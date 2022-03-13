Почему половина населения Земли ест бананы неправильно, и что нужно делать

Вот, как нужно есть банан на самом деле.
Как сказал один небезызвестный герой анекдотов и психоанализа, иногда банан – это просто банан. Но и с ним можно «накосячить». К примеру, половина населения нашей планеты проживает в счастливом неведении, что, оказывается, кушает бананы неправильно. Хватит это терпеть и совершать одну и ту же ошибку! Вот, как нужно есть банан на самом деле.
Иногда банан – это не просто банан. Или?..
О питательной пользе бананов знают даже те, кто далёк от занятий в спортзале и всех этих ваших протеиновых шейков. Но чтобы извлечь из позитивной ягоды максимум (сюрприз! И совсем банан не фрукт, а очень даже ягода, с ботанической точки зрения), употреблять её нужно правильным образом. И нет, дело даже не в том, начинаете ли вы его чистить с «носа» или «хвоста».
Никто не хочет есть эти «нитки» между кожурой и плодом. А зря.
Неважно, с какой стороны мы чистим банан. Важно то, что большинство старательно избавляется от этих длинных нитей между кожурой и мякотью. Жёлтые продолговатые волокна выглядят не слишком аппетитно, согласны. Но отправлять их в мусорное ведро – большая ошибка. На этом настаивают диетологи.
Такие полезные, но недооценённые флоэмы.
Дело в том, что эти волокна, которые, кстати, называются флоэмами (можно блеснуть эрудицией во время ланча) являются проводящей тканью, «сосудами» банана. Они осуществляют весь транспорт питательных веществ, необходимых для роста плодов. А потому именно во флоэмах концентрация всех полезностей куда выше, чем в самой мякоти. Так что выкидывать их – лишать себя ценного источника калия, клетчатки, витамина А и витамина В6.
Есть или не есть – вот, в чём вопрос.
А ещё флоэмы позволят определить, насколько банан зрелый. У зеленоватых плодов волокна слабо выражены и отделяются с трудом. А вот нити зрелого банана легко обнаружить и снять. Но нужно ли?
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