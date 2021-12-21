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Остроумный способ, как открыть машину, если забыл ключи внутри


Твоё лицо, когда запер ключи в машине.

Твоё лицо, когда запер ключи в машине.

 

Плохая память – не порок. Но проблем доставляет немало. Особенно, когда забываешь нечто нужное и в очень неподходящий момент. Кто-нибудь случайно запирал ключи в машине? Тогда специально для всех вечно рассеянных и сонных: хитрость, которая поможет открыть авто в этой деликатной ситуации.

Вот так лучше не делать.

Вот так лучше не делать.

 

Взламывать даже собственную машину без ключа – дело подозрительное. Соседи могут и полицию вызвать. А потому о лайфхаках для слесарей-самоучек лучше скромно промолчать. Но есть один вполне безобидный способ открыть авто с запертыми внутри ключами. Для него потребуются три условия: наличие запасного ключа дома, кого-то из родственников там же и смартфона в вашем кармане.
На помощь придёт смартфон.

На помощь придёт смартфон.

 

Способ простой до безобразия. От вас потребуется немного: всего лишь позвонить кому-то из домашних. Попросите их взять ключ с брелоком, поднести его поближе к телефону и нажать кнопку разблокировки, целясь прямо в динамик. А сами в этот момент поднесите трубку как можно ближе к дверце авто.
Остроумный способ, как открыть машину, если забыл ключи внутри

Главное, не забыть смартфон в машине.

 

Этот способ должен дистанционно открыть замок. Правда, мнения опробовавших популярный лайфхак расходятся: кому-то он действительно сохранил время и нервы, а для кого-то не сработал. Вероятнее всего, разница в типе замков.
 А потому попробуйте сами и напишите о результатах. Только убедитесь, что у вас-таки есть дубль и добрый помощник.

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Остроумный способ, как открыть машину, если забыл ключи внутри

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Остроумный способ, как открыть машину, если забыл ключи внутриПодписаться на мой Instagram
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