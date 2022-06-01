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7 секретных рецептов с зубной пастой


Вот что можно делать с зубной пастой.

Вот что можно делать с зубной пастой.

Зубной пасте, той самой вязкой субстанции в тюбике, которая предназначена для очистки зубов заботящегося о своем здоровье человека, можно найти не одно, а сразу несколько невероятно полезных применений. Все они могут облегчить наш быт. О них, собственно, и пойдет речь в новом обзоре.

Использовать зубную пасту можно для самых разных дел. Кто мог подумать, что ее можно использовать так, как это делает автор нового видео. Приятного просмотра, наверняка приведенные здесь советы пригодятся и вам.

 

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7 секретных рецептов с зубной пастой

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