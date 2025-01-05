Бытовые хитрости, которые помогают решать домашние вопросы с помощью подручных средств

Чистота в доме — залог правильного планирования. Зачастую все домашние дела можно существенно упростить, если следовать нашим советам. С ними быт будет вам не только в радость, но и существенно сэкономит семейный бюджет.

Ведь мы находим варианты бытовых хитростей, которые помогают решать домашние вопросы с помощью подручных средств.

1. Пригоревший утюг больше не проблема!

2. Быстро удаляем следы от наклеек!

3. Возвращаем к жизни влажные салфетки!

4. Избавляем стиральную машинку от плесени!

5. Бокалы будут сверкать чистотой!

В нашей сегодняшней статье мы расскажем именно о них.Аспирин легко заменит карандаш от нагара!У каждого из нас были случаи, когда мы передерживали утюг. И на нем неизменно образовывался нагар. Многие привыкли пользоваться специальным карандашом от нагара в таких ситуациях. Но что делать если под рукой его не оказалось или вы хотите сэкономить на его покупке? Тогда следует воспользоваться нашим бытовым советом.Оказывается с нагаром на утюге отлично справляется самый обычный аспирин. Для это стоит нагреть утюг, а таблетку аспирина взять пинцетом. Аккуратно проводите таблеткой по нагару до тех пор, пока он весь не отпадет. После чего достаточно протереть утюг тряпкой. Вот так с помощью копеечного средства можно обойтись без покупки специального чистящего карандаша.Растительное масло избавит от ненавистных наклеек!Наверно каждого из нас наклейки на заказанных с маркетплейсов товарах. Особенно когда товар приобретал я на подарок. Чаще всего после удаления наклейки, липкий слой все еще остается на поверхности, что сильно портит внешний вид. К счастью, мы точно знаем как быстро справиться с этой проблемой.Все, что нам понадобиться — обычное растительное масло. Просто смочите им салфетку и тщательно протрите место со следами от наклеек. Липкий слой исчезнет за считанные секунды.Мицелярка спасет влажные салфетки!Влажные салфетки существенно упрощают нам жизнь. Но бывает и такое, что мы забываем закрыть упаковку с ними. Это приводит к высыханию салфеток. Но не стоит их сразу выкидывать. Оказывается, их еще можно спасти. И мы точно знаем, как это сделать.А поможет нам обычная мицелярная вода. Просто откройте упаковку и влейте туда немного косметического средства. После этого необходимо вновь закрыть упаковку с салфетками и тщательно ее встряхнуть. Такие салфетки подойдут для всего. Ими вы можете вытирать руки, предметы интерьера и даже бытовую технику.Правильная чистка ободка стиральной машинки!Любая бытовая техника требует определённого ухода. Так помимо поддержания чистоты снаружи, следует не забывать о чистоте внутри. Особенно это касается стиральных машинок. Если вы начали чувствовать от нее неприятный запах, то причина скорее всего в ободке. Там зачастую скапливается грязь и даже образуется плесень. Именно из-за них появляется неприятный запах. И мы точно знаем, как его устранить.А поможет нам в этом — обычный уксус. Возьмите ватный шарик и смочите его в уксусе. После чего разместите его внутри ободка стиральной машинки. Через полчаса просто достаньте его и выкиньте. Грязь и плесень исчезнут без следа.Уксус спасет от разводов!На стеклянной посуде часто появляются разводы? Скорее всего проблема в жесткой воде. Обычно от нее не помогают ни специальные фильтры, ни мытье в посудомоечной машине. Стеклянная посуда все равно сохраняет известковый налет в виде разводов. Но есть одна проверенная хитрость, которая поможет вам справиться с этой домашней задачей. И сегодня мы поделимся ею с вами.