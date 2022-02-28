5 советских автомобилей для особых задач, которые найдут, чем удивить и сегодня

Необычные советские машины, которые могли изменить отрасль.
В Советском Cоюзе конструировалось огромное множество моделей как гражданских, так и специальных автомобилей. И если говорить о последних, то в стране было создано действительно немало перспективных образцов подобной техники. Как раз о таких пойдет речь в этом материале.
1. ГАЗ-62
Создавался ГАЗ, как ответ на иномарку.
Прототип армейского внедорожника, который создавался, как замена отлично зарекомендовавшему себя в годы войны Dodge 3/4. Иностранные Dodge поставлялись в СССР по Ленд-лизу. Советский прототип имел размеры в 5000х2100х1800 мм, колесную базу в 2850 мм, мог поднимать 1200 кг груза и брать на борт до 12 человек. Максимальная скорость армейского автомобиля составляла 85 км\ч. На авто был установлен двигатель V6 мощностью 76 лошадиных сил. На тот момент в машине было использовано множество прогрессивных конструкторских решений.
2. ЗИС-Э134
Большой грузовик с хорошей проходимостью.
Конструирование ЗИС-Э134 началось в 1954 году. Машину нужно было создать в кратчайшие сроки. Техническое задание звучало интересно, стране был необходим новый средний многоцелевой грузовик на четырех осях с формулой 8х8. Машина должна была иметь высокий показатель проходимости. Опытный образец был создан уже в 1955 году и автомобиль смог зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Вот только впоследствии от проекта решили отказаться.
3. МАЗ-505
Интересная модель МАЗ, так и не попавшая в серию.
Опытный грузовик с полным приводом, который был разработан в 1962 году специально для армии. В машине было использовано много интересных и прогрессивных на тот момент решений, вот только пойти в серию она так и не смогла. Ее обошла более доступная на тот момент модель ГАЗ-66.
4. ЗИЛ-132Р
Специально разработан ЗИЛ для советского агропрома.
А эта машина создавалась уже не для армии, а специально для сельского хозяйства страны. Работала модель на мощном двигателе в 165 лошадиных сил, который был позаимствован у ЗИЛ-130. Грузовик отличался внушительным набором нестандартных решений. У него была стеклопластиковая кабина, трансмиссия по н-образной схеме, достаточно специфическое расположение коробки передач.
5. ЗиЛ-Э167
Снегоход ЗиЛ, который не знал непреодолимых препятствий.
Снегоход повышенной проходимости. Создан вездеход был в 1963 году и, к сожалению, так и остался экспериментальной моделью. Создавался специально для эксплуатации в условиях жесточайших погодных условий и труднопроходимого бездорожья. В основу снегохода легли элементы от «135Л». В движение приводился при помощи сразу двух двигателе.
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