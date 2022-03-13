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В кадре: искренние снимки знаменитостей, побывавших в объективе Джонатана Бекера


Том Круз и Николь Кидман на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 2000 года. Автор: Jonathan Becker.

Том Круз и Николь Кидман на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 2000 года. Автор: Jonathan Becker.

 

Критики говорят, что портретная фотография – одноразовый облик, пойманный в нужный момент и запечатлённый на долгие века. Но при этом, каждый портрет – словно немое кино, которое можно долго-предолго смотреть, сочиняя свою собственную историю, где каждый раз будет новый сюжет. Ведь выдающийся кадр – это далеко не глубина резкости, а глубина чувств, застигнутых врасплох. Работы легендарного Джонатана Бекера (Jonathan Becker) – отличный тому пример и ярчайшее доказательство того, что снимок, сделанный незаметно, всегда лучший.

Хантер С. Томпсон с Анитой Беймак у себя дома, Колорадо, июль 2002 года. Автор: Jonathan Becker.

Хантер С. Томпсон с Анитой Беймак у себя дома, Колорадо, июль 2002 года. Автор: Jonathan Becker.

 
Жаклин Кеннеди Онассис и Бернард Маламуд в Американской академии искусств и литературы, Нью-Йорк, май 1983 года. Автор: Jonathan Becker.

Жаклин Кеннеди Онассис и Бернард Маламуд в Американской академии искусств и литературы, Нью-Йорк, май 1983 года. Автор: Jonathan Becker.

 
Дастин Хоффман. Автор: Jonathan Becker.

Дастин Хоффман. Автор: Jonathan Becker.

 
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Автор: Jonathan Becker.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Автор: Jonathan Becker.

 
Гвинет Пэлтроу на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 1999 года. Автор: Jonathan Becker.

Гвинет Пэлтроу на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 1999 года. Автор: Jonathan Becker.

 
Диана Вриланд. Автор: Jonathan Becker.

Диана Вриланд. Автор: Jonathan Becker.

 
Джулиан Шнабель в своей студии, Монток, штат Нью-Йорк, август 2001. Автор: Jonathan Becker.

Джулиан Шнабель в своей студии, Монток, штат Нью-Йорк, август 2001. Автор: Jonathan Becker.

 
Чарльз, принц Уэльский в Глостершире, Англия, июнь 2010 года. Автор: Jonathan Becker.

Чарльз, принц Уэльский в Глостершире, Англия, июнь 2010 года. Автор: Jonathan Becker.

 
Мадонна, Марта Грэхем и Кельвин Кляйн в Нью-Йорке, октябрь 1990 года. Автор: Jonathan Becker.

Мадонна, Марта Грэхем и Кельвин Кляйн в Нью-Йорке, октябрь 1990 года. Автор: Jonathan Becker.

 

Бeкер родился в Нью-Йорке в 1954 году, а в 1981 – он начал свою карьеру фотографа-портретиста в издании Vаnity Fаir. В объективе его камеры побывали сотни знаменитостей: от звёзд мирового кино до политиков и королевских особ. Но не это принесло ему славу и успех, а то, что Джонатан обладал невероятной способностью чувствовать людей. Каждый созданный им кадр – настоящий шквал искренних, неподражаемых эмоций, в которых вы не увидите фальшь, пафос и наигранность, присущие миру селебрити. Герои его снимков настолько живые и непринуждённые в своих действиях и жестах, что каждый раз глядя на то или иное фото, понимаешь одну простую вещь – «звёзды» тоже люди, которым ничто не чуждо, но вот только не каждому дано увидеть их такими… настоящими...
Пас де ла Уэрта. Автор: Jonathan Becker.

Пас де ла Уэрта. Автор: Jonathan Becker.

 
Уильям Стайрон. Автор: Jonathan Becker.

Уильям Стайрон. Автор: Jonathan Becker.


Грейс Джонс и Жан-Поль Гуд. Автор: Jonathan Becker.

Грейс Джонс и Жан-Поль Гуд. Автор: Jonathan Becker.

 
Элиа Казан. Автор: Jonathan Becker.

Элиа Казан. Автор: Jonathan Becker.

 
Джордж Плимптон. Автор: Jonathan Becker.

Джордж Плимптон. Автор: Jonathan Becker.

 
Зак Позен. Автор: Jonathan Becker.

Зак Позен. Автор: Jonathan Becker.

 
Мик Джаггер и Чарльз Финч на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, февраль 2009 года. Автор: Jonathan Becker.

Мик Джаггер и Чарльз Финч на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, февраль 2009 года. Автор: Jonathan Becker.

 
Чеви Чейз, Дэн Эйкройд, Джон Белуши и Лорн Майклз в Нью-Йорке, январь 1976 года. Автор: Jonathan Becker.

Чеви Чейз, Дэн Эйкройд, Джон Белуши и Лорн Майклз в Нью-Йорке, январь 1976 года. Автор: Jonathan Becker.

 

Любая фотография – это тонкая грань между настоящим и прошлым. Ведь именно на снимке запечатлён тот самый ускользающий момент, который уже невозможно будет повторить со временем, как бы не старался. Годы идут, лица меняются, люди стареют, а фотографии продолжают рассказывать короткие истории из жизни, когда всё было совсем по-другому, но от того не менее ярко и эмоционально…

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В кадре: искренние снимки знаменитостей, побывавших в объективе Джонатана Бекера

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В кадре: искренние снимки знаменитостей, побывавших в объективе Джонатана БекераПодписаться на мой Instagram
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