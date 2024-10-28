Куда пропала красавица Пилар из фильма «ТАСС уполномочен заявить», и Почему не дает интервью Эльвира

В советское время в кино попадали не только профессиональные актёры. Ассистенты режиссёров постоянно находились в поиске новых лиц для съёмок, и иногда им удавалось разыскать настоящих самородков. А ещё некоторые режиссёры предпочитали снимать тех, чьи лица были ещё незнакомы зрителям. Была среди них и удивительная красавица Эльвира Зубкова, которая блистательно сыграла агента ЦРУ, обольстительную Пилар, заманивавшую в «медовую ловушку» представителей КГБ, в картине «ТАСС уполномочен заявить…» по одноименному роману Юлиана Семёнова.
Непрофессиональная актриса
Эльвира Зубкова. / Фото: www.kinopoisk.ru
Эльвира Зубкова (настоящее имя Элеонора) никогда не считала себя звездой и не давала интервью, а информация о ней появилась лишь после того, как она приняла участие в одном из телешоу. Родилась она в 1956 году, о карьере актрисы она даже не мечтала, однако и без кино она была довольно известна. По крайней мере, советские модницы знали её по фотографиям в модных журналах. Эльвира Зубкова работала демонстратором одежды в Доме моделей на Кузнецком мосту, после перешла в Дом моды Вячеслава Зайцева.
Эльвира Зубкова. / Фото: www.kinopoisk.ru
Но ещё до того, как стать манекенщицей, Эльвира Зубкова начала сниматься в кино. Её дебютом на больших экранах стала небольшая роль в фильме-спектакле «Школьный спектакль», где она сыграла школьницу Аню Рогальскую. Впрочем, в то время и сама 16-летняя Эльвира ещё училась в школе. В следующий раз она уже сыграла, по сути, саму себя, в картине Константина Худякова «Жить по-своему» она появилась в роли манекенщицы Эльвиры. Режиссёры ещё не раз приглашали красивую модель на съёмки, однако самой значимой и яркой работой Эльвиры Зубковой стала роль агента ЦРУ, знойной испанки Пилар.
Самая заметная роль
Эльвира Зубкова в фильме-спектакле «Школьный спектакль». / Фото: www.kino-teatr.ru
По сценарию она была из тех женщин, что заманивали необходимых людей в «медовую ловушку», то есть соблазняли и помогали их вербовать. На самом деле, если бы не настойчивость режиссёра Владимира Фокина, Эльвира Зубкова могла бы и не появиться в этом фильме. Дело в том, что Юлиан Семёнов, автор романа, по которому и снимался фильм, хотел видеть в роли полковника КГБ Николая Губенко. Актёр согласился сниматься, однако поставил условие: главную женскую роль должна играть его жена, Жанна Болотова.
Но режиссёр, посмотрев с ней пробы, решил, что по типажу она не совсем подходит к придуманному образу шпионки. К тому же он сам страстно любил зажигать новые звёзды, то есть брать неизвестного никому актёра (пусть даже непрофессионального) и делать так, чтобы он стал знаменит. В случае с Эльвирой Зубковой именно так и вышло. В результате Славина сыграл Юрий Соломин, а красотку Пилар – манекенщица из Дома моделей Славы Зайцева.
Эльвира Зубкова в фильме «ТАСС уполномочен заявить». / Фото: www.kino-teatr.ru
По словам самого Владимира Фокина, больше всего времени, внимания и сил у него занимала кропотливая работа с актрисой. Он добивался от неё абсолютного точного выполнения его требований. Зрители должны были поверить в то, что за такой женщиной любой пошёл бы на край света. Надо сказать, что и сама Эльвира Зубкова очень старалась, она без устали репетировала, проходила одну и ту же сцену много раз подряд, пока все её движения не получались безупречны. И на экране в итоге появилась знойная обольстительница с кошачьей пластикой и взглядом настоящей женщины-вамп. Несмотря на то, что в картине одну из ролей сыграла признанная красавица Ирина Алфёрова, мужчины выделяли именно Зубкову, в неё они даже влюблялись. То есть своей цели Владимир Фокин достиг.
После славы
Эльвира Зубкова в фильме «Веселая хроника опасного путешествия». / Фото: www.kino-teatr.ru
Надо сказать, что в жизни самой Эльвиры Зубковой после выхода многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить…» особенно ничего не изменилось. Она продолжала работать в Доме моды, принимала участие в показах и фотосессиях, снималась для журналов моды и периодически играла небольшие роли в кино. Однако сама Эльвира Зубкова признавалась: после Пилар у неё больше не было таких крупных работ. Она всегда с огромной теплотой вспоминала съёмки фильма и благодарила Валентину Талызину, которая подарила непрофессиональной актрисе свой голос.
Последний фильм с участием Эльвиры Зубковой вышел в 1986 году, а в начале 1990-х её фотографии перестали появляться и в модных журналах. Долгие годы о ней ничего не было известно, правда, ходили самые разные слухи относительно её судьбы. Говорили, будто она уехала в Курск, где живёт и работает, по другой версии она вышла замуж за мультимиллионера и теперь живёт в Испании, а по третьей её мужем стал дипломат, который запретил ей сниматься в кино.
Ноэль Усманов. / Фото: www.mgimo.ru
В начале 1990-х она действительно вышла замуж. Её избранником стал профессор МГИМО Ноэль Усманов. Он был на 23 года старше Эльвиры Зубковой, возглавлял кафедру арабского, афганского и персидского языков в МГИМО, читал лекции практически во всех арабских странах. После того, как «знойная Пилар» стала его женой, Ноэля Усманова направили на работу за рубеж. На протяжении многих лет он руководил Центром культуры России в Ливане, где и жил вместе с супругой.
Эльвира Зубкова. / Фото: www.cont.ws
Эльвира Зубкова не хотела расставаться с мужем, поэтому уехала вместе с ним, естественно, это поставило точку в её карьере и актрисы, и модели. Она прожила с Ноэлем Усмановым 23 года, до последнего его дня. Он скончался в 2012 году, и актриса осталась одна. Спустя два года после его ухода Эльвира Зубкова приняла участие в передаче, посвящённой Валентине Талызиной, там она и рассказала о том, почему перестала сниматься. С тех пор она ни разу не давала интервью. По сведениям журналистов, она ведёт очень закрытый образ жизни и общается только с близкими людьми.
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