Фотограф путешествует по миру и делает портреты людей, заглядывая каждому в душу

Портреты людей со всего мира. Автор: GianStefano Fontana.
Лица людей – отражение их внутреннего мира, глаза же – зеркала, заглянув в которые однажды, нет уже пути назад. Кто-то снимает портреты не задумываясь, а кто-то, как ДжанСтефано Фонтана (GianStefano Fontana) – души, вытаскивая всю человеческую сущность на поверхность. Это и застывшая мудрость в тёмных зрачках, и прожитые годы, и сотни историй из жизни в морщинках и мозолистых руках...
Джана можно запросто сравнить с охотником за головами, который, путешествуя по всему миру, «гоняется» за новыми лицами, стараясь поймать в объектив своей камеры гораздо большее, чем просто колоритного персонажа с интересной внешностью, повстречавшего у него на пути. В своих проникновенных снимках, раскрывая человеческие души, он рассказывает истории в лицах о людях, у которых за плечами не один десяток прожитых лет, отпечатавшихся в уголках глаз и улыбках. Снимая жизнь без прикрас, фотограф старается показать то, как выглядят на самом деле люди в том или ином уголке планете независимо от пола, возраста или социального положения. Все разные, но в то же время такие одинаковые, объединённые естественной красотой, той самой, которую невозможно создать искусственно даже в самом продвинутом графическом редакторе.
Таинственный незнакомец в шляпе. Автор: GianStefano Fontana.
Вне времени. Автор: GianStefano Fontana.
Что ты видишь? Автор: GianStefano Fontana.
Она хранит секреты. Автор: GianStefano Fontana.
Воин. Автор: GianStefano Fontana.
Годы за спиной. Автор: GianStefano Fontana.
Портрет женщины. Автор: GianStefano Fontana.
Истории в лицах. Автор: GianStefano Fontana.
Бабушка. Автор: GianStefano Fontana.
Курильщик. Автор: GianStefano Fontana.
У каждого свои тайны. Автор: GianStefano Fontana.
Мудрость. Автор: GianStefano Fontana.
Старик. Автор: GianStefano Fontana.
Дедушка. Автор: GianStefano Fontana.
Радость. Автор: GianStefano Fontana.
Одиночество. Автор: GianStefano Fontana.
Отпечатки времени. Автор: GianStefano Fontana.
Дым. Автор: GianStefano Fontana.
Спокойствие. Автор: GianStefano Fontana.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии