Как рок-н-ролльщики и актеры сделали супер-популярной причёску фаворитки французского короля

По статистике, именно эта прическа делает мужчину особенно привлекательным в глазах противоположного пола – таковы данные, полученные при изучении откликов на анкеты с сайтов знакомств. Но еще задолго до появления такого способа повысить свою популярность среди женщин возможностями укладки «кок» пользовались звезды пятидесятых – в первую очередь, Элвис Пресли. И назвать бы прическу именем короля рок-н-ролла, так ведь нет – основным ее названием стало имя фаворитки французского короля Людовика XV.
Когда, зачем и благодаря кому начали носить «помпадур»
Сами рок-н-ролльщики предпочитали называть этот образ «кок», из-за сходства с петушиным гребнем. В послевоенное время мир охотно отходил от всего практичного и простого, навязанного реалиями прошедших лет – и прически не стали исключением, причем как женские, так и мужские. Мужчины вернули себе и право на утреннюю укладку – не новая традиция, она существовала еще в двадцатых, еще раньше появился бриолин, позволявший зафиксировать волосы и придававший им блеск, но, правда, не лучшим способом влиявший на их состояние.
Мадам де Помпадур и Элвис Пресли
Мощной движущей силой для появления новой моды стало возникновение рок-н-ролла, субкультуры бунтарской, как, в сущности, многие субкультуры, но еще и очень популярной, а потому знаменитые музыканты становились автоматически и иконами стиля. Прическу «кок» связывают прежде всего с Элвисом Пресли, но, по всей видимости, он просто возвел на вершину популярности , сделал хитом тот стиль, который уже практиковали модники пятидесятых – тем более, что идею можно было подглядеть и у женщин.
Джонни Кэш и Элвис Пресли; Марлон Брандо
Открывать лоб и зачесывать наверх волосы девушки вновь начали в сороковые, но никакой революции в этом не было, лишь возвращение к некогда популярным прическам. В похожем стиле дамы причесывались с конца XIX века до начала Первой мировой войны, да и в более далеком прошлом можно найти отголоски тех же тенденций. Сама же прическа – как та, что украшала образы женщин, так и ставшая визитной карточкой короля рок-н-ролла, носит название «помпадур» – по имени знаменитой фаворитки французского короля Людовика XV.
Основные отличия прически помпадур
Спорный вопрос, насколько название оправданно – но, вероятно, маркиза действительно пробовала разные способы укладывать волосы, а поскольку неизменно находилась в фокусе внимания (в тот долгий период, что носила звание официальной королевской фаворитки), то и невольно давала свое имя разным вещам, явлениям и тенденциям. Разумеется, если говорить о внешнем виде, прическа маркизы и «кок» Элвиса Пресли имели между собой мало общего.
Большой популярностью прическа пользовалась в пятидесятых у американцев итальянского происхождения
Но главным принципом прически «помпадур» стали зачесанные наверх от лица волосы, волосы по бокам зачесывали назад. Приходилось применять разные способы фиксации, чтобы бороться с силой тяготения. Женский «помпадур» конца XVIII века предусматривал даже специальную подушечку, скрытую под волосами – так достигался особенно значительный объем прически. Считается, что и в мужской моде пятидесятых помпадур появился благодаря тому, что делал своего обладателя выше, а значит, заметнее.
В отличие от модных когда-то причесок, ушедших в прошлое, помпадур время от времени возвращается в моду
Чтобы носить кок-помпадур, недостаточно было правильно постричься – требовалось нужным образом укладывать волосы. Уже потом появятся разновидности этого стиля, но классический помпадур пятидесятых предусматривал аккуратный вид, укороченные волосы на макушке и, разумеется, блеск. Впрочем, выбивающиеся из прически пряди, которые требовалось поправить – что часто могли наблюдать посетители концертов Элвиса Пресли – лишь придавали королю рок-н-ролла дополнительное обаяние.
Мода, которая возвращается
Кроме короля рок-н-ролла, популярности прически «помпадур» способствовали Джеймс Дин, Марлон Брандо, Джонни Кэш, особенно распространена она была среди американцев итальянского происхождения. В те времена эту укладку называли по-разному – «квифф», «утиный хвост» и т.д. «Квифф» («челка»), несколько более небрежный вариант «помпадура», стал визитной карточкой британской субкультуры «тедди бой», получившей название, видимо, от сокращенного, фамильярного обозначения эдвардианской эпохи, которая закончилась к Первой мировой.
Главное правило: эта прическа требует внимания и правильной укладки
Дальше было всякое – «Битлз» с их прическами-«моптопами», хиппи семидесятых, ирокезы панков, но помпадур никуда не ушел, вернувшись уже в новом веке в своей очередной инкарнации, став, как когда-то, исключительно популярным способом сделать свою прическу привлекательной. Один из современных нюансов этого стиля – сочетание с бородой. А среди вершин парикмахерского искусства в отношении нового «помпадура» – создание такой прически для африканского типа волос, что было невозможно во времена расцвета рок-н-ролла.
Персонажи из комиксов и мультфильмов тоже не избежали модной тенденции. Источник: pinterest.com
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