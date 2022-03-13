Почему половина населения Земли ест бананы неправильно, и что нужно делать

Вот, как нужно есть банан на самом деле.

Иногда банан – это не просто банан. Или?..

Никто не хочет есть эти «нитки» между кожурой и плодом. А зря.

Такие полезные, но недооценённые флоэмы.

Есть или не есть – вот, в чём вопрос.