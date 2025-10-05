Березовый сок в СССР: каким он был на самом деле

В Советском Союзе березовый сок продавался в большом количестве. Данного напитка было так много, что впору засомневаться, настоящий ли он был. Ведь добыча березового сока очень сильно отличается от производства любого другого, будь то апельсиновый, томатный, яблочный или любой другой. Так каким же на самом деле был березовый сок в стране Советов?
В СССР были разные соки. /Фото: ya.ru.
Свет на березовый сок в Советском Союзе проливает ГОСТ 537-82. Данный стандарт вовсе не требовал, чтобы выпускаемый березовый сок был на 100% даром природы. В первую очередь он регулировал правила заготовки, доставки и условиях хранения березового сока-основы. В нем же содержались указания о том, что можно использовать в качестве добавок для увеличения объема продукта. Разводили напиток при помощи воды, в которую добавлялось некоторое количество сахара и лимонной кислоты.
Был и березовый сок. /Фото: pastvu.com.
Справедливости ради стоит отметь, что по такому же принципу березовый сок производят и в наши дни. Рассчитывать на то, что в стакане будут 100% «березовые слезы», можно только в том случае, если сок был добыт из дерева самостоятельно. Любой коммерческий продукт, выпущенный на заводе, всегда будет в некоторой пропорции разведен с водой. Причина тому проста и очевидна – необходимость увеличения объемов производства. Тем более, что сегодня стало модно добавлять березовый сок в другие напитки, например, квас.
Магазинный сок - всегда концентрат. /Фото: rrnews.ru.
Разбавляется «серийный» березовый сок по той простой причине, что добывать его можно только весной.млн деревьев. Такого количества березовых рощ не было даже в СССР. Поэтому в пищевой промышленности было решено использовать березовый сок строго в качестве концентрата.
Многие граждане сгоняли сами. /Фото: fishki.net.
