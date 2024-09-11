Как выходила замуж богатейшая наследница Индии, и Почему на бракосочетание не пустили журналистов

Ваниша Миттал – дочь одного из самых богатых людей в мире. Несмотря на все блага жизни, девушка прилежно училась, закончила вуз и нашла себя в компании отца-миллиардера Лакшми Миттала. Любящий родитель организовал для своей любимой младшей дочери и ее возлюбленного Амита Бхатиа грандиозную свадьбу, которая продлилась семь дней.
Ваниша Миттал – младшая дочь папы-миллиардера
Ваниша - любимая дочь Лакшми Миттала. Фото: https://lenta.ru
Ваниша является богатейшей наследницей Индии. Ее отец Лакшми Миттал родился в малообеспеченной семье предпринимателя. Однако, получив хорошее экономическое образование, парень в 25 лет стал директором завода по производству железной проволоки Ispat Indo, который приобрел его отец Мохан Миттал.
Будучи руководителем предприятия, Лакшми проявил все свои способности предпринимателя и применил бизнес-стратегию, благодаря чему выкупил тринидатскую госкомпанию Iscott. В дальнейшем приобрел еще несколько заводов, которые приносили малую прибыль, так как были нерентабельны, имели старое оборудование и малообученный персонал. Модернизировав эти предприятия, Миттал получил огромную прибыль.
В 30 лет бизнесмен был очень богат. На тот момент у него уже был маленький сын, которому предстояло стать наследником семейного бизнеса, но Лакшми мечтал о дочери, чтобы любить ее и исполнять желания.
Миттал дал прекрасное образование своим детям, отправив их на учебу в престижные вузы.
Ваниша стала востоковедом, а дальнейшем получила степень магистра.
Тысяча приглашений на самую богатую свадьбу
Отец организовал для дочери самую роскошную свадьбу. Фото: https://lenta.ru
Лакшми Миттал организовал для своей любимой дочери поистине роскошную свадебную церемонию. Поговаривают, что праздничное мероприятие обошлось бизнесмену около 70 миллионов долларов. На Востоке существует традиция: чем состоятельнее семья, тем торжественнее церемония.
Лакшми Миттал организовал приглашения для тысячи гостей. В их число вошли не только дальние и близкие родственники жениха и невесты, но и их однокурсники, а также семьи влиятельных людей мира. Каждый из них получил по серебряной шкатулке с комплиментами гостю в стихотворной форме и приглашениями разделить совместный семейный праздник. В пригласительных с восточным размахом были прописаны места проведения торжества. Основным же городам для свадебной церемонии был выбран Париж, где гости должны были наслаждаться пиршеством в течение семи дней.
Ваниша Миттал. Фото: https://lenta.ru
Чтобы доставить гостей в Париж, было арендовано 12 боингов. В столице Франции забронировано около 600 номеров в Intercontinental Paris — Le Grand на весь период празднования. На входе в отель гостей встречали барабанщики. Каждой представительнице женского пола вручали в подарок женские сумки от Gucci или Prada с ювелирными украшениями внутри. Для того, чтобы приглашенные привели себя в порядок, был приглашен целый штат визажистов и парикмахеров.
Роскошная свадьба по сюжету Болливуда
Свадьба проходила по индийским традициям. Фото: https://lenta.ru
Все роскошное свадебное мероприятие построено по сюжету Болливуда, написанном в романтическом стиле. Накануне свадьбы Ваниша устроила девичник – санжит, где ее подруг, согласно сценарию, развлекали песенно-танцевальными номерами, поставленными профессиональными хореографами.
Официальная часть свадебного мероприятия проходила в Версале, а банкет для гостей состоялся в Тюильри. Особое внимание привлек наряд невесты - уникальное свадебное платье и роскошные украшения, созданные известными ювелирными мастерами Индии специально для Ваниши.
На второй день гостей ждала церемония индийской росписи на теле – минди. Всем приглашенным было предложено надеть сари, а мастера разрисовали им руки и ноги различными узорами с помощью хны. После этого все отправились на вечернику, организованную в духе Болливуда, где выступали индийские актеры.
Церемония бракосочетания в древних индийских традициях
Древний свадебный ритуал. Фото:https://lenta.ru
Официальной церемонией не закончилось бракосочетание. По древней традиции Индии брачные отношения не наступают, если не состоялась церемония благословения жениха. Этот свадебный ритуал состоялся в замке Во-ле-Виконт недалеко от Парижа, где снимались некоторые известные исторические кинофильмы с участием легендарных актеров .
Ваниша встречала жениха в ленга чоли красного цвета, состоящем из длинной юбки и шелковой блузки, расшитой золотом. Жених был облачен в белый кафтан шервани. Брачующиеся обменялись гирляндами из цветов и произнесли трогательные обещания. После чего продолжились праздничные гулянья с концертной программой с участием звезд. Специально для новобрачной отец пригасил ее любимую певицу - Кайли Миноуг.
На эту фешенебельную свадебную церемонию не были допущены представители СМИ, чтобы сберечь частную жизнь от посторонних глаз и светской хроники. Однако ходят слухи, что это было сделано намеренно, чтобы придать бракосочетанию богатой наследницы еще большей таинственности и резонанса в обществе.
