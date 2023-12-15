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Фотограф путешествует по миру и делает портреты людей, заглядывая каждому в душу


Портреты людей со всего мира. Автор: GianStefano Fontana.

Портреты людей со всего мира. Автор: GianStefano Fontana.

Лица людей – отражение их внутреннего мира, глаза же – зеркала, заглянув в которые однажды, нет уже пути назад. Кто-то снимает портреты не задумываясь, а кто-то, как ДжанСтефано Фонтана (GianStefano Fontana) – души, вытаскивая всю человеческую сущность на поверхность. Это и застывшая мудрость в тёмных зрачках, и прожитые годы, и сотни историй из жизни в морщинках и мозолистых руках...

Джана можно запросто сравнить с охотником за головами, который, путешествуя по всему миру, «гоняется» за новыми лицами, стараясь поймать в объектив своей камеры гораздо большее, чем просто колоритного персонажа с интересной внешностью, повстречавшего у него на пути. В своих проникновенных снимках, раскрывая человеческие души, он рассказывает истории в лицах о людях, у которых за плечами не один десяток прожитых лет, отпечатавшихся в уголках глаз и улыбках. Снимая жизнь без прикрас, фотограф старается показать то, как выглядят на самом деле люди в том или ином уголке планете независимо от пола, возраста или социального положения. Все разные, но в то же время такие одинаковые, объединённые естественной красотой, той самой, которую невозможно создать искусственно даже в самом продвинутом графическом редакторе.



Таинственный незнакомец в шляпе. Автор: GianStefano Fontana.

Таинственный незнакомец в шляпе. Автор: GianStefano Fontana.

 
Вне времени. Автор: GianStefano Fontana.

Вне времени. Автор: GianStefano Fontana.

 
Что ты видишь? Автор: GianStefano Fontana.

Что ты видишь? Автор: GianStefano Fontana.

 
Она хранит секреты. Автор: GianStefano Fontana.

Она хранит секреты. Автор: GianStefano Fontana.

 
Воин. Автор: GianStefano Fontana.

Воин. Автор: GianStefano Fontana.

 
Годы за спиной. Автор: GianStefano Fontana.

Годы за спиной. Автор: GianStefano Fontana.

 
Портрет женщины. Автор: GianStefano Fontana.

Портрет женщины. Автор: GianStefano Fontana.

 
Истории в лицах. Автор: GianStefano Fontana.

Истории в лицах. Автор: GianStefano Fontana.

 
Бабушка. Автор: GianStefano Fontana.

Бабушка. Автор: GianStefano Fontana.

 
Курильщик. Автор: GianStefano Fontana.

Курильщик. Автор: GianStefano Fontana.

 
У каждого свои тайны. Автор: GianStefano Fontana.

У каждого свои тайны. Автор: GianStefano Fontana.

 
Мудрость. Автор: GianStefano Fontana.

Мудрость. Автор: GianStefano Fontana.

 
Старик. Автор: GianStefano Fontana.

Старик. Автор: GianStefano Fontana.

 
Дедушка. Автор: GianStefano Fontana.

Дедушка. Автор: GianStefano Fontana.

 
Радость. Автор: GianStefano Fontana.

Радость. Автор: GianStefano Fontana.

 
Одиночество. Автор: GianStefano Fontana.

Одиночество. Автор: GianStefano Fontana.

 
Отпечатки времени. Автор: GianStefano Fontana.

Отпечатки времени. Автор: GianStefano Fontana.

 
Дым. Автор: GianStefano Fontana.

Дым. Автор: GianStefano Fontana.

 
Спокойствие. Автор: GianStefano Fontana.

Спокойствие. Автор: GianStefano Fontana.

 

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