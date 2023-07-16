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Знаменитости конца 1950-х на фотографиях из потерянного архива популярного диджея


Потерянные фотографии Томми Эдвардса.

Потерянные фотографии Томми Эдвардса.

Томми Эдвардс – популярный диджей из Кливленда. Он создал целую фотогалерею снимков знаменитостей, которые приходили в радиостудию WERE-AM в 1955 – 1960 годах, чтобы дать интервью в прямом эфире. В его архиве было коло 1700 фото. Но после смерти Эдвардса в 1981 году большая часть его коллекции бесследно исчезла. И только в 2006 году музыкант Крис Кеннеди показал интереснейшие фотографии, сделанные Эдвардсом: Элвис Пресли на пике популярности, Чак Берри до того, как он стал звездой, молодой Рой Орбисон… Да всех звёзд, что попадали в объектив Эдвардса, просто не перечесть.

1. «Король рок-н-ролла»


Элвис Пресли раздаёт автографы за кулисами.

Элвис Пресли раздаёт автографы за кулисами.

 

2. Ричард Уильямс и Базз Кейсон


Молодые звезды раздают фанатам автографы.

Молодые звезды раздают фанатам автографы.

 

3. Элвис Пресли и Билл Хейли


Два короля рок-н-ролла: Элвис Пресли и Билл Хейли.

Два короля рок-н-ролла: Элвис Пресли и Билл Хейли.

 

4. Чак Берри


Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла.

Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла.

 

5. Джайлс Перри Ричардсон младший


Американский музыкант, певец и один из первопроходцев рок-н-ролла.

Американский музыкант, певец и один из первопроходцев рок-н-ролла.

 

6. Эдди Кокран


Американский певец, композитор и гитарист раннего рок-н-ролла.

Американский певец, композитор и гитарист раннего рок-н-ролла.

 

7. Дорис Дэй


Талантливая американская певица и киноактриса.

Талантливая американская певица и киноактриса.

 

8. Миёси Умэки


Портретный снимок американской певицы и киноактрисы, которая иммигрировала в США из Японии после окончания Второй мировой войны.

Портретный снимок американской певицы и киноактрисы, которая иммигрировала в США из Японии после окончания Второй мировой войны.

 

9. Нелли Лютчер


Афро-американское певица и пианист, которая получила известность в конце 1940-х и начале 1950-х годов.

Афро-американское певица и пианист, которая получила известность в конце 1940-х и начале 1950-х годов.

 

10. Рой Орбисон


Американский музыкант, который получил прозвище «Пионер рок-н-ролла».

Американский музыкант, который получил прозвище «Пионер рок-н-ролла».

 

11. Генри Фонда


Знаменитый актер, ставший родоначальником творческой династии Фонда.

Знаменитый актер, ставший родоначальником творческой династии Фонда.

 

12. Скотт Энгель


Американский певец и участник популярной группы «The Walker Brothers».

Американский певец и участник популярной группы «The Walker Brothers».

 

13. Линк Рэй


Влиятельный американский гитарист и композитор, который оказал огромное влияние на развитие гитарной музыки.

Влиятельный американский гитарист и композитор, который оказал огромное влияние на развитие гитарной музыки.

 

14. Винсент Джин


Звезда американского рокабилли 1950-х годов.

Звезда американского рокабилли 1950-х годов.

 

15. Арлин Фонтана


Кабаре-певица, талантливая актриса и танцовщица.

Кабаре-певица, талантливая актриса и танцовщица.

 

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Знаменитости конца 1950-х на фотографиях из потерянного архива популярного диджея

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Знаменитости конца 1950-х на фотографиях из потерянного архива популярного диджеяПодписаться на мой Instagram
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