Просто, но органично: уютный дом в 700-летней пещере

Дом, построенный в 700-летней пещере.
Все чаще, в поисках тишины и душевного равновесия, люди стремятся селиться где-нибудь поближе к природе. А один британский энтузиаст и вовсе сделал для себя уютный дом в настоящей 700-летней пещере.
Angelo Mastropietro сам построил дом в пещере.
38-летний британец Анджело Мастропьетро (Angelo Mastropietro) превратил 700-летнюю пещеру в настоящий комфортный дом под названием Rockhouse Retreat.
Как отмечает сам хозяин дома, идея сделать пещеру пригодной для жизни, пришла к нему после того, как у Анджело был диагностирован рассеянный склероз. После этого, бизнесмен пересмотрел свои жизненные приоритеты и решил поселиться где-нибудь поближе к природе.
Rockhouse Retreat. Вид изнутри.
На восстановление и реконструкцию пещеры у Анджело ушло чуть менее года и $ 230,000. Большую часть работы он сделал сам. Площадь дома составила 62 квадратных метров.
Rockhouse Retreat. Спальня.
Несмотря на всю близость к природе, Анджело все-таки предпочел установить в доме технологии, без которых современный человек не мыслит своей жизни: теплый пол, полностью оборудованная кухня, LED-освещение и беспроводной интернет. Мужчина использует воду с 18-метровой скважины.
Rockhouse Retreat. Кухня.
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