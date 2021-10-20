Картошка, сваренная с полкило соли, попробовав которую, другой не захочется

Как варить картофель: три оригинальных способа.
Казалось бы, что может быть проще, чем сварить картошку? Для чего изобретать велосипед, если и так все ясно. Но голь, как известно, хитра на выдумку, а Youtube-блогеры щедро делятся самыми невероятными, на первый взгляд, идеями. Одна из них - засыпать полпачки соли в кастрюлю с картофелем. Звучит подозрительно…
На популярном канале «Кухня наизнанку» появилось видео о том, как варить картофель тремя необычными способами. Каждый из них вызвал бурное обсуждение, но все же заслуживает внимание своей неординарностью. При помощи первого картофель можно довести до готовности за пяти минут, используя второй - добиться в домашних условиях такого же вкуса, как и у картошки, запеченной в углях. Третий способ предполагает варку картофеля в растворе воды с 0,5 кг соли, эффект - потрясающий.
1. Как сварить картофель за 5 минут?
Как приготовить картофель в микроволновке.
Этот способ подойдет в том случае, если вы надумали сделать салат к ужину, а картошку заранее отварить забыли. Тогда нужно чистые сухие овощи выложить на блюдо для микроволновки. Добавить на дно немного воды, закрыть сверху блюдо пищевой пленкой и отправить в печь на 5 минут на максимальной мощности. При таком способе приготовления картофель не распадается, его удобно резать, но можно, конечно же, и употреблять в пищу целиком.
Картофель готовится под пленкой.
Мягкий картофель за 5 минут.
2. Запеченный картофель в духовке
Мука и соль в пакете для запекания картофеля.
Самый вкусный картофель готовится на природе в золе догоревшего костра. Казалось бы, повторить такое дома уж точно не получится. Но есть секрет, как добиться подобного вкуса. Попробуйте в пластиковом пакете смешать несколько столовых ложек муки с ложкой соли. Затем положить в пакет картофель, хорошенько потрясти, чтобы каждый покрылся слоем соленой муки. На противне картофели запекаются в духовке до готовности при температуре 180 градусов.
Картофель печется в духовке.
Запеченный в духовке картофель.
3. Картофель, сваренный в солевом растворе
Для варки картофеля понадобится 0,5 кг соли.
Самый вкусный картофель получается, если варить его в солевом растворе. Правда, необходимое количество соли может вызвать недоумение у многих хозяек. В воду нужно высыпать 0,5 кг соли. Оставить кипеть на медленном огне на полчаса, проверить готовность.
Картофель варится в соленой воде.
Используя этот способ, нужно следить, чтобы кожура оставалась целой, при малейших повреждениях картофели будут слишком солеными. Аккуратно переворачивайте их во время варки пластиковой лопаткой или ложкой. Не пугайтесь, что услышите шипение и потрескивание, эти характерные звуки сигнализируют о том, что вы все делаете правильно.
Очень вкусный вареный картофель.
Обратите внимание, что соленую воду после варки не стоит выливать. Остудите ее, перелейте в банку и оставьте до следующей варки картофеля. Использовать ее можно несколько раз.
Соленую воду можно использовать несколько раз.
Подробная видео-инструкция
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