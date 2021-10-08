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«Пятерка» лучших пистолетов в мире, по мнению зарубежных специалистов


Классные и опасные пистолеты со всего мира.

Классные и опасные пистолеты со всего мира.

Журналисты одного популярного западного издания опросили экспертов в области оружия для того, чтобы составить рейтинг наиболее угрожающих пистолетов, которые стоят на вооружении разных полицейских и армейских формирований. Каждый из этих пистолетов выбирают военные по всему миру как для повседневной службы, так и для выполнения наиболее специальных операций.

1. Colt M1911A1


Легенда оружейного дела.

Легенда оружейного дела.

 

Настоящая бессмертная легенда оружейного дела XX века. Пистолет был создан талантливейшим оружейником Джоном Мозесом Браунингом в 1911 году. Оружие предназначалось для замены морально устаревших на тот момент револьверов 38-калибра. Проблемой последних была их пуля, которая обладала недостаточно сильным останавливающим действием. Новинка же использовала патрон .45АСР.

Первоначально пистолет весил больше килограмма и не был слишком-то удобным. Уже в 1924 году появилась модификация 1911А1, которая исправила ряд недостатков. Впоследствии пистолет неоднократно модернизировался.

2. Glock 17


Один из лучших и опаснейших в мире.

Один из лучших и опаснейших в мире.

 

Данный пистолет был создан на трех главных идеях – простота конструкции, надежность, простота в эксплуатации. Оружие легко разбирается – для снятия ствола достаточно отвести затвор в крайнее положение и отжать вниз рычажок-замыкатель.
Этот пистолет прошел абсолютно все тесты австрийской армии с первого раза. Оружие выдержало 10 тысяч выстрелов. Оригинальный Glock 17 имеет 17-зарядный магазин и рассчитан на огонь 9-мм патронами.

3. Sig P226


Отличное оружие.

Отличное оружие.

 

Швейцарский пистолет, который так и не смог выиграть контракт с американской армией, зато смог добиться признания у специальных подразделений США. Создано оружие было в 80-е годы прошлого века. В последующие десятилетия Sig P226 заработает славу оружия спецназа. Пользоваться им будут везде от Японии и США до стран СНГ и ЕС.

4. Smith & Wesson M&P


Создан корифеями оружейного дела.

Создан корифеями оружейного дела.

 

На сегодняшний день Smith & Wesson является одной из старейших оружейных компаний Соединенных штатов Америки. Модель пистолета «Military and Police» была создана в 2005 году и оказалась невероятно удачной. Главной особенностью оружия стал его небольшой вес, который достигался благодаря использованию ударопрочного и легкого термопластичного полимера на основе стекловолокна. Особая конструкция пистолета также снижает отдачу при выстреле. Пистолет выпускается под разные патроны.

5. CZ 75


Отличный пистолет из Чехии.

Отличный пистолет из Чехии.

 

Этот пистолет в 1975 году был создан братьями-оружейниками Йозефом и Франтишеком Коуцки. Долгое время оружие не было доступно (официально) для большинства стран мира, так как Чехословакия входила в блок стран Варшавского договора. Впоследствии пистолет, созданный под 9-мм патрон, будет признан одним из лучших в мире. Славу ему принесет высокая мощность, 16-зарядный магазин, а также простая и надежная конструкция.

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«Пятерка» лучших пистолетов в мире, по мнению зарубежных специалистов

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«Пятерка» лучших пистолетов в мире, по мнению зарубежных специалистовПодписаться на мой Instagram
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