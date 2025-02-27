5 рукотворных водопадов мира, поражающих размахом и неожиданным месторасположением

1. Самый древний рукотворный водопад Cascata delle Marmore (Италия)

Cascata delle Marmore – самый древний рукотворный водопад, высота которого достигает 165 метров (Терни, Италия). | Фото: unviaggiopercapello.it.

Первая ступень рукотворного водопада Cascata delle Marmore имеет высоту 83 метра (Терни, Италия). | Фото: unviaggiopercapello.it.

Последняя ступень водопада хоть и не такая высокая, зато пейзаж самый впечатляющий (Cascata delle Marmore, Италия). | Фото: corrieredellumbria.corr.it.

У подножия водопада для туристов устраивают не только фееричное водное шоу, но и организовывают концерты (Cascata delle Marmore, Италия). | Фото: corrieredellumbria.corr.it.

2. Новоафонский водопад в Абхазии

В 1882 году на р. Псырцха монахи Симоно-Кананитского монастыря построили арочную плотину со шлюзами (Новоафонский водопад, Абхазия).

Новоафонский водопад – самая популярная достопримечательность Абхазии. | Фото: waterfal.ru.

Плотина и оставшиеся гидротехнические сооружения Новоафонского водопада являются исторической достопримечательностью (Новый Афон, Абхазия). | Фото: abkhaziya-travel.ru.

3. Водопад-инсталляция на Большом канале в Версальском дворце (Париж, Франция)

Эффектная инсталляции от непревзойденного мастера, создателя радуг и водопадов Олафура Элиассона (Olafur Eliasson – Waterfall, Париж). | Фото: mydesignagenda.com.

Если смотреть на водопад с парадных ступеней Версальского дворца, можно насладиться всей красотой инсталляции (Olafur Eliasson – Waterfall, Париж). | Фото: mydesignagenda.com.

Вид сбоку и сзади раскроют тайну потока воды, льющегося с небес (Olafur Eliasson – Waterfall, Версаль).

4. Водопад под крышей сингапурского аэропорта Jewel Changi Airport

Под куполом аэропорта можно насладиться красотой экзотических растений и прохладой от рукотворного водопада (Rain Vortex, Jewel Changi Airport). | Фото: architime.ru.

В вечернее время устраивают световое шоу, где потоки воды играют главенствующую роль (Rain Vortex, Jewel Changi Airport). | Фото: airport-technology.com.

Правильный расчет и гигантская площадь крыши позволяет собрать максимальное количество осадков для создания водопада (Rain Vortex, Сингапур).

5. Искусственный водопад, стекающий по фасаду небоскреба Liebian International Building (Гуйян, Китай)

Вполне обычный небоскреб благодаря искусственному водопаду стал главной достопримечательностью Гуйяна (Китай).

Водопад, стекающий с высоты 108 метров по стеклянному фасаду Liebian International Building, побил мировой рекорд (Гуйян, Китай).