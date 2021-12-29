Новогодние идеи для создания праздничной атмосферы в небольших квартирах

Новый год не будет полным, если вы не украсите свой дом к празднику. Однако, если у вас небольшая квартира, то задача усложняется. Не хочется захламлять пространство, при этом хочется, что бы все было лаконично, красиво и уютно.

Что ж, не волнуйтесь, есть множество удивительных способов, которыми можно воспользоваться для создания праздничной атмосферы даже в небольшом пространстве.

В качестве альтернативной елки вы можете попробовать сделать настенную или из деревянной доски. Для домашнего декора вы можете повесить гирлянды из мишуры и украсить стены. Для вашего вдохновения мы подобрали самые интересные идеи, которые можно воплотить своими руками.













































