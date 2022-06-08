Какие продукты помогут от головной боли

Каждому из нас знакома головная боль. Утром она мешает прийти в себя, днем не дает сосредоточиться на работе, вечером вы не можете уснуть, потому что снова страдаете от мигрени. Зимой головная боль возникает чаще обычного: проявляется постоянное переутомление, накапливается стресс, да еще и сказывается несбалансированный рацион.



Не тратьте лишних денег в ближайшей аптеке. Лекарства проблемы не решат, а лишь купируют синдромы. Диетологи выяснили, что постоянная нехватка витаминов и есть основная причина головных болей — включите эти продукты в повседневный рацион и забудьте мигрень как страшный сон.









Витамин B12 и фолиевая кислота

Витамин B6

Витамин D

Железо и медь

Прописные истины