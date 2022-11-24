Яйца можно готовить необычно: 6 рецептов для тех, кому надоела глазунья

Яйца — это настолько привычный продукт, который практически постоянно присутствует в меню питания, что кажется будто он уже не может удивить. На самом деле это не так. Novate.ru предлагает подборку креативных и ярких рецептов, которые очень легко воплотить в жизнь, но при этом не назовешь обычными. С ними блюда из яиц откроются с новой стороны, а приятный вкус запомнится надолго.
1. Весенние рулетики
Красочные рулетики, вкус которых покорит любого гурмана. /Фото: youtube.com
Для этого рецепта понадобится 6-8 яиц. Для начала разбиваем их и перемешиваем, а затем на сковороде делаем тонкие яичные блины, которые обжариваем с двух сторон. Пожаренные блины складываем в три раза и нарезаем соломкой. Далее формируем закуску: сначала кладем полоску нори, на нее выкладываем красивый лист салата небольшого размера или лист периллы, немного риса, огурец, нарезанный соломкой, кусочки ветчины, маринованный редис или другой овощ, а также немного соуса по вкусу. Далее все это сворачиваем трубочкой и наслаждаемся яркой, красивой и очень вкусной закуской.
2. Пышный яичный торт
Отменный вкус и аппетитный внешний вид — повод попробовать этот рецепт. /Фото: youtube.com
Очень оригинальный рецепт, в результате которого получается красивое и вкусное блюдо. Для начала понадобится шесть яиц. Желтки нужно отделить от белков. К желткам добавляем одну чайную ложку сахара и тщательно взбиваем вилкой. Аналогичную процедуру повторяем и для белков, только к ним добавляем три ложки сахара. Сначала взбиваем их вручную, а затем доводим до состояния густой пены с помощью миксера. Затем сковороду смазываем маслом и выливаем желтки. Сверху на образованный блин аккуратно выкладываем белковую пену и закрываем крышкой. Доводим до готовности так, чтобы нижняя сторона была слегка подрумяненной, а верхняя прочно схватилась.
Полезный совет: Чтобы вместить все шесть яиц понадобится достаточно вместительная сковорода. Яичная пена под крышкой еще поднимается, поэтому становится достаточно объемной. Для рецепта можно взять и меньшее количество яиц.
3. Рисовые шарики с тунцом в яичном рулете
Очень аппетитное и сытное блюдо, которое напоминает роллы. /Фото: 1000.menu
Для начала нужно смешать 150 грамм консервированного тунца в собственном соку с небольшой порцией майонеза и тщательно перемешать. В отдельную емкость разбить 3-4 яйца и добавить половину чайной ложки соли, смешать. Также отдельно необходимо приготовить пропаренный рис, подсолить его в процессе готовки или уже непосредственно при смешивании с кунжутным маслом. На полтора стакана риса понадобится 1 чайная ложка масла. Затем приступаем к формированию шариков: на руку кладем небольшую порцию риса, разравниваем и сверху добавляем немного тунца и закрываем начинку. Можно делать шарики или продолговатые котлетки.
Формируем шарики из риса и тунца. /Фото: youtube.com
Когда все шарики будут готовы, на разогретую сковороду с маслом выкладываем тонкую полоску нори и сверху поливаем ее взбитыми яйцами. Яичная полоска должна быть раза в три четыре шире, чем полоска нори. Когда яйцо немного схватится, на его край кладем шарик и заворачиваем. Немного ждем, чтобы край зафиксировался, а потом выкладываем на блюдо.
Увлекательный процесс готовки рисовых шариков в яичном рулете. /Фото: youtube.com
4. Шоколадный торт без муки
Легкий в приготовлении и невероятно вкусный тортик без выпечки. /Фото: imagesvc.meredithcorp.io
Для начала следует растопить 150-180 грамм шоколада с 35-50% содержанием какао. Постепенно добавляем по одному яичному желтку и смешиваем. В отдельной емкости с помощью миксера взбиваем три яичных белка. Полученную массу добавляем к шоколаду небольшими порциями и тоже перемешиваем. Форму для выпекания смазываем сливочным маслом и заливаем туда шоколадную заготовку. Готовить нужно в большой кастрюле на водяной бане, на медленном огне. Готовность проверяется зубочисткой, после чего тортик выкладывается на красивую тарелку. Сверху можно украсить сахарной пудрой, молотым какао, веточкой мяты или другими сладостями.
5. Сытный обед с яичной пиццей
Оригинальный рецепт, который обеспечит сытость в любую часть дня, начальный этап приготовления. /Фото: youtube.com
Разбиваем два яйца и взбиваем вилкой. На разогретой сковороде обжариваем два кусочка хлеба и разложенные вокруг измельченный зеленый лук, кусочки ветчины или бекона. Сверху на хлеб и другие ингредиенты наливаем взбитые яйца. Когда яйцо подрумянится, блин нужно перевернуть на другую сторону, а сверху посыпать тертым сыром. Как только сыр прогреется, блин нужно свернуть таким образом, чтобы два кусочка хлеба соединились, а окружающая его начинка более тонкого слоя, оказалась внутри.
Очень аппетитно и сытно. /Фото: youtube.com
Получится своеобразный тост, внутри которого окажется расплавленный горячий сыр и другие сытные ингредиенты.
6. Тыква в микроволновой печи
Необычное блюдо, которое точно стоит внимания гурманов. /Фото: youtube.com
Для приготовления этого оригинального блюда необходимо взять несколько тыкв маленького размера. Сначала подогреваем их в микроволновой печи, чтобы доставать и них семечки было гораздо проще. В подготовленную тыкву засыпаем нарезанный мелкими кусочками сыр моцарелла, сверху разбиваем яйцо, желток которого нужно аккуратно проколоть, сверху еще слой сыра, потом слой измельченного лука, а затем слой ветчины. Слои необходимо повторять, пока тыква не заполнится полностью. Каждый слой нужно слегка присаливать и перчить. Сверху тыкву закрываем двумя кусочками тостового сыра. Готовится блюдо на обычной тарелке в микроволновой печи. Тыква накрывается пластиковым контейнером, чтобы хорошенько пропаривалась. Готовность определяется зубочисткой: тыква должна быть мягкой.
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