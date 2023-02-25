15 шокирующих фактов о тюрьмах и заключённых

1. Тюрьма без ограничений
Самых закоренелых преступников в Норвегии перевозят на остров-тюрьму, где их практически не ограничивают ни в чем. По международным стандартам эта тюрьма имеет минимальный уровень безопасности, но при этом также имеет один из самых низких показателей повторного правонарушения во всем мире.
2. Иск на $ 5 млн
В 1995 году Роберт Ли Брок подал иск сам на себя, заявив, что он напился и совершил кражу со взломом. Поскольку его посадили за решетку на 23 года и он не имел возможности получать доход, Роберт ожидал, что государство должно выполнить обязательства иска на $ 5 млн. Его дело даже не было рассмотрено.
3. Горячий душ
Алькатрас был одной из немногих американских тюрем, оснащенной душем с горячей водой. Единственная причина этого заключалась в том, чтобы предотвратить побеги заключенных (предполагалось, что заключенные после горячего душа попросту не полезут в холодную воду бухты).
4. Мой дом — тюрьма
Заключенный в Балтиморской тюрьме переспал с четырьмя женщинами-охранниками, после чего те забеременели, а также заработал почти $ 20 000 на контрабанде товаров.
5. Гуманизм по-тюремному
В Японии приговоренных к смертной казни уведомляют о грядущей смерти всего за несколько часов до казни. А их семьи уведомляют уже по факту казни, через некоторое время.
6. Прикованные к экрану
В некоторых частных тюрьмах руководство считает, что предоставить заключенным телевизоры обходится гораздо дешевле, чем нанимать больше охранников.
7. Надсмотрщики как дети
В 2010 году двое заключенных просто вышли из тюрьмы в штате Висконсин благодаря поддельным записям об освобождении. Их поймали несколько дней спустя.
8. Ключи от камеры
В Нууке, Гренландия, некоторые заключенные имеют ключи от собственных камер. Они также могут покидать территорию тюрьмы, чтобы ходить на учебу и на работу. Некоторым из них даже позволяют ездить на охоту.
9. Чужими руками
Охранники тюрьмы штата Нью-Мексико выставляют несговорчивых заключенных перед остальными как стукачей. Делается это для того, чтобы их избивали в камерах.
10. 46 лет в ожидании казни
Максимальное время в камере смертников провел (в соответствии с Книгой рекордов Гиннесса) японский боксер Ивао Хакамада. Он провел 46 лет в камере смертников за убийство четырех человек, прежде чем его выпустили после тестов ДНК в 2014 году.
11. Мы с тобой лишь час летали
Аферист по имени Рональд Макинтош сбежал из тюрьмы в Калифорнии, угнал вертолет, после чего вернулся, чтобы забрать свою подругу, которая также пребывала в тюрьме. Вскоре их поймали.
12. Последняя льгота
В Техасе больше не предлагают специальный последний ужин заключенным, которых вскоре казнят. Вместо этого, они получают ту же еду, что и все остальные.
13. 10 лет за разговоры
Проведя 10 лет в тюрьме за свою социалистическую речь, Юджин Дебс баллотировался на пост президента в 1920 году и получил более миллиона голосов.
14. IQ 46 баллов
Джо Арриди был одним из самых счастливых заключенных, которые когда-либо содержались в камере смертников. Заключенный, чей IQ составлял 46 баллов, в день оглашения приговора играл с игрушечным поездом, который принес ему начальник тюрьмы. Когда его привели в газовую камеру в 1939 году, он начал нервничать, но начальник тюрьмы успокоил его. Джо был посмертно помилован в 2011 году.
15. Бей чужих, свои простят
Тайским заключенным могут уменьшить срок заключения, если они будут принимать участие в боксерских матчах против иностранцев.
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