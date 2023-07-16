Знаменитости конца 1950-х на фотографиях из потерянного архива популярного диджея

Потерянные фотографии Томми Эдвардса.
Томми Эдвардс – популярный диджей из Кливленда. Он создал целую фотогалерею снимков знаменитостей, которые приходили в радиостудию WERE-AM в 1955 – 1960 годах, чтобы дать интервью в прямом эфире. В его архиве было коло 1700 фото. Но после смерти Эдвардса в 1981 году большая часть его коллекции бесследно исчезла. И только в 2006 году музыкант Крис Кеннеди показал интереснейшие фотографии, сделанные Эдвардсом: Элвис Пресли на пике популярности, Чак Берри до того, как он стал звездой, молодой Рой Орбисон… Да всех звёзд, что попадали в объектив Эдвардса, просто не перечесть.
1. «Король рок-н-ролла»
Элвис Пресли раздаёт автографы за кулисами.
2. Ричард Уильямс и Базз Кейсон
Молодые звезды раздают фанатам автографы.
3. Элвис Пресли и Билл Хейли
Два короля рок-н-ролла: Элвис Пресли и Билл Хейли.
4. Чак Берри
Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла.
5. Джайлс Перри Ричардсон младший
Американский музыкант, певец и один из первопроходцев рок-н-ролла.
6. Эдди Кокран
Американский певец, композитор и гитарист раннего рок-н-ролла.
7. Дорис Дэй
Талантливая американская певица и киноактриса.
8. Миёси Умэки
Портретный снимок американской певицы и киноактрисы, которая иммигрировала в США из Японии после окончания Второй мировой войны.
9. Нелли Лютчер
Афро-американское певица и пианист, которая получила известность в конце 1940-х и начале 1950-х годов.
10. Рой Орбисон
Американский музыкант, который получил прозвище «Пионер рок-н-ролла».
11. Генри Фонда
Знаменитый актер, ставший родоначальником творческой династии Фонда.
12. Скотт Энгель
Американский певец и участник популярной группы «The Walker Brothers».
13. Линк Рэй
Влиятельный американский гитарист и композитор, который оказал огромное влияние на развитие гитарной музыки.
14. Винсент Джин
Звезда американского рокабилли 1950-х годов.
15. Арлин Фонтана
Кабаре-певица, талантливая актриса и танцовщица.
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