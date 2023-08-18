Как сверхбогатые люди проводят отпуск: Экстремальный туризм для миллиардеров

Кто и за что платит?

Предприниматель Хэмиш Хардинг, погибший на «Титане», имел за плечами полет в космос, погружение ко дну Марианской впадины, побывал на Северном и Южном полюсах планеты

«Чтобы почувствовать себя живым» - так объясняют путешественники свое стремление к опасным приключениям

Включено не все

Туристы, которые опускались к обломкам «Титаника», проводили восемь часов в довольном стесненных условиях. Источник: pinterest.com

Космическим туристам тоже не предложат особенного комфорта во время путешествия. Источник: google.com

Реальная цена экстремальных приключений

Джулс Маунтин, ко времени своего перелета на вертолете через Атлантику уже покоривший Эверест. Источник: pinterest.com

Так, возможно, будет когда-то выглядеть обычный туристический полет на орбиту Земли. Источник: cnn.com