреналином порой тратятся баснословные суммы, а отказывать потерпевшим бедствие в помощи кажется безнравственным и не соответствует закону; не лучше ли просто запретить такого рода развлечения?
Так, возможно, будет когда-то выглядеть обычный туристический полет на орбиту Земли. Источник: cnn.com
Пока индустрия экстремального туризма продолжает только развиваться – и после инцидента с «Титаном» уже зафиксирован рост интереса к подобного рода экспедициям. Специалисты утверждают, что лист ожидания по «экскурсии» к обломкам «Титаника» остается по-прежнему длинным. И если в 2022 году обороты подобных «игр в кости со смертью» составляли 322 миллиарда долларов, то в текущем сумма вполне может превысить триллион.
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