Шарики для унитаза своими руками

Для поддержания свежести и чистоты в туалете придуманы десятки средств: стикеры, шарики, гели, сменные блоки. Большинство из них действительно справляются со следами органических загрязнений, известковым налетом и ржавчиной, однако не всегда устраивают хозяек своим составом и стоимостью.

Конкуренцию покупным средствам могут составить сделанные своими руками шарики, главные преимущества которых – невысокая стоимость и натуральный состав.





Из соды и уксуса

С перекисью водорода

На основе желатина

С лимонным соком и эфирными маслами

На основе хозяйственного мыла

С использованием крахмала

Наиболее бюджетный и быстрый способ навести чистоту в унитазе – шарики на основе уксуса и соды. Ингредиенты почти всегда можно найти на кухне, а время изготовления займет всего несколько минут.На 1 стакан соды берут пол стакана уксуса и 50 грамм лимонной кислоты.По желанию добавляют несколько капель эфирных масел.Соду перемешивают с лимонной кислотой, медленно, по чайной ложке вводят уксус.Каждый раз смесь хорошенько перемешивают. В итоге основа должна приобрести густую, схожую с мокрым песком консистенцию.Из получившейся смеси можно скатать небольшие шарики или, использую мерную ложку, силиконовые контейнеры и формочки для лепки, сделать оригинальные фигурные бомбочки.Перекись водорода достаточно часто используется для уборки и дезинфекции кухонных принадлежностей, плитки в ванной и чистки унитазов.Шарики, изготовленные на ее основе, отлично удаляют ржавчину, налет, быстро справляются с органическими загрязнениями.Для приготовления основы потребуется 1 ст.ложка 3-процентной перекиси водорода, четверть стакана лимонной кислоты, пол чайной ложки столового уксуса и стакан соды.В двух разных чашках соду соединяют с лимонной кислотой, а уксус – с перекисью водорода.Медленно вливают содержимое последней емкости в первую, тщательно перемешивая.Для придания аромата добавляют 20-30 капель цитрусовых или цветочных масел.С помощью ложки из смеси формируют небольшие шарики.Заготовки выкладывают на пергамент и оставляют на 8-10 часов до полного высыхания, а после убирают в защищенное от влаги место.Изготовление шариков на основе желатина во многом напоминает приготовление желе. Понадобится 50 грамм желатина, по 2 ст. ложки 9-процентного раствора уксуса, соли и соды и стакан воды комнатной температуры.Желатин высыпают в воду и оставляют набухать на 20-30 минут. После емкость помещают в кастрюлю с горячей водой и, помешивая, доводят на водяной бане до полного растворения. При этом важно не дать воде закипеть, иначе смесь не застынет. После полного растворения желатин процеживают, смешивают с остальными ингредиентами. При желании добавляют красители и ароматические масла для придания запаха. Полученную смесь остужают, а позже делят на небольшие части, готовые к использованию.Благодаря высокой концентрации желатина, шарики мало похожи на привычное «дрожащее» желе. Они имеют достаточно плотную консистенцию, легко режутся ножом, сохраняя форму.Ароматные бомбочки на основе лимонного сока не только помогают избавиться от налета и отложений на сантехнике, но и наполняют комнату свежестью. Получится сэкономить и на стикерах для унитаза, и на освежителе воздуха.Стакан соды соединяют с четвертью стакана лимонной кислоты. Тщательно перемешивая смесь, вливают сначала 100 мл уксуса, а сразу после – 15-20 капель лимонного сока. Когда основа начинает густеть, добавляют по 20-30 капель эфирных масел. Чтобы аромат получился гармоничным, можно взять несколько традиционных сочетаний.Имбирь и пачули;Лаванда и жасмин;Мята и розмарин; Лимон и иланг-иланг;Розовое дерево и герань и др.Любители оригинальных, ярко выраженных ароматов могут экспериментировать с большим количеством компонентов, а также увеличивать дозу масел до 90 капель.Хозяйственное мыло традиционно считается одним из самых дешевых отбеливателей, пятновыводителей и обезжиривателей. Шарики для унитаза на его основе обладают чистящим и дезинфицирующим эффектом и при всех достоинствах обходятся в сущие копейки.3-4 ст.ложки натертого на терке мыла нагревают на водяной бане до полного расплавления. После снятия с огня в емкость добавляют стакан соды, 3 ст.ложки лимонной кислоты и 2 ст. ложки перекиси водорода. Все компоненты перемешивают до образования однородной смеси. Получившееся «тесто» скатывают в шарики или помещают в форму и оставляют на 4-5 часов.Своими руками можно сделать не только белые шарики-бомбочки, но и яркие сменные блоки для контейнеров на ободке унитаза. Потребуется 30 грамм крахмала, 3 ст.ложки уксуса, 2 ст.ложки соли, пол стакана воды и несколько капель эфирных масел на выбор.Крахмал, соль и воду соединяют и тщательно перемешивают. Для придания цвета добавляют немного пищевого красителя. Раствор ставят на медленный огонь и доводят до кипения. Если жидкость плохо загустела, можно подержать ее еще 5-7 минут, а после снять с плиты и немного остудить. В теплую смесь добавляют уксус и ароматизаторы. Формируют небольшие шарики, которые при комнатной температуре высохнут за 8-10 часов.Главное преимущества самодельных шариков в том, что можно быть абсолютно уверенным в его составе. При использовании бомбочек ручной работы исключены аллергические реакции, проблемы с органами дыхания. Экспериментируя с ароматическими добавками, можно наполнить туалет ароматом, который нравится именно вам, а не выпускается для массового потребителя.