В кадре: искренние снимки знаменитостей, побывавших в объективе Джонатана Бекера

Том Круз и Николь Кидман на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 2000 года. Автор: Jonathan Becker.

Хантер С. Томпсон с Анитой Беймак у себя дома, Колорадо, июль 2002 года. Автор: Jonathan Becker.

Жаклин Кеннеди Онассис и Бернард Маламуд в Американской академии искусств и литературы, Нью-Йорк, май 1983 года. Автор: Jonathan Becker.

Дастин Хоффман. Автор: Jonathan Becker.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Автор: Jonathan Becker.

Гвинет Пэлтроу на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 1999 года. Автор: Jonathan Becker.

Диана Вриланд. Автор: Jonathan Becker.

Джулиан Шнабель в своей студии, Монток, штат Нью-Йорк, август 2001. Автор: Jonathan Becker.

Чарльз, принц Уэльский в Глостершире, Англия, июнь 2010 года. Автор: Jonathan Becker.

Мадонна, Марта Грэхем и Кельвин Кляйн в Нью-Йорке, октябрь 1990 года. Автор: Jonathan Becker.

Пас де ла Уэрта. Автор: Jonathan Becker.

Уильям Стайрон. Автор: Jonathan Becker.

Грейс Джонс и Жан-Поль Гуд. Автор: Jonathan Becker.

Элиа Казан. Автор: Jonathan Becker.

Джордж Плимптон. Автор: Jonathan Becker.

Зак Позен. Автор: Jonathan Becker.

Мик Джаггер и Чарльз Финч на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, февраль 2009 года. Автор: Jonathan Becker.

Чеви Чейз, Дэн Эйкройд, Джон Белуши и Лорн Майклз в Нью-Йорке, январь 1976 года. Автор: Jonathan Becker.