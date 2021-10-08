«Пятерка» лучших пистолетов в мире, по мнению зарубежных специалистов

Классные и опасные пистолеты со всего мира.

1. Colt M1911A1

Легенда оружейного дела.

2. Glock 17

Один из лучших и опаснейших в мире.

3. Sig P226

Отличное оружие.

4. Smith & Wesson M&P

Создан корифеями оружейного дела.

5. CZ 75

Отличный пистолет из Чехии.