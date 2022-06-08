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Какие продукты помогут от головной боли

Каждому из нас знакома головная боль. Утром она мешает прийти в себя, днем не дает сосредоточиться на работе, вечером вы не можете уснуть, потому что снова страдаете от мигрени. Зимой головная боль возникает чаще обычного: проявляется постоянное переутомление, накапливается стресс, да еще и сказывается несбалансированный рацион.

Не тратьте лишних денег в ближайшей аптеке. Лекарства проблемы не решат, а лишь купируют синдромы. Диетологи выяснили, что постоянная нехватка витаминов и есть основная причина головных болей — включите эти продукты в повседневный рацион и забудьте мигрень как страшный сон.

Какие продукты помогут от головной боли

Витамин B12 и фолиевая кислота


Авитаминоз приводит к стрессу и рассеянности. Особенно важно присутствие в рационе витамина B12 и фолиевой кислоты: без этого постоянная мигрень вам обеспечена. Шпинат, спаржа, тыква и свекла помогут устранить дефицит фолиевой кислоты, куриные яйца обеспечат достаточной дозой витамина B12.

Какие продукты помогут от головной боли

Витамин B6


В нашем зимнем рационе очень много тяжелой и трудноперевариваемой пищи. Напряженная работа кишечника также провоцирует головные боли. Включите в повседневную диету свежие овощи, фасоль и злаковые — так вы поддержите пищеварение витамином B6.

Какие продукты помогут от головной боли

Витамин D


Сравнительно недавно врачи сделали неутешительный вывод о влиянии недостатка витамина D на организм.
Оказалось, что дефицит этого витамина приводит к снижению работоспособности и утренним головным болям. Морепродукты, яйца, бобы и прогулки на свежем воздухе решат эту проблему.

Какие продукты помогут от головной боли

Железо и медь


Нет, ничего ковать не придется. Нужно всего лишь включить в рацион фасоль, орехи, морскую капусту, кунжут и печень — так вы купируете дефицит меди и железа в организме. Недостаток этих элементов приводит к снижению давления и мигреням.

Какие продукты помогут от головной боли

Прописные истины


Устали страдать от головных болей? Вспомните, чему вас учили в детстве. Прогулки на свежем воздухе, спорт и отдых решат проблему гораздо быстрее и эффективнее, чем самые дорогие таблетки.

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