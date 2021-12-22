Шарики для унитаза своими руками

Для поддержания свежести и чистоты в туалете придуманы десятки средств: стикеры, шарики, гели, сменные блоки. Большинство из них действительно справляются со следами органических загрязнений, известковым налетом и ржавчиной, однако не всегда устраивают хозяек своим составом и стоимостью.
Конкуренцию покупным средствам могут составить сделанные своими руками шарики, главные преимущества которых – невысокая стоимость и натуральный состав.
Из соды и уксуса
Наиболее бюджетный и быстрый способ навести чистоту в унитазе – шарики на основе уксуса и соды. Ингредиенты почти всегда можно найти на кухне, а время изготовления займет всего несколько минут.
На 1 стакан соды берут пол стакана уксуса и 50 грамм лимонной кислоты.По желанию добавляют несколько капель эфирных масел.Соду перемешивают с лимонной кислотой, медленно, по чайной ложке вводят уксус.Каждый раз смесь хорошенько перемешивают. В итоге основа должна приобрести густую, схожую с мокрым песком консистенцию.Из получившейся смеси можно скатать небольшие шарики или, использую мерную ложку, силиконовые контейнеры и формочки для лепки, сделать оригинальные фигурные бомбочки.
С перекисью водорода
Перекись водорода достаточно часто используется для уборки и дезинфекции кухонных принадлежностей, плитки в ванной и чистки унитазов. Шарики, изготовленные на ее основе, отлично удаляют ржавчину, налет, быстро справляются с органическими загрязнениями.
Для приготовления основы потребуется 1 ст.ложка 3-процентной перекиси водорода, четверть стакана лимонной кислоты, пол чайной ложки столового уксуса и стакан соды.
В двух разных чашках соду соединяют с лимонной кислотой, а уксус – с перекисью водорода.
Медленно вливают содержимое последней емкости в первую, тщательно перемешивая.
Для придания аромата добавляют 20-30 капель цитрусовых или цветочных масел.С помощью ложки из смеси формируют небольшие шарики.
Заготовки выкладывают на пергамент и оставляют на 8-10 часов до полного высыхания, а после убирают в защищенное от влаги место.
На основе желатина
Изготовление шариков на основе желатина во многом напоминает приготовление желе. Понадобится 50 грамм желатина, по 2 ст. ложки 9-процентного раствора уксуса, соли и соды и стакан воды комнатной температуры.
Желатин высыпают в воду и оставляют набухать на 20-30 минут. После емкость помещают в кастрюлю с горячей водой и, помешивая, доводят на водяной бане до полного растворения. При этом важно не дать воде закипеть, иначе смесь не застынет. После полного растворения желатин процеживают, смешивают с остальными ингредиентами. При желании добавляют красители и ароматические масла для придания запаха. Полученную смесь остужают, а позже делят на небольшие части, готовые к использованию.
Благодаря высокой концентрации желатина, шарики мало похожи на привычное «дрожащее» желе. Они имеют достаточно плотную консистенцию, легко режутся ножом, сохраняя форму.
С лимонным соком и эфирными маслами
Ароматные бомбочки на основе лимонного сока не только помогают избавиться от налета и отложений на сантехнике, но и наполняют комнату свежестью. Получится сэкономить и на стикерах для унитаза, и на освежителе воздуха.
Стакан соды соединяют с четвертью стакана лимонной кислоты. Тщательно перемешивая смесь, вливают сначала 100 мл уксуса, а сразу после – 15-20 капель лимонного сока. Когда основа начинает густеть, добавляют по 20-30 капель эфирных масел. Чтобы аромат получился гармоничным, можно взять несколько традиционных сочетаний.
Имбирь и пачули;
Лаванда и жасмин;
Мята и розмарин; Лимон и иланг-иланг;
Розовое дерево и герань и др.
Любители оригинальных, ярко выраженных ароматов могут экспериментировать с большим количеством компонентов, а также увеличивать дозу масел до 90 капель.
На основе хозяйственного мыла
Хозяйственное мыло традиционно считается одним из самых дешевых отбеливателей, пятновыводителей и обезжиривателей. Шарики для унитаза на его основе обладают чистящим и дезинфицирующим эффектом и при всех достоинствах обходятся в сущие копейки.
3-4 ст.ложки натертого на терке мыла нагревают на водяной бане до полного расплавления. После снятия с огня в емкость добавляют стакан соды, 3 ст.ложки лимонной кислоты и 2 ст. ложки перекиси водорода. Все компоненты перемешивают до образования однородной смеси. Получившееся «тесто» скатывают в шарики или помещают в форму и оставляют на 4-5 часов.
С использованием крахмала
Своими руками можно сделать не только белые шарики-бомбочки, но и яркие сменные блоки для контейнеров на ободке унитаза. Потребуется 30 грамм крахмала, 3 ст.ложки уксуса, 2 ст.ложки соли, пол стакана воды и несколько капель эфирных масел на выбор.
Крахмал, соль и воду соединяют и тщательно перемешивают. Для придания цвета добавляют немного пищевого красителя. Раствор ставят на медленный огонь и доводят до кипения. Если жидкость плохо загустела, можно подержать ее еще 5-7 минут, а после снять с плиты и немного остудить. В теплую смесь добавляют уксус и ароматизаторы. Формируют небольшие шарики, которые при комнатной температуре высохнут за 8-10 часов.
Главное преимущества самодельных шариков в том, что можно быть абсолютно уверенным в его составе. При использовании бомбочек ручной работы исключены аллергические реакции, проблемы с органами дыхания. Экспериментируя с ароматическими добавками, можно наполнить туалет ароматом, который нравится именно вам, а не выпускается для массового потребителя.
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