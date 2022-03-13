В кадре: искренние снимки знаменитостей, побывавших в объективе Джонатана Бекера

Том Круз и Николь Кидман на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 2000 года. Автор: Jonathan Becker.
Критики говорят, что портретная фотография – одноразовый облик, пойманный в нужный момент и запечатлённый на долгие века. Но при этом, каждый портрет – словно немое кино, которое можно долго-предолго смотреть, сочиняя свою собственную историю, где каждый раз будет новый сюжет. Ведь выдающийся кадр – это далеко не глубина резкости, а глубина чувств, застигнутых врасплох. Работы легендарного Джонатана Бекера (Jonathan Becker) – отличный тому пример и ярчайшее доказательство того, что снимок, сделанный незаметно, всегда лучший.
Хантер С. Томпсон с Анитой Беймак у себя дома, Колорадо, июль 2002 года. Автор: Jonathan Becker.
Жаклин Кеннеди Онассис и Бернард Маламуд в Американской академии искусств и литературы, Нью-Йорк, май 1983 года. Автор: Jonathan Becker.
Дастин Хоффман. Автор: Jonathan Becker.
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Автор: Jonathan Becker.
Гвинет Пэлтроу на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 1999 года. Автор: Jonathan Becker.
Диана Вриланд. Автор: Jonathan Becker.
Джулиан Шнабель в своей студии, Монток, штат Нью-Йорк, август 2001. Автор: Jonathan Becker.
Чарльз, принц Уэльский в Глостершире, Англия, июнь 2010 года. Автор: Jonathan Becker.
Мадонна, Марта Грэхем и Кельвин Кляйн в Нью-Йорке, октябрь 1990 года. Автор: Jonathan Becker.
Бeкер родился в Нью-Йорке в 1954 году, а в 1981 – он начал свою карьеру фотографа-портретиста в издании Vаnity Fаir. В объективе его камеры побывали сотни знаменитостей: от звёзд мирового кино до политиков и королевских особ. Но не это принесло ему славу и успех, а то, что Джонатан обладал невероятной способностью чувствовать людей. Каждый созданный им кадр – настоящий шквал искренних, неподражаемых эмоций, в которых вы не увидите фальшь, пафос и наигранность, присущие миру селебрити. Герои его снимков настолько живые и непринуждённые в своих действиях и жестах, что каждый раз глядя на то или иное фото, понимаешь одну простую вещь – «звёзды» тоже люди, которым ничто не чуждо, но вот только не каждому дано увидеть их такими… настоящими...
Пас де ла Уэрта. Автор: Jonathan Becker.
Уильям Стайрон. Автор: Jonathan Becker.
Грейс Джонс и Жан-Поль Гуд. Автор: Jonathan Becker.
Элиа Казан. Автор: Jonathan Becker.
Джордж Плимптон. Автор: Jonathan Becker.
Зак Позен. Автор: Jonathan Becker.
Мик Джаггер и Чарльз Финч на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, февраль 2009 года. Автор: Jonathan Becker.
Чеви Чейз, Дэн Эйкройд, Джон Белуши и Лорн Майклз в Нью-Йорке, январь 1976 года. Автор: Jonathan Becker.
Любая фотография – это тонкая грань между настоящим и прошлым. Ведь именно на снимке запечатлён тот самый ускользающий момент, который уже невозможно будет повторить со временем, как бы не старался. Годы идут, лица меняются, люди стареют, а фотографии продолжают рассказывать короткие истории из жизни, когда всё было совсем по-другому, но от того не менее ярко и эмоционально…
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