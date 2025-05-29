7 действий, которые пагубно влияют на зрение и состояние глаз в целом

Зрение играет весомую роль в жизни человека. Кто-то с рождения имеет стопроцентное, а кому-то в этом плане повезло, увы, гораздо меньше. Но факт остаётся фактом и с годами зрение постепенно падает, как правило, из-за старения организма. Тем не менее существуют и другие факторы, влияющие на его снижение. Рассказываем о том, какие действия приводят к плачевному результату и это при том, что на первый взгляд, выглядят они весьма безобидно.
1. Первая ошибка: не бережёте глаза от ультрафиолета
Берегите глаза от ультрафиолета. \ Фото: diamondangel.de.
Воздействие чрезмерного ультрафиолетового излучения на глаза может оказать весьма пагубное влияние как на зрение, так и на глаза. Во-первых, ультрафиолетовые лучи могут повредить светочувствительные клетки сетчатки, тем самым спровоцировав потерю зрения и другие заболевания глаз. Во-вторых, чрезмерно длительное воздействие УФ-лучей, может спровоцировать катаракту и как результат – помутнение хрусталика и ухудшение зрения. В-третьих, УФ-излучение может спровоцировать ряд определённых заболеваний глаз, в том числе и рака.
Носите солнцезащитные очки. \ Фото: tuestima.com.
Безусловно, всё это индивидуально, но как бы там ни было, стоит задуматься и поберечь глаза. Тем более, всё что требуется, так это просто носить солнцезащитные очки в солнечный пик. Поэтому при выборе солнцезащитных очков обратите внимание на те, что с маркировкой «100% защита от ультрафиолета» или «100% поглощение ультрафиолетовых лучей». Это гарантирует, что линзы эффективно блокируют как UVA, так и UVB лучи, которые вредны для глаз. Кроме того, обратите внимание на оттенок и форму линз, так как более тёмные оттенки и закруглённые модели обеспечат гораздо более эффективную защиту.
2. Вторая ошибка: курение
Курение пагубно влияет на зрение. \ Фото: gunceloku.com.
Как бы прискорбно и одновременно забавно это не звучало, но курение также оказывает пагубное влияние на зрение и состояние глаз в целом. Во-первых, курение может спровоцировать катаракту — помутнения естественного хрусталика глаза, которое приводит к ухудшению зрения. Во-вторых, несколько исследований показали, что курением сигарет может спровоцировать ВМД (возрастная макулярная дегенерация), заболевание, которое влияет на центральное зрение. В-третьих, курение уменьшает количество кислорода и питательных веществ, поступающих в глаза, что приводит к синдрому сухого глаза, который не только вызывает раздражение, а и провоцирует ухудшение зрения.
По возможности откажитесь от курения. \ Фото: mundonow.com.
Сокращение или отказ от курения, безусловно, является одним из способов снизить вероятность развития проблем со зрением. Важно отметить, что не у всех курильщиков могут развиться эти заболевания, но для этой категории риск значительно выше по сравнению с некурящими. Помимо сокращения курения, регулярные осмотры глаз, здоровое питание и отказ от длительного воздействия ультрафиолетового света также могут помочь защитить зрение.
3. Третья ошибка: носите линзы на постоянной основе, в том числе и в душ\бассейн
Для бассйна, душа и поездок на море выбирайте специальные линзы. \ Фото: girlschase.com.
Какими бы современными и ультраудобными ни были контактные линзы, их ношение на постоянной основе, в том числе при плавании в бассейне, принятии душа или купании на море, может негативно сказаться на здоровье глаз, если не соблюдать надлежащий уход и меры предосторожности. Во-первых, использование контактных линз в таких местах, как бассейны, особенно если вода в них не продезинфицирована, может увеличить риск глазных инфекций. Во-вторых, контактные линзы снижают поступление кислорода к глазам, тем самым высушивая слизистую, а это в свою очередь приводит к раздражению и дискомфорту. В-третьих, плохо подобранные контактные линзы или линзы, которые носятся в течение длительного времени, могут вызвать раздражение поверхности глаза и привести к микроскопическим повреждениям, а также снижению зрения. Поэтому в таких случаях важно выбирать линзы, специально разработанные и предназначенные для плавания или других водных видов спорта. Поскольку они разработаны таким образом, чтобы быть более устойчивыми к воздействию воды и с меньшей вероятностью вызывать глазные инфекции, сухость глаз или повреждение поверхности слизистой. Также важно соблюдать рекомендуемые правила техники безопасности и инструкции по уходу за линзами, предоставленные производителем, чтобы обеспечить правильное использование, чистку и уход.
4. Четвёртая ошибка: трёте глаза на постоянной основе
Перестаньте тереть глаза. \ Фото: otonasalone.jp.
Слишком частое или слишком сильное трение глаз может привести к определённым рискам и далеко не самым приятным последствиям, поскольку, во-первых, веки и окружающая их кожа очень нежные и чувствительные. Следовательно, трение на постоянной основе, как правило, приводит к повреждению желез и других структур века, тем самым провоцируя воспаление и инфекции, а также способствует образованию необратимых рубцов. Во-вторых, частое или чрезмерное трение глаз может привести к повреждению роговицы. Из-за мелких трещин и царапин на ней, зачастую развивается заболевание кератоконус. Оно характеризуется прогрессирующим истончением и деформацией роговицы, в результате чего она приобретает выпирающую конусообразную форму. Эта аномальная форма приводит к проблемам со зрением, таким как нечёткость изображения, блики и чувствительность к свету. Варианты лечения кератоконуса включают использование жёстких газопроницаемых контактных линз, сшивание роговицы или операцию по её пересадке.
5. Пятая ошибка: злоупотребление гаджетами
Ограничьте время пользования гаджетами. \ Фото: c.stocksy.com.
Длительное и чрезмерное использование гаджетов, таких, как смартфоны, планшеты и ноутбуки, действительно со временем может нанести вред зрению. Во-первых, длительное пребывание перед экранами может вызвать перенапряжение глаз, головные боли, ухудшение зрения, боли в шее, сутулость и усталость. Во-вторых, многие устройства излучают синий свет, который может повредить глаза и привести к долговременным проблемам со зрением. В-третьих, чрезмерное использование гаджетов приводит к снижению частоты моргания, отсюда – сухость глаз и повышенный риск глазных инфекций.
Берегите глаза с детства. \ Фото: cdn.optipic.io.
Поэтому настоятельно рекомендуется делать регулярные перерывы, чтобы дать глазам возможность отдохнуть. Например, в течение часа через каждые двадцать минут делайте лёгкую зарядку для глаз. Смотрите на что-нибудь вдаль на протяжении двадцати секунд. Во-вторых, настройте параметры экрана. В современных устройствах есть опции, позволяющие отрегулировать количество излучаемого синего света, это в свою очередь отлично снижает нагрузку глаз. В-третьих, каждые несколько часов делайте перерыв и отрывайте взгляд от экрана на час-два.
6. Шестая ошибка: нестабильное и несбалансированное питание
Питайтесь правильно. \ Фото: cdn.axiawh.com.
Несбалансированное или неправильное питание действительно может негативно сказаться на здоровье глаз и привести к таким проблемам, как переутомление, сухость слизистой и даже проблемы со зрением в долгосрочной перспективе. Важно помнить о том, что недостаток в рационе необходимых витаминов и минералов может привести к проблемам со здоровьем глаз, таким как куриная слепота, сухость слизистой и даже потеря зрения. Также не стоит забывать, что рацион и перекусы с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, сахара и вредных жиров может способствовать набору веса, тем самым увеличивая риск развития диабетической ретинопатии и других проблем со зрением. Поэтому здоровое, сбалансированное питание важно для здоровья глаз. Существует небольшой список питательных веществ и продуктов, которые особенно полезны для глаз и зрения в целом:
Включите в свой рацион витамины, минералы и белки. \ Фото: i.pinimg.com.
* Витамины А и С: эти антиоксиданты необходимы для здоровья глаз и содержатся в таких продуктах, как морковь, сладкий картофель, цитрусовые и брокколи.
* Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в таких продуктах, как лосось, сардины и льняное семя, помогают уменьшить воспаление в глазах и снижают риск развития синдрома сухого глаза.
* Лютеин и зеаксантин: эти антиоксиданты содержатся в листовых зелёных овощах и яйцах.
7. Седьмая ошибка: плохо подобранное освещение
Некачественное освещение также пагубно сказывается на зрении. \ Фото: quantopticon.co.uk.
Неправильно подобранное освещение действительно может стать причиной перенапряжения глаз, дискомфорта и усталости. К числу возможных проблем, связанных с плохим освещением, относятся:
* Яркое прямое освещение может вызвать блики, которые затрудняют зрение.
* Недостаточное освещение также может вызвать появление теней и затруднить чёткость зрения.
* Некоторые виды освещения, такие как лампы дневного света, могут вызывать мерцание, провоцирующее напряжение глаз, головные боли и усталость.
Поэтому правильная посадка и хорошее освещение являются важными факторами снижения нагрузки на глаза и усталости:
* Используйте как можно больше естественного света и яркое непрямое освещение в помещении. Избегайте мерцания или бликов.
* Убедитесь, что ваш стол, стул и монитор расположены правильно на нужном уровне, это поможет уменьшить мышечное напряжение и усталость. Ваши глаза должны находиться на одном уровне с верхней частью монитора, а экран не должен находиться слишком близко или слишком далеко.
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