Хомс: прогулка про древнему городу

Хомс, ранее известный как Эмеса — один из старейших городов мира. Первые упоминания относятся еще к 2300 году до нашей эры.



Совершим прогулку про древнему городу Хомсу, третьему по величине в Сирии после Алеппо и Дамаска, посмотрим, что может сделать война за 3 года.







В Сирии более 3-х лет не прекращается гражданская война, развязанная, как принято считать, все теми же США. Непрерывные уличные бои и воздушные атаки оставляют за собой руины древних городов, в том числе и Хомса.



Акция протеста против президента Сирии Башара аль-Асада, 6 января 2012. Видно, что строения в этом месте еще в полном порядке. (Фото Reuters | Handout):







А это то же место 2 года спустя, 9 марта 2014. Разрушенные здания и мечеть Халида ибн аль-Валида в Хомсе. (Фото Reuters | Yazan Homsy):







Городская площадь в Хомсе, 9 мая 2014. В здании по центру видны выбитые стекла и следы пожара. (Фото Reuters | Khaled al-Hariri):







Развалины Хомса, 10 мая 2014. (Фото Reuters | Ghassan Najjar):







Хомс в 2011 году, 25 ноября. Здесь он еще похож на обычный город. (Фото Anwar Amro | AFP | Getty Images):







Вернемся в 2014 год. Центр Хомса, 10 мая. (Фото AFP | Getty Images):







На рынке в Старом городе, 12 мая 2014. (Фото Joseph Eid | AFP | Getty Images):







Идем дальше. Хомс, 8 мая 2014. (Фото Reuters | Khaled al-Hariri):







Хомс, 3 марта 2014. (Фото Reuters | Yazan Homsy):







Район Старого города, 12 мая 2014. (Фото Joseph Eid | AFP | Getty Images):







Местный житель, 13 мая 2014. (Фото Reuters | Omar Sanadiki):







Центр города выглядит совсем плачевно, 10 мая 2014. (Фото Reuters | Ghassan Najjar):







Закрытый рынок в Старом городе, 12 мая 2014. (Фото Joseph Eid | AFP | Getty Images):







Из-за обломков зданий по этой улице в Хомсе так просто не пройти, 9 марта 2014 (Фото Reuters | Thaer Al Khalidiya):







Хомс, Сирия, 12 мая 2014. (Фото Joseph Eid | AFP | Getty Images):







Готовые декорации для высокобюджетного фильма-катастрофы. Возможно ли это когда-нибудь восстановить? Хомс, 10 мая 2014. (Фото Reuters | Ghassan Najjar):







Недавно, 8 мая была начата операция по вывозу из Хомса боевиков вооруженной оппозиции. В результате проведенной операции Холмс — третий по величине город Сирии — полностью перешел под контроль правительственных сил, что имеет особое значение перед президентскими выборами, назначенными на 3 июня. (Фото Youssef Karwashan | AFP | Getty Images):







Православная церковь, 9 мая 2014. (Фото AFP | Getty Images):







Сирийцы. Многие идут с остатками своих вещей. В январе 2014 года 2.3 миллиона сирийцев имели официальный статус беженца. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш говорит, что страну покидают в среднем более 6 000 человек в день. (Фото Joseph Eid | AFP | Getty Images):







А мы продолжаем прогулку про древнему городу. Хомс, Сирия, 8 мая 2014. (Фото AFP | Getty Images):







Местный житель делает фотографию на память, Хомс, 13 мая 2014. (Фото Reuters | Omar Sanadiki):







Здании после обстрелов и пожаров, 9 мая 2014. (Фото Reuters | Khaled al-Hariri):







Пустынные кварталы…8 мая 2014. (Фото AFP | Getty Images):







Это была прогулка по про древнему городу Хомсу в Сирии, 8 мая 2014. (Фото Reuters | Khaled al-Hariri).



Также смотрите «Пальмира — древний город в пустыне» и «Алеппо — крупнейший город в Сирии», чтобы сравнить, как выглядела Сирия несколько лет назад.







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