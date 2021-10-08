«Пятерка» лучших пистолетов в мире, по мнению зарубежных специалистов

Классные и опасные пистолеты со всего мира.
Журналисты одного популярного западного издания опросили экспертов в области оружия для того, чтобы составить рейтинг наиболее угрожающих пистолетов, которые стоят на вооружении разных полицейских и армейских формирований. Каждый из этих пистолетов выбирают военные по всему миру как для повседневной службы, так и для выполнения наиболее специальных операций.
1. Colt M1911A1
Легенда оружейного дела.
Настоящая бессмертная легенда оружейного дела XX века. Пистолет был создан талантливейшим оружейником Джоном Мозесом Браунингом в 1911 году. Оружие предназначалось для замены морально устаревших на тот момент револьверов 38-калибра. Проблемой последних была их пуля, которая обладала недостаточно сильным останавливающим действием. Новинка же использовала патрон .45АСР.
Первоначально пистолет весил больше килограмма и не был слишком-то удобным. Уже в 1924 году появилась модификация 1911А1, которая исправила ряд недостатков. Впоследствии пистолет неоднократно модернизировался.
2. Glock 17
Один из лучших и опаснейших в мире.
Данный пистолет был создан на трех главных идеях – простота конструкции, надежность, простота в эксплуатации. Оружие легко разбирается – для снятия ствола достаточно отвести затвор в крайнее положение и отжать вниз рычажок-замыкатель. Этот пистолет прошел абсолютно все тесты австрийской армии с первого раза. Оружие выдержало 10 тысяч выстрелов. Оригинальный Glock 17 имеет 17-зарядный магазин и рассчитан на огонь 9-мм патронами.
3. Sig P226
Отличное оружие.
Швейцарский пистолет, который так и не смог выиграть контракт с американской армией, зато смог добиться признания у специальных подразделений США. Создано оружие было в 80-е годы прошлого века. В последующие десятилетия Sig P226 заработает славу оружия спецназа. Пользоваться им будут везде от Японии и США до стран СНГ и ЕС.
4. Smith & Wesson M&P
Создан корифеями оружейного дела.
На сегодняшний день Smith & Wesson является одной из старейших оружейных компаний Соединенных штатов Америки. Модель пистолета «Military and Police» была создана в 2005 году и оказалась невероятно удачной. Главной особенностью оружия стал его небольшой вес, который достигался благодаря использованию ударопрочного и легкого термопластичного полимера на основе стекловолокна. Особая конструкция пистолета также снижает отдачу при выстреле. Пистолет выпускается под разные патроны.
5. CZ 75
Отличный пистолет из Чехии.
Этот пистолет в 1975 году был создан братьями-оружейниками Йозефом и Франтишеком Коуцки. Долгое время оружие не было доступно (официально) для большинства стран мира, так как Чехословакия входила в блок стран Варшавского договора. Впоследствии пистолет, созданный под 9-мм патрон, будет признан одним из лучших в мире. Славу ему принесет высокая мощность, 16-зарядный магазин, а также простая и надежная конструкция.
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