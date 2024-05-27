«Боишься? И я боюсь!» или несколько жутких историй о встрече тет-а-тет со сверхъестественными силами

В Великобритании можно найти массу местных жутких легенд, сказаний и рассказов о паранормальных явлениях. Каждая веха в истории изобилует на леденящие душу повести о приведениях, демонах и полтергейстах, и 17 век не был тому исключением. Писатели того времени, такие как демонолог Ричард Бовет и философ Генри Море, собрали довольно много таких рассказов.
1. Призрак Дороти Дюрант
В 1665 году ранее веселый и жизнерадостный 16-летний мальчишка по имени Блайрезко стал крайне подавленным и перепуганным. Никто из его друзей не мог понять, что же творится с ним. Блай, спустя некоторое время, решил поделиться своими страхами с братом. Он признался, что его уже давно беспокоит самый настоящий призрак. Мальчик рассказал, что,когда он идет в школу, а потом возвращается из нее, за ним молчаливо следует призрак покойной соседки Дороти Дюрант. Как оказалось, родные парня были скептиками и наотрез отказалась верить Блаю. Единственный, кто поверил в историю с приведением, был директор его школы г-н Раддл.
Одним прекрасным днем, когда школьники гуляли на свежем воздухе, мужчина увидел призрак той самой девушки. После этого случая, Дюрант являлась перед глазами Раддла еще несколько раз. Он понимал, что приведение не зря ходит рядом с его школой и решил во что бы то ни было поговорить с духом. Когда в очередной раз Дюрант появилась перед школой, Радлл подошел к призраку и заговорил с ней. Как рассказал мужчина, слова Дороти было сложно понять, но он продолжал с ней разговаривать на протяжении 15 минут. Вечером того же дня Радлл снова увидел Дороти, которая провела его прямо до дома и с того момента больше никогда не появлялась возле школы и не беспокоила Блая.
2. Дети Мередит
В 1675 году четверо детей из семьи Мередит, которая проживала в Бристоле, начали болеть. Они жаловались на сильную головную боль, а также на рези в животе. Спустя некоторое время, у них начали болеть суставы, и в последствии все они слегли. Безутешная мать предпринимала попытки как-то излечить своих кровинок, но ничего не помогало. Время шло, и ситуация стала ухудшаться. Те, кто посещали дом Мередит, видели, что ее дети начали странно себя вести. Они ползали по полу, кричали, могли стоять на одном месте часами, а один знакомый этой семьи даже видел, как они лазят по стенам и потолку. Одна из дочерей Мередит начала утверждать, что может предсказывать будущее, а другая говорила, что может навредить человеку силой мысли. Все эти приступы происходили исключительно днем, ночью дети спали мирным и спокойным сном. Ни один врач, который обследовал детей, не смог поставить точный диагноз. Все эти приступы продолжались практически год, но одним майским днем все резко прекратились, и дети стали опять нормально жить.
3. Энн Джеффрис и ее феи
Однажды в 1645 году служанка из дома Питтов в Корнуолле, Англия, 19-летняя Энн Джеффрис, заявила, что в хозяйском саду она лицезрела шесть фей. Когда она увидела маленьких зеленых созданий в тени деревьев, то от испуга упала в обморок. В течение нескольких месяцев девушка страдала от ужасных приступов и была настолько слаба, что не могла стоять. После той встречи Энн поняла, что у нее появился дар, который способен принести добро людям. Девушка начала лечить различные заболевания, всего лишь прикоснувшись к больному человеку. Она утверждала, что ее постоянно сопровождают феи, которых может видеть только она, и именно они дали ей эту волшебную силу исцеления различных болезней.
В то время все сверхъестественные силы воспринимались как дар Сатаны, и в скором времени про известную целительницу узнали местные власти. Энн решили посадить в тюрьму якобы за сговор с самим Сатаной, но ее заключение продлилось недолго. В конце концов, она была выпущена на свободу, успешно вышла замуж и счастливо дожила до старости.
4. Полтергейст Изабель Хериот
В течение нескольких лет Изабель Хериот была служанкой при одном священнике в Ормистоне, Шотландия. Хериот хорошо работала, но работодатель уволил ее, потому что она мало интересовалась религией. Зимой 1680 года она заболела и умерла. Вскоре после смерти призрак Изабель был замечен возле дома того самого священника, а через несколько ночей на особняк обрушилась груда камней, которая, по словам очевидцев, появилась из ниоткуда. Через некоторое время нападки полтергейста прекратились, но дух Хериот был замечен еще несколько раз одной из служанок священника. Женщина говорила, что видела Изабель, собирающую камни во дворе. Перед тем, как служанка бросилась бежать, призрак прокричал ей, что сам Сатана хочет, чтобы она уничтожила своего прежнего хозяина.
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