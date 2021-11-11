Зимнее черенкование роз

Если вы не успели начеренковать розы осенью, то всегда есть зимнее черенкование, которое также даёт отличные результаты. Главное — соблюдать «технологию» укоренения.



Ветку разрежьте на несколько частей. Черенки должны быть с пяточкой. Саму пяточку срежьте пополам острым канцелярским ножом.



Окуните пяточкой в корневин и установите во влажную землю (1 часть вермикулита, 3 части питательного грунта) в большом контейнере. Не поливайте!



Закройте крышкой, в которой проделаны отверстия. В таком череночнике розы будут медленно, но уверенно укореняться. Внутри поддерживается достаточная влажность. Увлажнять землю водой из пульверизатора нужно лишь тогда, когда на крышке перестанет образовываться конденсат.



Черенки с пяточкой не нужно высаживать под наклоном — это необходимо только черенкам без пяточки.



Через 3-5 недель черенок будет полностью в корнях.





Самое время его пересадить. В горшок постелите укрывной материал, а затем насыпьте такой же грунт, как и для череночника. Сбрызните из пульверизатора и оставьте в горшке до весны. Затем розочку можно будет высадить на постоянное место в саду.



Подробнее о зимнем черенковании и укоренении роз смотрите в видео ниже:

