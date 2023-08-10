С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крес...Тёмные страницы «...
  • Meerflieger
    "...Как хочу так и пишу!..."(с) Да ради Бога!  Демонстрируй свою тупость, безграмотность и неуважение к Богу (которог...Тёмные страницы «...
  • Ингерман Ланская
    эт пиндосияФотографии знамен...

Просто, но органично: уютный дом в 700-летней пещере


Дом, построенный в 700-летней пещере.

Дом, построенный в 700-летней пещере.

Все чаще, в поисках тишины и душевного равновесия, люди стремятся селиться где-нибудь поближе к природе. А один британский энтузиаст и вовсе сделал для себя уютный дом в настоящей 700-летней пещере.

Angelo Mastropietro сам построил дом в пещере.

Angelo Mastropietro сам построил дом в пещере.

38-летний британец Анджело Мастропьетро (Angelo Mastropietro) превратил 700-летнюю пещеру в настоящий комфортный дом под названием Rockhouse Retreat.
Как отмечает сам хозяин дома, идея сделать пещеру пригодной для жизни, пришла к нему после того, как у Анджело был диагностирован рассеянный склероз. После этого, бизнесмен пересмотрел свои жизненные приоритеты и решил поселиться где-нибудь поближе к природе.
Rockhouse Retreat. Вид изнутри.

Rockhouse Retreat. Вид изнутри.

На восстановление и реконструкцию пещеры у Анджело ушло чуть менее года и $ 230,000. Большую часть работы он сделал сам. Площадь дома составила 62 квадратных метров.
Rockhouse Retreat. Спальня.

Rockhouse Retreat. Спальня.

 

Несмотря на всю близость к природе, Анджело все-таки предпочел установить в доме технологии, без которых современный человек не мыслит своей жизни: теплый пол, полностью оборудованная кухня, LED-освещение и беспроводной интернет. Мужчина использует воду с 18-метровой скважины.
Rockhouse Retreat. Кухня.

Rockhouse Retreat. Кухня.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Просто, но органично: уютный дом в 700-летней пещере

И не забудьте:
Просто, но органично: уютный дом в 700-летней пещереПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх