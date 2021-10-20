Картошка, сваренная с полкило соли, попробовав которую, другой не захочется

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Как варить картофель: три оригинальных способа.

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить картошку? Для чего изобретать велосипед, если и так все ясно



Казалось бы, что может быть проще, чем сварить картошку? Для чего изобретать велосипед, если и так все ясно . Но голь, как известно, хитра на выдумку, а Youtube-блогеры щедро делятся самыми невероятными, на первый взгляд, идеями. Одна из них - засыпать полпачки соли в кастрюлю с картофелем. Звучит подозрительно…

1. Как сварить картофель за 5 минут?

Как приготовить картофель в микроволновке.

Картофель готовится под пленкой.

Мягкий картофель за 5 минут.

2. Запеченный картофель в духовке

Мука и соль в пакете для запекания картофеля.

Картофель печется в духовке.

Запеченный в духовке картофель.

3. Картофель, сваренный в солевом растворе

Для варки картофеля понадобится 0,5 кг соли.

Картофель варится в соленой воде.

Очень вкусный вареный картофель.

Соленую воду можно использовать несколько раз.