Знаменитости конца 1950-х на фотографиях из потерянного архива популярного диджея

Потерянные фотографии Томми Эдвардса.

1. «Король рок-н-ролла»

Элвис Пресли раздаёт автографы за кулисами.

2. Ричард Уильямс и Базз Кейсон

Молодые звезды раздают фанатам автографы.

3. Элвис Пресли и Билл Хейли

Два короля рок-н-ролла: Элвис Пресли и Билл Хейли

4. Чак Берри

Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла.

5. Джайлс Перри Ричардсон младший

Американский музыкант, певец и один из первопроходцев рок-н-ролла.

6. Эдди Кокран

Американский певец, композитор и гитарист раннего рок-н-ролла.

7. Дорис Дэй

Талантливая американская певица и киноактриса.

8. Миёси Умэки

Портретный снимок американской певицы и киноактрисы, которая иммигрировала в США из Японии после окончания Второй мировой войны.

9. Нелли Лютчер

Афро-американское певица и пианист, которая получила известность в конце 1940-х и начале 1950-х годов.

10. Рой Орбисон

Американский музыкант, который получил прозвище «Пионер рок-н-ролла».

11. Генри Фонда

Знаменитый актер, ставший родоначальником творческой династии Фонда.

12. Скотт Энгель

Американский певец и участник популярной группы «The Walker Brothers».

13. Линк Рэй

Влиятельный американский гитарист и композитор, который оказал огромное влияние на развитие гитарной музыки.

14. Винсент Джин

Звезда американского рокабилли 1950-х годов.

15. Арлин Фонтана

Кабаре-певица, талантливая актриса и танцовщица.