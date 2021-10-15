Самые знаменитые могилы цариц и королев прошлого: От легендарной волшебницы до ревнивой жены

Тадж-Махал

Тадж-Махал, самая знаменитая усыпальница Индии.

Гробницы Шах-Джахана и Мумтаз-Махал.

Могила Марии Терезии

Надгробья могил королей и королев нередко представляют из себя парные скульптуры, но другой такой оригинальной не сыскать.

Вознесенский некрополь

Софья Палеолог и Марья Старицкая.

Могила царицы Химико

Один из памятников царице Химико.

Кадр из фильма «Химико» 1974 года.

Мавзолей королевы Луизы

Скульптура на саркофаге королевы Луизы.

Вестминстерское аббатство

В Вестминстерском аббатстве лежит множество королев.

Мавзолей Хюррем-султан

В мавзолее Роксоланы не думается о смерти, тут совсем не мрачно.

Гробницы цариц Нефертари и Тити

По легендарной гробнице Нефертари скоро можно будет побродить онлайн, по трёхмерной компьютерной реконструкции.